«Не пили пиво только перед играми». Теплый монолог Булыкина о сезоне в «Байере»

Тотальное отличие от России.

Дмитрий Булыкин – первый россиянин, сверкнувший в «Байере».

Перед стартом сезона-2007 «Динамо» списало форварда в дубль, где он провел всего шесть матчей за полгода. Несмотря на простой, летом экс-форварда сборной России подписал «Байер», пятая команда Бундеслиги.

Валерий Самсонов перенесся с Булыкиным в те леверкузенские времена.

К «Байеру» Булыкин готовился с игроками НХЛ и вдвое упал в зарплате после разговора с Руди Феллером

– В начале 2007-го было несколько вариантов за границей. Ездил на просмотр в «Портсмут», с которым подписал предварительный контракт. Еще тренировался с «Эвертоном» и «Болтоном». Но не получилось: «Динамо» не отпускало, несмотря на оговоренную сумму. Плюс проблемы с рабочей визой в Британии, потому что не хватало игр за сборную.

Видел разницу между нашим футболом и европейским, хотел поиграть за рубежом – из-за этого начались проблемы с «Динамо». Полгода провел в дубле, за который не давали играть. Пообещали вернуть в основную команду, если проявлю себя в молодежке. Но после нескольких неплохих игр ничего не изменилось. Тогда решил, что точно нужно уезжать.

Летом разорвал контракт с «Динамо», агент Андрей Головаш нашел варианты. Интересовались много клубов, даже «Ганновер», но лично общался только с «Байером».

В жизненном плане полумиллионный Ганновер казался интереснее 150-тысячного Леверкузена. Потом узнал, что он между Кельном и Дюссельдорфом, где было все для жизни. Но в первую очередь рассматривал футбольную составляющую: где быстрее наберу форму и реанимирую карьеру.

«Байер» с агентом договорились, что оптимальным вариантом будет просмотр: потренируюсь неделю-две, потом обсудим контракт. Так я стал первым за пять лет футболистом, которого «Леверкузен» взял на просмотр.

За полгода в дубле растерял игровой тонус и физическую форму. К Германии готовился заранее. Занимался с тренером по легкой атлетике и специалистом, который готовил к НХЛ многих российских хоккеистов. Их посоветовал Илья Ковальчук, крестный моей дочки. Хоккейные тренировки были гораздо мощнее футбольных – в основном на верхнюю часть тела.

Просмотр чуть затянулся. За почти три недели сыграл два товарищеских матча, в одном забил сборной Люксембурга. Было понятно, что подпишу контракт – все-таки полгода назад играл за сборную России. Вопрос был в финансовых условиях.

Перед чемпионатом «Байер» купил у «Бохума» лучшего бомбардира прошлого сезона Теофаниса Гекаса. Меня это не смутило. Понимал, что в основу попаду не скоро, а потренироваться с такими футболистами – бесценный опыт.

В конце просмотра поговорили со спортивным директором «Байера» Руди Феллером, одним из кумиров детства в сборной Германии. Поэтому разговор был сильным фактором для меня. Сказал, что хочу вернуться на прежний уровень и в сборную России. Феллер предложил небольшую зарплату, но процент от продажи и солидные бонусы. Зарплата была вдвое меньше, чем в «Динамо», но ничего не потерял за счет бонусов, позднее продлив контракт.

Атмосфера того «Байера»: Адлер матерился по-русски, тренер не грузил после поражений, все пили пиво и не стеснялись

– В Леверкузене поселился в гостинице на стадионе, где и прожил весь сезон. Предлагали квартиру, но отказывался. А зачем? Поле – в нескольких минутах. Захотел – остался после тренировки, спешить некуда. Большой люкс, полный сервис. Семья жила в Москве и приезжала иногда.

Сразу почувствовал разницу с российскими клубами. В «Динамо» сами стирали форму, а там – приходишь, все готово. У нас запрещали слушать музыку в автобусе, здороваться с друзьями из команды соперника перед матчем.

Еще одна фишка – adidas каждому шил бутсы по индивидуальному размеру. Они идеально садились на ногу, было очень удобно. В клубе был даже специальный человек, который чистил, сушил и раскладывал бутсы. В «Динамо» приходилось самим, португальцы из-за этого устроили скандал.

Я учил английский в школе, институте и перед просмотром в Англии, поэтому быстро освоился. В «Байере» дали репетитора, заговорил еще и на немецком. Хотя так делали далеко не все – Гекас за два года в Германии не выучил даже простые фразы. С ним болтали на английском.

Больше других общался с Карстеном Рамеловым, Симоном Рольфесом, Штефаном Кисслингом, Транкильо Барнеттой, а также знавшими русский Рене Адлером, Берндом Шнайдером и боснийцем Сергеем Барбаресом. Вероятно, Адлер и Шнайдер учили его в школе (в ГДР русский был обязательным предметом – Sports).

Адлер даже знал русский мат. Я выучил немецкий мат за пару недель. Мог нормально выругаться после промаха, ха-ха. В России много грубых слов, а в Германии основное – scheisse [говно].

