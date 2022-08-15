Дембеле делает Францию гибкой – широко открывается, разнообразно продвигает атаку и меняет схему в обороне

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Про Усмана Дембеле на этом ЧМ говорят реже, чем про Гризманна, Мбаппе или Жиру. Но недооценивать его вклад в прогресс Франции неправильно.

Он остается важной частью структуры команды и полезен для поддержания баланса. «С годами мои дела в сборной идут намного лучше. Чувствую себя хорошо и стараюсь получать удовольствие», – поделился ощущениями вингер «Барселоны» после победы над Данией.

Дембеле получил удобную роль для созидания, но стал менее ярок в завершении (хотя и тут есть надежда на прогресс). В обороне Дембеле показал умение адаптироваться и одновременно невнимательность в отдельных эпизодах.

Разберемся, как Дембеле обеспечивает Франции разнообразие в атаке и помогает Дешаму подстраиваться под соперников.

Дембеле полезен в созидании (больше передач под удар с игры только у Месси). Главная причина – его роль при владении

Перед игрой с Англией Дембеле – один из лучших игроков в созидании на этом ЧМ. По передачам под удар с игры его опередил Месси, а по ассистам эффективнее пока только Кейн.

Ключевая причина – роль Усмана в гибкой схеме 4-2-3-1.

Франция в каждом матче чаще атаковала через левый фланг и насыщала там пространство. Здесь оказывались одновременно Тео Эрнандес, Тчуамени, Гризманн и Мбаппе (ситуативно кто-то другой) – они через короткие розыгрыши искали путь к штрафной.

Карта передач Франции против Австралии, Дании и Польши

Источник – Between The Posts

Плюс такого расположения – оборонительная структура соперника вынужденно смещалась правее, ведь нельзя предоставлять свободу индивидуально сильным игрокам. В этот момент на противоположном фланге появлялось пространство.

Дембеле справа располагался широко и ждал передачи в изоляцию. Это могла быть диагональ или доставка мяча низом через центральных защитников или опорников.

«Дешам просит меня создавать опасность и сеять хаос в обороне соперника. И я стараюсь выполнять эту роль», – так охарактеризовал Усман свою главную задачу.

После приема Дембеле опасен разнообразием – сложно предугадать направление его движения. Он одинаково эффективно смещается вдоль фланга под кросс или в центр для умной передачи.

Типичный пример из игры с Австралией. Франция насытила левый фланг – здесь оказались Мбаппе, Тео Эрнандес, Рабьо и Тчуамени.

Уже через 10 секунд Конате доставил мяч Дембеле.

Усман сместился в середину и отвлек двух соперников. Потом заметил свободного Рабьо в центре и выбрал грамотный ход для продолжения атаки.

Против Дании сработало иное решение. После взаимодействия слева Мбаппе сделал длинный перевод на свободного Дембеле.

Он со второй попытки пробросил мяч вдоль фланга и ушел от Мэле – подачу замкнул Жиру (но пробил мимо).

Перфоманс Дембеле обеспечивался и действиями крайнего защитника.

Их расположение помогало поддерживать ассиметрию. Тео слева чаще уходил вперед, а Кунде или Павар справа оставались ниже для помощи центральным защитникам в начале атаки.

Низкая позиция партнера по флангу снижает риск использования соперниками подключений Дембеле в финальную треть. В случае контратаки после потери у него есть подстраховка (не оставалась огромная свободная зона за спиной).

«Павар и Кунде – качественные защитники. Они хорошо понимают игру в обороне или освобождают пространство при владении. Мы много разговариваем на поле и за его пределами», – отмечал Дембеле.

Кунде и Дембеле – более сыгранная связка. В «Барселоне» они вместе закрывали правый фланг и уже наладили взаимопонимание.

Жюль чувствовал маневры Усмана и подстраивался под них. Когда Дембеле находился в привычной позиции широко на фланге, защитник располагался ниже и продвигал мяч через пас. Если Усман ситуативно смещался в полуфланг, то от Кунде следовало подключение выше.

Благодаря непредсказуемому дриблингу и скорости Дембеле идеально подходит для роли вингера в широкой позиции под изоляцию. Так Франция добивается баланса и гибкости при владении.

Дембеле редко завершает моменты из-за привязки к флангу. Выручает поиск пространства (но многое зависит и от партнеров)

У полезности в подыгрыше есть и обратная сторона: Дембеле пока совсем незаметен в завершении.

Усман пробил по воротам 7 раз (больше только у Мбаппе и Жиру), но всего 3 попытки пришлись из штрафной (две из них были заблокированы). 11 касаний внутри нее – еще один маркер. Столько же действий у Гризманна и Жиру, но гораздо меньше показателя Мбаппе (42).

В основном Дембеле встречался с мячом на фланге и сам доставлял его в штрафную. Он часто оказывался одним из звеньев в цепочке создания момента, но редко становился его исполнителем.

Карта действий Дембеле против Австралии, Дании и Польши

Источник – WhoScored

Даже в таких условиях Усман находит свободу – ее использование зависит от самого вингера и действий партнеров.

Четко прослеживаются два момента. Против Австралии при атаках через левый фланг Дембеле регулярно оказывался без опеки на дальней штанге.

Второй гол Жиру при детальном рассмотрении подходит под описание. Снова Усман один за спиной у крайнего защитника.

