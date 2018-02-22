Будет ли Россия принимать Чемпионаты мира до восстановления в правах РУСАДА?

Смотрите, какие изменения произошли в последнее время в антидопинговом законодательстве. Это напрямую касается России.

Действующий текст статьи Всемирного антидопингового кодекса:

20.3.11. Сделать все возможное, чтобы заявки на проведение чемпионатов мира принимались только от тех стран, правительства которых ратифицировали, приняли, одобрили Конвенцию ЮНЕСКО или присоединились к ней, а Национальные олимпийские комитеты, Национальные паралимпийские комитеты и Национальные антидопинговые организации были признаны соответствующими Кодексом.

С 1 апреля она будет выглядеть так:

20.3.11. Принимать заявки на проведение чемпионатов мира и других международных спортивных мероприятий только от тех стран, правительства которых ратифицировали, приняли, одобрили Конвенцию ЮНЕСКО или присоединились к ней, а Национальные олимпийские комитеты и Национальные антидопинговые организации были признаны соответствующими кодексу.

Нас касаются ее последние слова про Национальные антидопинговые организации. РУСАДА не восстановлена в правах, а, значит, не соответствует Всемирному антидопинговму кодексу.

Под новую редакцию статьи не подпадают уже назначенные соревнования типа Чемпионата мира по футболу или Зимней Универсиады в Красноярске (такие же требования, как к федерациям, предъявляются и к организаторам крупных спортивных мероприятий, ст. 20.6.6. ВАК).

Пока пострадавшим является настольный теннис. Права принять Чемпионат мира 2020 года добивается Екатеринбург. Однако голосование Международной федерации настольного тенниса (ITTF) пройдет 1 мая. Если до этого времени РУСАДА не будет восстановлена в своих правах, то заявка не может быть удовлетворена.

Важный вопрос - будет ли эта норма Всемирного антидопингового кодекса касаться других международных соревнований, например, этапов Кубков мира? Во-первых, те этапы, где уже подписаны контракты, состоятся. Во-вторых, по большому счету это на усмотрение международных федераций, потому что фактически они отвечают за развитие спорта, а WADA только ведет борьбу с допингом. Но на практике очень велики риски, соответственно, вряд ли стоит ожидать того, что международные федерации пойдут на конфликт с WADA из-за места проведения соревнований.

Есть и хорошие новости. Например, ничего не угрожает футбольным еврокубкам, баскетбольной Евролиге и боям ММА, ибо федерации, которых их проводят, не присоединились к антидопинговому кодексу.

Соответственно, российские спортивные чиновники и руководители ОКР обязаны сделать все возможное, чтобы разбанить РУСАДА. Эту задачу они не могут решить уже почти два с половиной года.