Гризманн подходит к ЧМ на пике. Симеоне использует его универсальность и делает лидером, а Дешам дает свободу и ценит качества без мяча

Самый важный игрок сборной Франции.

Этот сезон для «Атлетико» далеко не самый стабильный. Вылет из Лиги чемпионов и невынужденные потери очков в Ла Лиге создают неблагоприятный фон вокруг.

Но как раз в этот момент вернулся Гризманн. Антуан сейчас определяет игру команды в атаке и готов адаптироваться под любые идеи Симеоне.

«Кажется, мы видим раннего Гризманна. Нам нужны лидеры. Он хорошо понимает своих партнеров – так формируется качественная команда», – говорил Диего после победы над «Бетисом».

Время идеальное – как раз перед ЧМ. На фоне травм Нкунку и Бензема важность Гризманна для Франции становится еще больше. Разберемся, почему Антуан нужен команде и как он поможет Дешаму воплощать его идеи.

Дешам не ограничивает Гризманна при владении (сборная зависима от индивидуальных действий лидеров) и ценит его концентрацию в обороне

Для Дешама Гризманн очень важен. Он выразил это во время прошлогоднего Евро: «Гризманн – один из наших лидеров. Он меняет игру движением, контролем над мячом, голами и ассистами. Антуан – креативный атакующий игрок с нестандартным мышлением».

Спустя полтора года мало что изменилось. Гризманн сохранил влияние на сборную Франции и остался одним из любимых игроков Дешама.

Тот всегда активно пользовался его универсальностью. На Евро Гризманн успел выйти на позиции вингера в схеме 4-3-3, десятки в 4-2-3-1 и опускался в центр поля в матче со Швейцарией. Это было яркое подтверждение гибкости Антуана и его способности быстро адаптироваться.

После турнира Гризманн уже меньше метался между ролями и чаще становился десяткой в формации 3-4-1-2 или 4-2-3-1. Подобная роль удобна для него – она предполагает свободу.

Франция зависима от индивидуальных действий лидеров, поэтому Дешам по отношению к Гризманну забывает о прагматизме. Он не загоняет Антуана в рамки и поощряет его попытки опуститься за мячом ниже или ситуативно уйти на другой фланг при владении.

«Гризманн играет в атакующей роли, но он способен выдавать большой объем. Временами Антуан меняет позицию или оказывается в середине поля. Для него это не проблема», – говорил Дешам о специфике его стиля перед ЧМ-2022.

Гризманн – неотъемлемый механизм в футболе Дешама. Набор нужных качеств во всех фазах делает его уникальным игроком без прямой замены.

Объяснить значимость Антуана без перформанса в обороне невозможно. Для игрока атаки он нетипично внимателен и сконцентрирован без мяча.

Ни один прессинг-план не обходится без Гризманна. Дешам доверяет ему персональную опеку по опорнику или центральному защитнику, а в нужный момент Антуан готов переключаться между игроками и грамотно перекрывать возможное направление передачи при выдвижении в давление.

После потери владения на чужой половине Гризманн следит за эпизодом и старается вернуть мяч команде, даже если контрпрессинг не был частью стартового плана. Способность постоянно быть в игре без выключений очень ценится Дешамом.

Проблемы начинаются во втором тайме из-за усталости (реже успевает накрывать на приеме), но это объективный процесс для игрока атаки. На дистанции польза перевешивает неудачные ситуации.

В матче с «Реалом» пас Льоренте на фланге перехватил Менди, а Антуан в этот момент находился в штрафной.

Дальше он сразу сделал рывок чуть назад и перехватил передачу Крооса в центр. «Атлетико» вернул мяч в высокой позиции и продолжил атаку.

Концентрация и внимательность помогают Гризманну при персональной опеке по опорнику или центральному защитнику. Он не выпадает из прессинг-структуры и органично нейтрализует владение соперника вместе с партнерами.

Ассист на Морату в игре с «Райо» – одно из подтверждений.

Гризманн помог Де Паулю и отобрал мяч около штрафной.

«Атлетико» после 14 туров лидирует в Ла Лиге по ударам и голам после высоких возвратов владения. Заслуга Гризманна здесь очевидно прослеживается.

Антуан подошел к чемпионату мира в идеальном состоянии. Свободная роль в атаке позволит самому искать пространство, а в обороне Гризманн готов выдерживать нужную интенсивность.

Гризманн снова выдает топовые цифры в реализации. Ключевая причина – идеальный поиск свободного пространства

В этом сезоне Антуан демонстрирует топовую реализацию – после 14 туров в Ла Лиге забил почти в 2 раза больше ожидаемого (по голам на 90 минут эффективнее только Левандовски).

Последний раз такой разрыв наблюдался в первых сезонах Гризманна в «Атлетико», когда он по стилю был похож на чистого нападающего. Нужно учитывать и скромность текущей выборки (только треть матчей Ла Лиги), но цифры все равно любопытные.

