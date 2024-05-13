Переводчик «Урала» стал звездой – из-за британского акцента! Послушайте сами и узнайте секрет

Baltikaaah!

После прошлого тура завирусилось флэш-интервью с полузащитником «Урала» Ибраимом Сиссе. Но его герой не игрок…

А переводчик «Урала» Данил Поторочин, который впечатлил своим «Baltikaaah» – очень необычным для русскоязычного человека произношением.

Валерий Самсонов связался с Данилом, чтобы узнать его получше, и возвращается с историями: об ирландской ненависти к англичанам, местном пиве и гневном письме после Беслана.

Lesson 1: мотивация одноклассников и работа репетитором

В 1980-х в Свердловске (так тогда назывался Екатеринбург) было всего две школы с углубленным изучением английского языка. Помимо прописки, для поступления в такую школу нужно было пройти собеседование, на котором учителей очень удивило мое имя. Это сейчас, после «Брата», в каждом классе по три Данила, а тогда имя было редким, и я оказался единственным Данилом в школе.

Тогда английский учили по пластинкам – каждому давали набор вместе с учебником, проигрыватель был у каждой семьи, как сейчас телевизор. Дома я повторял за диктором, вырабатывая произношение. На уроках нам часто напоминали, как важно говорить с правильным оксфордским акцентом.

Не считаю, что у меня есть лингвистические таланты. Кажется, я научился хорошо говорить по-английски, только потому что учил его еще с 1-го класса. Где-то читал, что у детей до подросткового возраста за иностранный язык отвечает та же область мозга, что и за родной. У подростков и взрослых – область логического мышления.

Другой важный момент – атмосфера вокруг. Сосед учился в обычной школе, где за хорошие оценки его задирали, чтобы не выбивался из коллектива. В моем классе на троечников смотрели искоса: «Зачем ты пришел в английскую школу, если не можешь учиться нормально?»

Английский пригодился позже при поступлении в Уральский госуниверситет. Сейчас школьники поступают по результатам ЕГЭ, а тогда были вступительные экзамены. На исторический факультет сдавал русский (сочинение), английский и историю.

Когда был студентом, денег не хватало – это были трудные 90-е. Приходилось подрабатывать. В школах не хватало учителей по иностранным языкам, потому что они уходили в фирмы, где платили в разы больше. Как-то в университете наткнулся на объявление о вакансии учителя истории в школе. На собеседовании директор узнала, что я закончил английскую спецшколу, и предложила преподавать английский, а не историю. Так я совмещал преподавание и репетиторство.

Даже учил детей немецкого консула. Эта семья так хорошо платила, что уже не пришлось работать учителем или заниматься с другими детьми, и я проработал у них до их отъезда из России.

Lesson 2: стажировка в Англии, где спасал кетчуп и говорящий будильник

В 1997-м я прокачивал английский в языковой школе Бирмингема (второй город Британии по населению: более миллиона – Sports).

Я и еще несколько студентов жили в двухэтажном особнячке. Удивило, что для экономии англичане на ночь выключали отопление, а окна были с огромными щелями. Что-что, а дома в России гораздо теплее, чем в Англии!

Сложнее всего было привыкнуть к английской кухне. Местные блюда и продукты казались безвкусными. Однажды попробовал кетчуп. И, о чудо, его вкус был точно таким же, как в России! С тех пор я ел с кетчупом все. Даже на мой день рождения в Англии другие студенты подарили мне большую бутылку кетчупа. Сейчас игроки «Урала», знающие про мою слабость, во время питания в самолете передают мне по рядам свои пакетики с кетчупом.

В школе рассказывали, что five o’clock tea в Англии – искусство, но англичане зачастую пили какой-то ужасный чай в старшеньких пакетиках без ярлычка. В России таким было бы стыдно угощать гостей.

В гостях часто предлагали водку – они были убеждены, что все русские ее пьют. Хотя чаще представление о России было романтичным: вечные снега, великие писатели, «Доктор Живаго» (фильм-биографию Бориса Пастернака, где жизнь писателя переплетается со сценами романа, показывали в Британии в 1990-м – Sports).

