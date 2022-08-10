Левандовски – король штрафной, но на ЧМ чаще уходит в подыгрыш. Дело в стиле Польши и дефиците ее идей

Роберт Левандовски – один из лучших форвардов мира по игре внутри штрафной. Он эффективен во всех типах ситуаций доставки мяча – прострелы, навесы, длинные забросы под рывок за спину обороне, передачи вразрез или комбинации перед штрафной.

Поляк в этом сезоне уже забил 18 голов в 18 матчах «Барселоны» со старта и привычно стал главной надеждой сборной Польши на ЧМ. Он уже успел забить и отдать ассист против Саудовской Аравии, но пока поражает другая особенность его стиля.

За два матча Роберт совершил 93 касания, из них внутри штрафной – всего 11. Дистанция совсем небольшая, но 12% действий от общего количества указывают на нестандартную роль. В «Баварии» (21,2%) и в «Барселоне» (18,1%) таких цифр не было.

Разберемся, как часто Левандовски по карьере получает мяч в штрафной и почему в сборной пока не используют его качества на полную мощность (и есть ли возможности?).

Насколько Левандовски вообще игрок штрафной? Его цифры относительно других топ-форвардов доказывают полезность

«Я стараюсь находить свободу и создавать моменты, не теряя жажды голов. Я всегда хочу забивать», – так Левандовски описал главный принцип 3 года назад.

Чаще всего он встречается с мячом как раз в штрафной. С лета 2017 года (тогда стала доступна статистика) в Бундеслиге и в Ла Лиге у него 21% действий внутри штрафной. Вот как выглядят его цифры относительно других топ-форвардов:

Безоговорочно ориентироваться на подобное сравнение нельзя. Всегда нужно учитывать стиль команды и роль самого игрока у конкретного тренера. Но показатели подтверждают, насколько качественно Левандовски открывается внутри штрафной.

Его умное движение позволяет гарантированно получать моменты в явных эпизодах, когда Роберт бьет без давления. От этого зависит уровень реализации – с лета 2017 года Левандовски забил 93,8% мячей из штрафной. У Иммобиле и Лукаку показатель чуть выше, но гораздо меньше голов.

Сильные стороны Левандовского даже стали предметом его разногласий с Юлианом Нагельсманном. Тот хотел снизить зависимость «Баварии» от игры поляка в штрафной.

«Такой игрок, как Роберт, может реализовать больше кроссов. Теперь наш стиль изменится. Это будет новая «Бавария», – заявил он после перехода Левандовского в «Барселону». И еще раз подтвердил, насколько форвард полезен в штрафной.

Статистика наглядно показывает, как сильно на уровне других топовых форвардов Роберт выделяется в этой зоне.

Почему у Левандовски так мало касаний в штрафной на ЧМ? Дело в стиле Польши и в ее проблемах с позиционной атакой

Польша при Чеславе Михневиче прагматична. В обоих матчах отдавала мяч (39% и 36%) и чаще встречала соперников в средней трети.

Поведение в обороне чрезвычайно важно. Если бы Михневич использовал высокий прессинг (привычная среда для Левандовского), то после отбора Роберт получал бы мяч около штрафной или открывался под пас уже внутри нее. Но Польша опирается на компактность и плотность на своей половине.

Левандовски в переходной фазе касается мяча в середине поля (обыгрывается с партнером) и двигается к штрафной, но не каждый рывок в итоге приводит к удару.

Вот карта действий Левандовского против Мексики:

А это действия Левандовского против Саудовской Аравии:

Источник – WhoScored.

Иногда же его открывания не используют из-за долгого решения на мяче. В игре с Мексикой Шиманьски видел свободного форварда, но затянул с передачей (заработал только фол).

Стиль Польши с упором на контратаки как помогает, так и негативно влияет на Левандовского. У него появляется больше пространства, но изначально Роберт принимает мяч высоко и тратит много сил на движение в финальную треть (в «Баварии» и в «Барселоне» другие принципы).

Еще один фактор – когда поляки долго владеют мячом, у них наблюдается дефицит идей для его продвижения. Михневич отказался от коротких розыгрышей и стремился доставлять мяч выше более прямолинейно.

Одна из частых комбинаций – Шченсны из статичного положения или кто-то из полевых игроков делает длинный пас на чужую половину. Левандовски уходит чуть ниже и борется вверху, а партнеры цепляются за подбор.

Когда Польше удается длительно владеть мячом, команда зависит от индивидуальных действий игроков атаки. Зелиньски ответственен за поиск свободных зон, а главная функция вингеров – удобный кросс в штрафную.

В таких условиях Левандовски вынужден ситуативно смещаться ниже и помогать продвигать мяч. Так Польша получает дополнительный вариант для паса или имеет шанс выйти из-под давления.

Но есть и проблема – после помощи в подыгрыше Левандовски не всегда успевает вернуться в штрафную под навес или прострел.

В этом эпизоде против Саудовской Аравии Роберт открылся на фланге для создания треугольника.

Но в момент подачи все еще двигался в центр.

«Когда играешь за сборную, нужно концентрироваться на результатах, но лично я стремлюсь и к хорошей статистике. Всегда хотел забить на чемпионате мира, и моя мечта сбылась», – рассказал Левандовски после победы.

Но пока его редко задействуют в штрафной. Главные причины:

Стиль Польши (отдают мяч и создают моменты в контратаках).

При длительном владении команда переходит на примитивные передачи.

Роберту нужно участвовать в подыгрыше из-за однообразия идей и зависимости от индивидуальных действий лидеров.

Итог

Левандовски – один лучших форвардов мира по игре в штрафной.

С лета 2017 года у него 21% касаний внутри нее и 93,8% голов из этой зоны – настоящая доминация. Но на ЧМ у Роберта пока не получается попасть в комфортные условия. У него всего 12% действий в штрафной (почти в два раза меньше) – такой показатель ближе к стилю Бензема в «Реале» (14,1%).

Одна из причин – стиль сборной Польши при Михневиче. Пассивное расположение без мяча и отказ от коротких розыгрышей непривычны для Роберта и требуют адаптации.

Еще один фактор – проблемы с позиционной атакой. В непродолжительные отрезки владения Польша зависит от индивидуальных действий игроков атаки и слабо доставляет мяч в штрафную. Левандовски приходится чаще уходить ниже и помогать в подыгрыше (есть как плюсы, так и минусы).

Это классическая история, когда уровень клуба и сборной топ-игрока разнятся. Часто мы ждем переноса результативности (или даже повышения из-за статуса явного лидера) и не обращаем внимание на детали.

Роль Левандовского на этом ЧМ совсем другая. Возможно, его класса хватит, чтобы потянуть и ее.

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Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach, Matthew Childs