В команде была шикарная атмосфера. Футболисты часто ездили в Кельн и Дюссельдорф. Однажды с нами захотели сфоткаться в ночном клубе. Кто-то из игроков полез в кадр с пивом. Говорю: «Ты чего?!» – «А что, я не могу выпить?»

Скажу больше: не пили только перед играми. Конечно, никто не позволял лишнего: бокал-два. После матча всегда давали пиво, а иногда заходили в «Макдональдс».

В России никому не рассказывал – не поверили бы!

В Германии роскошное пиво. Оно везде в футболе: и реклама, и спонсоры, но меня больше поразил другой напиток, который в команде пили все – смешивали колу и фанту 50/50. Еще был прикольный газированный яблочный сок Apfelschorle. Полюбил сосиски. У немцев их много видов, но все вкусные.

Поскольку «Байер» спонсирует фармкомпания , медицина была на высочайшем уровне. Рядом с клубом всегда были научные работники, которые собирали кровь, проводили тесты, исследования и повышали эффективность медицинского отдела. Постоянно давали витамины, все максимально контролировали врачи.

В первый месяц в Леверкузене дополнительно работал с тренером по физподготовке. Он давал упражнения, которые я раньше не встречал: на координацию, частоту ног, направления движения. Они вернули мне прежнюю форму.

Тренировки были совершенно другие [в сравнении с Россией]. В тренажерном зале каждый работал по индивидуальной программе. В Европе уже тогда использовали GPS-датчики. Интенсивность, уровень приема и передачи – все было на фантастическом уровне после России, где успех тренировки измерялся объемом нагрузки. В Германии даже тренировочные поля всегда были идеальные и с шикарной травой.

Была масса упражнений для нападающих, много времени уделялось завершению атаки. После тренировки оставляли полкоманды: двое подавали с флангов, остальные замыкали в одиночку или парах. Все делали это с кайфом и полной отдачей. ​​Иногда на спор: на кувырки или пиво. В России можно было ни разу за тренировку не пробить по воротам – не было возможности.

Результат тренировок отражался на игре, поэтому в Германии выше интенсивность и скорость, а также лучше завершение.

Главный тренер – Михаэль Скиббе – поддерживал контакт и с основой, и с запасными. Иногда вызывал несколько футболистов, чтобы объяснить детали по составу или план на игру. Это создавало рабочую атмосферу. Все действовали как единый механизм и всегда ждали шанс.

После первого поражения ожидал разнос и тяжелые тренировки. Но Скиббе спокойно сказал, что игра была плохой, не получилась и уже в прошлом: «Сегодня хорошо отдохните, завтра тренировку перенесу на вечер». В России, наоборот, не давали забыть проигрыш до следующего матча. Конечно, это дико напрягало.

Весной в матче с «Карлсруэ» получил нелепую травму. Перепрыгивал через соперника и, боясь наступить на него, неудачно приземлился и травмировал голеностоп. Травма была серьезной, но врачи привели в порядок за две-три недели.

За сезон в «Байере» сыграл 19 матчей, забил пять голов. Не то, что хотел, но уже хорошо, потому что давно не играл в «Динамо». Самый яркий матч провел в Кубке УЕФА против «Цюриха» – оформил дубль, после которого продлил контракт на сезон. В Бундеслиге самое яркое воспоминание – гол Оливеру Кану на «Альянц Арене».

Еще отметился самой быстрой желтой в Бундеслиге в той же игре с «Карлсруэ». Разыграли, заброс, борьба, защитник подставился под локоть. Несильный удар, но он нарисовал, будто мощнейший. Судья купился и дал карточку чуть ли не на третьей секунде.

Весь чемпионат мы были близки к тройке, но чего-то не хватило на финише – стали шестыми.

«Андерлехт» увел Булыкина жирным контрактом

– В «Байере» все нравилось, кроме игрового времени. Но тут без претензии: Кисслинг и Гекас были классным нападающими.

В августе появилось предложение от «Андерлехта»: контракт на три года, условия лучше «Байера». Сразу согласился по двум причинам: деньги, срок соглашения, больше игрового времени.

Сезон-2007/08 в «Байере» всегда вспоминаю с теплотой. Для меня это особый клуб: и по инфраструктуре, и по людям, и по футболистам. После 2008-го несколько раз возвращался в Леверкузен: и просто, и с Локомотивом в еврокубках.

Рольфес и Кисслинг до сих пор в клубе (Рольфес – спортивный директор, Кисслинг – в администрации клуба – Sports). Провели большую работу. В 2019-м с Рольфесом окончили магистерскую программу УЕФА по менеджменту для бывших игроков сборных. Сейчас их активно поздравляли в общем чате.

Ну, и тренера нашли уникального. Хаби Алонсо будет большим специалистом.

Приятно, что «Байер» исполнил мечту болельщиков и обошел «Баварию», которая больше 10 лет была чемпионом Германии. Молодцы. Поздравляю клуб с достижением, которое надолго запомнят футболисты и фанаты.

Фото: Gettyimages.ru /Vladimir Rys; AFP /FRANZ-PETER TSCHAUNER, VIRGINIE LEFOUR, MICHELE LIMINA