Еще постоянно спрашивали, почему я так хорошо говорю на английском. Рассказывал про школу, институт, репетиторство, а однажды пошутил, что учился в спецшколе КГБ. Англичанин не понял, шутка это или нет, но на всякий случай отошел подальше. Так я нашел прекрасный способ прекращать затянувшиеся расспросы.

В Англии впервые воспользовался электронной почтой. С 1994-го в Екатеринбурге работал Американский информационный центр, где обучали, как создать почтовый ящик и отправить письмо. Перед поездкой я специально завел имейл, чтобы писать маме, у которой электронная почта была на работе.

Жители Бирмингема говорили отнюдь не с оксфордским произношением, на который так напирали наши школьные учителя, а с ужасным местным акцентом. За полгода ни с кем не говорил по-русски. Когда было грустно, спрашивал время у будильника, который привез из России, а он отвечал на родном языке: «20 часов, 15 минут».

Lesson 3: учеба в Ирландии, где за сдачу крови дают «Гиннесс», а теория на права легче, чем в России

В 2002-м поступил на философский факультет Milltown Institute в Дублине.

Я был единственным иностранцем в группе и единственным русским в институте, поэтому перед началом учебы поехал в Лимерик, чтобы за полгода в местной языковой школе подтянуть английский до уровня ирландских студентов.

О Лимерике тогда знал лишь то, что это третий крупнейший город Ирландии. Я был из Екатеринбурга – четвертого крупнейшего города России. Поэтому полагал, что Лимерик будет приблизительно таким же. Однако, приехав туда, обнаружил, что население города – меньше 100 тысяч. Да и во всей Ирландии, оказывается, живет лишь 5 миллионов.

По приезде открыл путеводитель Lonely Planet, где текст о городе начинался так: «Лучший вид Лимерика – в зеркале заднего вида вашего авто». Когда рассказывал это ирландцам, они сразу понимали, что путеводитель издан в Англии.

Учиться было тяжело: читал много философской литературы, а потом писал по ней эссе. К счастью, к грамматическим ошибками не придирались, но за скачанный реферат сразу бы исключили.

Один наш преподаватель больше 20 лет изучал труды Иммануила Канта и, наконец, решил съездить на его могилу. Три года готовился к поездке, прилетел в Калининград, взял экскурсию, и экскурсовод, показывая могилу, говорит: «Здесь похоронен Иммануил Кант. Он писал книжки». И пошла дальше. Он был в шоке!

Ирландцы – чрезвычайно открытые и дружелюбные. У большинства полицейских даже нет оружия: считается, что их авторитета уже достаточно. Ирландская армия известна в первую очередь участием в миротворческих операциях ООН, за которые им даже дали Нобелевскую премию мира.

В 2004-м в главной ирландской газете Irish Independent вышел текст о захвате школы в Беслане. Автор написал, что отчасти можно понять мотив террористов из-за войн в Чечне. Я написал гневное письмо , в котором рассказал предысторию этих событий – его опубликовали в газете. Мои однокурсники его прочитали и поддержали.

Но при всем дружелюбии, ирландцы терпеть не могут англичан. Во время ЧМ-2002 ирландцы болели за две сборные: свою и ту, что играла против Англии.

Один ирландец рассказал местную легенду. Когда Бог создавал Ирландию, то взял самую прекрасную землю с изумрудными лугами и синими озерами и населил ее самыми брутальными мужчинами и самыми красивыми женщинами. Один из ангелов спросил Бога: «Ты почти превратил эту землю в рай. Не слишком ли много хорошего для одного народа?» – «Подожди, ты не видел их соседей».

Корни нелюбви к англичанам тянутся из XIX века, когда в Ирландии несколько лет был неурожай картошки – одного основных продуктов питания. Вторым было зерно, но его забирала Англия, потому что земля принадлежала английским землевладельцам. Они не только не помогли, но и взвинтили плату за землю. Из-за голода почти половина страны вымерла или уехала в США, где сейчас около 35 млн ирландцев, и только 5 – на родине.