Так можно проследить его эволюцию от игрока с огромным количеством моментов до более командного игрока.

Антуан независимо от позиции опасен около чужих ворот. Он успешно находит свободное пространство благодаря грамотному движению и умению пользоваться ошибками защитников.

Гризманн постоянно следит за ситуацией вокруг и старается получить мяч в штрафной или около нее без давления. Так француз забил победный мяч «Атлетику».

Изначально Антуан находился между Нико Уильямсом и Сансетом, а когда Мората принял мяч, продолжил движение.

Опорник «Атлетика» поздно заметил его открывание – Гризманн пробил без помех.

Обычный игрок в основном двигался бы дальше под прострел или вовсе не стал ускоряться после подработки Мораты во фланг. Но форвард «Атлетико» прочувствовал эпизод и грамотно открылся под катбек.

«Я думаю, что Антуан легко адаптируется – у него отличное видение игры», – сказал Симеоне перед игрой с «Вильярреалом».

Потеря концентрации или излишнее внимание на мяч становятся губительными, если рядом оказался Гризманн. Он готов использовать любое выдвижение за соперником или высокое расположение при потере.

2-й гол «Бетису» – идеальная иллюстрация. Перед штрафной Антуана встретил Крус – крайний защитник Морено остался ближе к центру и накрывал Корреа. Его страховал опорник Гуардадо.

Гризманн прочувствовал ситуацию и начал движение в зону левого защитника. Крус и Гуардадо смотрели на мяч и не смогли помешать французу принять его в штрафной.

Уникальная способность искать свободное пространство – ключевая причина высокой результативности Гризманна.

Он чувствует эпизод и знает, когда нужно пойти дальше, а когда остановиться и открыться под катбек. Одновременно с этим он сканирует ситуацию вокруг и пользуется любым уходом из зоны защитника.

Гризманн – главный созидатель «Атлетико». Он разнообразно двигается и вносит непредсказуемость при владении

Перед перерывом на чемпионат мира Гризманн – один из лучших созидателей лиги.

Действия в подыгрыше тоже отражают эволюцию Гризманна. Постепенно количество ассистов росло и в последние годы вышло на стабильный уровень.

Но в этом сезоне по темпу создания моментов для партнеров он пока идет на уровне рекордного сезона-2017/18 (9 ассистов в Ла Лиге).

Антуан не ограничивается одной конкретной зоной, а двигается по всему пространству от средней трети до штрафной. Его широкая роль дает «Атлетико» сразу несколько преимуществ.

Когда Гризманн опускается ниже, соперник встает перед выбором. Если не идти за ним персонально и оставлять ему свободу, Антуан становится дополнительным вариантом для паса при выходе «Атлетико» из обороны.

В матче с «Брюгге» француз использовал выдергивание Нильсена – когда Молина отдавал на фланг, Гризманн остался один.

Силла поздно выдвинулся из центра обороны и не успел накрыть его ответную передачу в касание на Льоренте. «Атлетико» эффективно вышел из обороны (атака завершилась заблокированным ударом Карраско с линии штрафной).

Но Гризманн не только сразу ищет партнеров. Еще один элемент неожиданности – рывки с мячом.

После них он чаще бьет по воротам, чем отдает передачи под удар, но важен сам факт. Благодаря объему движения Антуан находит ситуации для приема и дальнейшего продвижения.

Против «Реала» случился показательный момент. Антуан грамотно открылся в центре поля и свободно принял пас Кондогбиа.

Гризманн протащил его до финальной трети и отдал на фланг, а через несколько секунд снова встретился с мячом и сделал пас верхом в штрафную. Так благодаря Антуану «Атлетико» продвинул владение.

Если же за Гризманном выдвигается защитник, то освобождается пространство за спиной. Кто-то из игроков «Атлетико» может заполнить его и остаться свободным в момент паса.

Правый защитник «Реала» Карвахаль в дерби уходил за Гризманном. Зона справа становилась менее плотной – на 13-й минуте там открылся Карраско, но по нему грамотно доиграл Вальверде.

Если бы не интеллект и концентрация уругвайца, «Атлетико» использовал бы этот эпизод.

«Гризманн – игрок мирового класса, очень хорошо, что он остался. Антуан дает нам то, чего нет у других команд», – поделился Феликс перед игрой с «Порту».

Антуан разнообразно открывается около штрафной. Он активен на обоих флангах и в зоне перед ней.

Его ассист в домашней игре с «Байером» при рассмотрении в деталях показывает уникальность Гризманна.

Изначально он открылся правее и отдал пас Кондогбиа, а когда тот развернул атаку, Антуан начал двигаться левее. В итоге он в касание вывел Карраско на удар из зоны перед штрафной.

