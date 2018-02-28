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    Против экс-защитника «Спартака» возбуждено уголовное дело за долг перед Гусевым

    Теги обзор слухов Динамо Киев Владислав Ващук происшествия Олег Гусев Спартак обзор прессы

    Vlad Va

    Против бывшего защитника киевского «Динамо» и московского «Спартака» Владсилава Ващука возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Об этом сообщил глава Фонда социальной защиты футболистов и тренеров Украины Олег Печерный.

    — Сегодня возбуждено уголовное дело в отношении Влада Ващука по статье 190 ч. 5 УК Украины, «мошенничество». Срок по такой статье предусматривает от 6 до12 лет тюрьмы, с конфискацией всего имущества!

    Причина? Взял в долг деньги у Олега Гусева в размере 50 тысяч долларов и не хочет возвращать. Мы уверены, что дело дойдёт до суда! И мошенник понесет заслуженное наказание!, — написал Печерный на своей странице в социальной сети Facebook.

    Напомним, что Ващук в 2003 году играл за московский «Спартак», в составе которого сыграл 29 матчей во всех официальных турнирах и забил 1 мяч. Вместе с красно-белыми он стал обладателем Кубка России.

    Автор
    • Viktor2009

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