Но своевременно доставлять мяч на Дембеле в подобных эпизодах не получалось. Влиял более выгодный и простой по исполнению вариант в центре штрафной.

Второй алгоритм – Усман пользуется движением защитников к воротам и открывается в центре чуть выше. В том же матче с Австралией Мбаппе получил мяч на фланге – Дембеле находился рядом с Бехичем.

Он двигался не к воротам, чтобы замкнуть прострел, а чуть остановился и открылся под катбек.

Похожая ситуация против Дании – Дембеле ушел из-под давления на правом фланге и разогнал атаку передачей налево. Когда с мячом снова оказался Мбаппе, Усман двигался к штрафной.

Гризманн увел Эриксена, а Хейбьерг опустился ниже вместе с ним – Дембеле свободно открылся.

Но оба случая он не использовал: сначала неточно пробил в касание, а затем долго принимал решение (удар заблокировал Эриксен).

Умение Дембеле находить свободное пространство еще пригодится Франции. В теории оно сможет исправить блеклое начало ЧМ в завершении из-за привязки к флангу и самостоятельной доставке мяча в штрафную.

Против Англии Усман – тайное оружие Дешама. Саутгейт в любом случае уделит особое внимание флангу Тео и Мбаппе (сохранит более низкую позицию Уокера или Триппьера при владении), поэтому быстрая доставка мяча направо позволит использовать свободу.

Далее все решит индивидуальная дуэль Дембеле и Шоу. Защитник «МЮ» качественно обороняется в статичной ситуации и цепко идет в отбор, но есть и другой способ вскрывать его зону. Англия чуть чаще атакует через левый фланг (41%) – на фоне более прагматичной роли правого защитника контратаки через фланг Шоу кажутся логичным вариантом.

Усман готов отрабатывать в обороне и садится ниже (помогло против Дании). Но периодические выключения из игры остаются

Без мяча Франция редко прессингует высоко (21-е место по PPDA) и чаще встречает соперников в среднем блоке. От каждого игрока атаки требуется концентрация и умение закрывать зону без позиционных провалов.

«Дешам всегда говорит мне, что нужно грамотно защищаться. Это важно, особенно в таком турнире», – уже по ходу ЧМ заявил Дембеле.

Франция без мяча использовала схему 4-3-1-2. Роли вингеров отличались – Мбаппе поднимался в пару к Жиру и освобождался от оборонительной работы, а Дембеле смещался в середину и выдвигался на левого защитника соперника.

Одних базовых навыков ему было мало – Усману приходилось подстраиваться под соперников. Против Дании с их схемой 3-4-2-1 подключения вингбека опасны из-за узкой позиции крайнего защитника.

Но Дембеле грамотно опускался ниже и помогал Кунде обороняться против Мэле. В таком случае формация ситуативно напоминала 5-3-2.

В этом эпизоде Нельссон отдал пас на вингбека «Аталанты» – Гризманн персонально играл по Эриксену, поэтому ему было сложно сходу отреагировать на забегание Дамсгора за спину Кунде в случае его ухода на фланг за Мэле.

Дембеле прочувствовал ситуацию, опустился ниже и выбил мяч в аут, а Кунде остался и играл по Дамсгору.

Но не всегда Дембеле успевал переключиться и до конца отработать эпизод. Австралия создала голевой момент, когда он после паса соперника не прочитал ситуацию и выключился на несколько секунд.

Благодаря этому у Австралии получилось вскрыть зону за спиной у Павара (изначально выдвигался накрывать Гудвина на фланге).

Но такие ошибки не становятся проблемой на дистанции. Грамотная подстройка под Мэле показала – Дембеле готов адаптироваться к идеям Дешама в обороне.

После игры с Данией тренер отметил, что Дембеле без мяча «быстро понимает и учится», а Тчуамени восхитился прогрессом вингера: «Иногда смотрю игры «Барселоны», там он не так много защищается, но я впечатлен его оборонительными навыками».

Итог

Дембеле – недооцененный элемент системы Дешама на этом ЧМ.

Усман полезен в созидании благодаря своей роли – когда Франция насыщала левый фланг, Дембеле широко открывался справа. После приема он разнообразно двигался (уходил в центр или на скорости прокидывал мяч вдоль фланга) и умно продвигал владение.

Но из-за привязки к флангу Усман реже оказывался на ударных позициях (сам доставлял мяч в штрафную). Исправить ситуацию может его умение находить свободное пространство (зависит и от партнеров).

Франция редко прессинговала высоко и чаще оборонялась в среднем блоке. Дембеле готов выполнять базовые задачи и помогать Дешаму подстраиваться под соперников, но редкие потери концентрации влекут серьезные последствия.

Работа с Хави явно помогла ему. Многие идеи «Барселоны» Франция скопировала (связка с Кунде на фланге и идея с изоляциями). Главное отличие – у Дешама это не приоритетное направление, а одно из ключевых для поддержания баланса.

Против Англии Дембеле – тайное оружие Франции из-за возможной ориентации Саутгейта на фланг Тео и Мбаппе. Многое решит его индивидуальная дуэль с Шоу. Усману придется тяжело в статичных ситуациях, но шанс использовать свободу после подключений Люка в атаку обязательно появится.

Фото: REUTERS/Matthew Childs, Hannah Mckay; globallookpress.com/Rodolfo Buhrer/Keystone Press Agency