Не знаю, как XIX веке, а тогда ирландцы очень любили выпить. Там в пабе я впервые попробовал «Гиннесс». Выпил бокал, не понравилось. Но сказали, нужно распробовать, и дали вторую пинту. Потом третью, четвертую, пятую... Так я познакомился с похмельем и полюбил «Гиннесс». В Ирландии это пиво так популярно, что его давали донорам после сдачи крови.

Из местных правил меня очень удивил ирландский водительский экзамен. В России трудный тест, а в Ирландии были такие вопросы.

При перевозке детей водитель обязан:

● а) включить радио, чтобы дети не скучали;

● б) рассадить детей, чтобы они не ссорились;

● в) посадить ребенка в детское кресло.

Или такой. Вас остановил полицейский и попросил дыхнуть в трубочку, вам нужно:

● а) дыхнуть в трубочку;

● б) отказаться и вызвать адвоката;

● в) отказаться и предложить сдать анализ мочи на месте.

Теорию я сдал с первого раза, а практику завалил еще до выезда с парковки. Ехал между припаркованными машинами, а нужно было левее воображаемой средней линии, поскольку в Британии левостороннее движение. Пересдал через месяц и потом объездил полстраны, потому что машину было легко взять на прокат.

Еще был волонтером на Всемирной Специальной Олимпиаде – играх для людей с ограниченными интеллектуальными возможностями.

Запомнил до слез трогательную историю, которую рассказали при подготовке. Во время одного из забегов на таких играх четырнадцатилетняя девочка упала и заревела от осознания, что точно придет последней. Лидер забега увидела это, остановилась и вместе с другими соперницами вернулась к ней. Они взялись за руки и вместе пересекли финишную черту. Стадион 15 минут аплодировал им стоя.

Lesson 4: работа в «Урале» без выходных, но с кайфом

У меня не было цели эмигрировать. С отличием окончив институт в Ирландии, вернулся в Россию, потому что люблю нашу страну.

До «Урала» единственное пересечение с футболом было на ЧМ-2018, где работал волонтером. Кстати, сейчас во время заезда команды в отель перед домашними матчами живу в номере, который находится между тех, где жили Салах и Мбаппе.

Раньше я работал в Урало-Сибирском Центре ЮНЕСКО, где занимался переводами и организаторской деятельностью. В «Урале» продолжаю совмещать эти направления: веду командный чат, помогаю легионерам в быту. На неделе проводил экскурсию по базе для воспитанников нашей академии.

Работаю почти без выходных до 10-11 вечера. Меня часто спрашивают: «Как расслабляешься?» А я и не напрягаюсь. У нас работа мечты. Стараюсь во всем находить позитив.

Самый счастливый момент в «Урале» – в августе прошлого года, когда на последних минутах перевернули матч со «Спартаком». Я заплакал! Ради таких моментов я и люблю свою работу. Надеюсь, их будет больше.

Перевод занимает процентов 10 [рабочего времени]. Зачастую это слова тренера. Проще всего было переводить Юрия Матвеева, который говорил коротко и четко. Виктор Гончаренко рассказывает тихо, быстро и много. А иногда вспоминает истории из тренерской карьеры. Поэтому приходится замолкать, чтобы понять, к чему он ведет. Задача переводчика – донести мысль тренера.

Не скажу, что после матча с «Балтикой» пришла известность. Илья Помазун еще в раздевалке после той игры показал завирусившийся фрагмент с Сиссе, вы попросили об интервью, а «Коммент.Шоу» – записать короткий ролик .

На следующий день каждый в «Урале» спрашивал, как произносится Baalltikaaah. Мне интересно, почему это так резонировало, ведь я просто произнес по правилам английского. Я всегда так говорю.

В последнее время из нашего клуба было не так много веселых новостей, поэтому я был рад, что мое произношение еще раз повеселило болельщиков.

Фото: из личного архива Данила Поторочина; Julie Woodhouse, Hans Blossey, Artur Widak/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Warren Little