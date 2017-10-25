Вылет из Кубка России по футболу: ни о чём

Александр Григорян мог двумя матчами повторить два своих высших достижения во главе «Луча» (кстати, заодно главные достижения клуба в новейшей истории) – выиграть Кубок ФНЛ и выйти в полуфинал Кубка России.

Редкая удача для человека с реноме волшебника, делающего невозможное.

Не получилось.

Да и был ли волшебник?

Оба матча «Луч» играл с командами из Премьер-Лиги. Играл крепко, плотно, навязывая борьбу. Да и только. Впереди ничего не получалось. Сзади все было «на тоненького».

Григорян уже позволил себе пару раз съязвить по поводу подготовки команды при Жолте Хорняке. Красиво ли это? Абсолютно нет. Справедливо ли? Тоже вряд ли.

Заметим, что Хорняк в отличие от Григоряна не имел возможности работать с командой на сборах. У Хорняка не было возможности комплектовать команду – он играл с теми, кто есть. У Хорняка футболисты ели что придется в своих квартирах на БАМе – у Григоряна команда была на сборах в Турции и на Кипре. А есть ли разница по игре?

При Хорняке команда вынесла в одни ворота красноярский «Енисей» - лидера ФНЛ и будущего участника РФПЛ. При Григоряне абсолютно по делу проиграла «Тосно» - аутсайдеру Премьер-лиги. Несмотря на гол Мязина и «приличный счет», от начала до конца не оставляло впечатление, что в игре все решено. «Тосно» был сильнее. (И теперь, как мы надеемся, сыграет в финале Кубка России с курским «Авангардом», что, так сказать, добавит абсурдности всему действу под названием «российский футбол»).

В общем, вряд ли при Хорняке команда выглядела бы хуже.

Есть вопросы и по тренерским решениям. Почему в рамке играл Шамов, если на сборах наигрывали Абакумова? Почему слева вышел Больевич, если на сборах там удачно играл Тихий? Почему на поле растворились Бажев и Павленко, и готовы ли они к роли лидеров в команде?

Наконец, главный: при Хорняке команда играла авантюрно, но весело. Было понятно, к чему стремится главный тренер. А к чему стремится Григорян?

Еще до игры Григорян сказал, что «он знает, как играть со «Спартаком». Это, конечно, здорово. Но знал ли он как играть с «Тосно»?

…В конце игры несколько наших парней, присутствовавших на матче, разделись по торсу, несмотря на «минус 13». Это жест готовности пожертвовать ради Команды силы и здоровье. При Хорняке вся команда, включая главного тренера, благодарила фанатов за поддержку. Это был жест Уважения. И результатом было чувство, описанное в олдовой песне 8-го сектора: «Фанаты едины с командой любимой». А что нужно сделать сейчас, чтобы вернуть его?

…Из Кубка мы вылетели – остался Чемпионат, в котором есть только одна задача. Избежать вылета. Что-то подсказывает, что окажись Хорняк или Емельянов в тех тепличных условиях, в которых сейчас работает Григорян (сборы, селекция, отсутствие долгов), результат был бы тот же – задача наверняка будет решена.

Значит, помимо результата нужно что-то еще: уважение, соблюдение традиций, красивая игра.

И чем быстрее футбольные функционеры это поймут, тем будет лучше.

…«Луч» был в шаге от повторения своего высшего достижения в кубковой истории. Но вместо праздника мы получили унылую игру, сотню зрителей на трибунах, десяток фанатов в наших цветах и разочарование от того, что именно это мы ждали все последние месяцы. Грустно.