Движение Гризманна делает владение «Атлетико» непредсказуемым. Он внезапно появляется в любой зоне и заставляет соперника подстраиваться под ситуацию. Его смещения в центр поля открывают сразу несколько сценариев для продвижения атаки – исполнение зависит от поведения защитников (остались в линии или ушли за ним выше).

Гризманн освоил новую позицию и помогает Симеоне перестраиваться во время матчей. Тренер отмечал его универсальность

В начале сезона Гризманн чаще обсуждался из-за ситуации с его временем на поле. «Атлетико» по контракту необходимо было выкупить его за 40 миллионов евро, если он сыграет как минимум 45 минут в 50% матчей за два сезона.

Из-за финансовых трудностей руководство не решалось на такой шаг даже ради Антуана. Оставалось надеяться только на переговоры между клубами.

Но француз достойно принял эти обстоятельства и надеялся помочь «Атлетико». В семи матчах подряд он выходил после 60-й минуты и забил три мяча – два из них стали победными.

«Я не беспокоился обо всех трудностях, потому что просто хотел остаться здесь и быть счастливым со своей семьей и с клубом, под руководством тренера, любящего меня. Долго колебаться не пришлось», – рассказывал Гризманн в октябре.

Уникальности добавляет и умение Гризманна приспосабливаться к новой ситуации. «Атлетико» начал сезон со схемой 5-3-2 – Антуан появлялся на позиции правой восьмерки.

Игрокам с атакующей ментальностью сложнее привыкнуть к этой роли, но Гризманн сходу адаптировался. Его игровой интеллект позволял разбираться на свободном пространстве в контратаках, а концентрация в обороне помогала избежать позиционных ошибок.

Наглядный эпизод из игры с «Валенсией». «Атлетико» расположился низко и встречал атаку соперника в формации 5-3-2.

После фланговой комбинации Кастильехо доставил мяч на свободного Солера. Вингер «Валенсии» продолжил движение и отыгрался с ним уже в центре.

В итоге Солер оказался с мячом в зоне перед штрафной – Лемар не успевал прервать пас на Кастильехо. Но партнера подстраховал Гризманн и перехватил передачу благодаря грамотному чтению игры.

Матч с «Реалом» стал поворотным моментом. Гризманн впервые сыграл 90 минут и сменил позицию.

Симеоне отправил француза в нападение в пару к Морате. «Атлетико» при владении использовал ту же схему 3-5-2, а без мяча перестраивался на 4-4-2.

Гризманн чаще получал мяч около штрафной и внутри нее. Симеоне позже отмечал, что такая роль подходит ему больше всего: «Антуан многое привнес, когда играл в центре. Но он чистый второй нападающий, лучше любого другого».

Это была не единственная позиция Гризманна в том матче. На 63-й минуте Симеоне выпустил Кунью и Морату – француз в обороне переместился на правый фланг, а при владении ситуативно вернулся к роли правой восьмерки.

Через 10 минут справа стал играть Корреа, а Гризманн ушел налево.

«Мы решили, что Гризманн начнет эту встречу со старта. До перерыва он очень хорошо поддерживал форварда, а во втором тайме был полезен на фланге. Антуан провел хороший матч, как и все игроки», – сказал Симеоне после игры.

Гризманн сменил сразу несколько позиций за 90 минут и не потерял в качестве – это делает его идеальным инструментом в руках Симеоне. Интеллект Антуана позволяет изменить схему или выпустить дополнительного игрока в атаку.

После дерби Гризманн только с «Севильей» и «Кадисом» появлялся со скамейки. Он выходил на позиции оттянутого форварда, вингера или восьмерки (ситуативно) и подстраивался под стартовый план Симеоне.

«Талант, самопожертвование и старательность – вот что делает его особенным игроком в нашей команде. Он умеет играть на любой позиции в соответствии с потребностями команды, как против «Порту», когда ему пришлось играть левого вингера после удаления Карраско», – охарактеризовал его Диего в декабре 2021 года.

Итог

В этом сезоне несмотря на все трудности Гризманн вышел на пик формы.

Антуан универсален – помогает Симеоне подстраиваться под соперников и изменять стартовый план. Ему не нужно долго адаптироваться после ухода на новую позицию.

По прямому вкладу в атаку Гризманн сильно влияет на «Атлетико». Француз забивает в 2 раза больше ожидаемого (грамотно ищет свободное пространство) и полезен в созидании благодаря объему движения.

Кажется, это именно тот случай, когда игрок выигрывает от ЧМ в разгар сезона. В сборной Дешам дает ему свободу при владении и использует его работоспособность в обороне – есть все предпосылки к успешному турниру.

Травмы Нкунку и Бензема только усиливают важность Гризманна для Франции. Его индивидуальные действия станут одним из ключевых способов создания остроты против компактной обороны.

Подписывайтесь на мой телеграм «Футбольное обозрение», где я пишу об актуальных событиях.

Фото: globallookpress.com/ATSUSHI TOKUMARU