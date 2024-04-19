Он работал в «Барсе» с Гави и Фати, а сейчас двигает «Родину» в РПЛ. Интервью Франка Артиги

Как он оказался в Мелбет Первой лиге?

За 11 лет в академии «Барселоны» Франк Артига взял 11 трофеев и воспитал настоящих звезд: Гави, Ансу Фати, Фермина Лопеса, Рики Пуча, Серхио Гомеса, Карлеса Переса и других.

В 2021-м Артига принял щедрое предложение молодежки ОАЭ, где познакомился с российским бизнесменом Сергеем Ломакиным, владельцем московской «Родины» и зарубежных клубов (кипрский «Пафос», словенский «Целе», «Рига»).

Зимой 2023-го Франк принял «Родину-2» и вывел ее в Золото Второй лиги, а уже осенью после отставки Дмитрия Парфенова подхватил первую команду на 12-м месте в Мелбет Первой лиге. С испанским тренером «Родина» взлетела в зону стыков и сейчас отстает от лидирующего «Акрона» всего на два очка.

Валерий Самсонов расспросил Артигу про путь от академии «Барсы» до Первой лиги России.

В Ла Масии Артига работал с одним выходным, Месси просил его о фотке

– Как развивалась ваша карьера до «Барселоны»?

– Футбол с детства был любимым занятием. Когда в юном возрасте не попал в академию, как многие сверстники, – направил силы в тренерство.

С 18 работал в различных футбольных академиях в Камбрильсе (115 км от Барселоны – Sports): тренировал 10-11-летних, потом 14+. Параллельно играл в футбол в четвертых-пятых лигах Испании.

В середине девяностых работа над физикой, техникой и тактикой шли параллельно, я совместил эти процессы. Футболисты хорошо приняли такой подход.

В 2003-м меня уволили единственный раз за 29 лет тренерской карьеры – из «Реус Депортиу». На следующий день позвали в «Химнастик» Таррагона U19, команда была в зоне вылета. Я согласился, мы выиграли 14 матчей из 18, а в последнем туре вышли в высший дивизион Испании U19, где играет «Барса», «Мадрид», «Валенсия». Историческое событие и для клуба, и для меня.

«Химнастик» U18 тоже шел в зоне вылета, но мы победили в 14 из 18 оставшихся матчей, еще дважды сыграли вничью – и в последнем туре вышли в Ла Лигу U18. Поворотный момент, после которого меня приглашали команды второго-третьего дивизиона Испании.

– Как и когда вас позвали в Ла Масию?

– В 2009-м попал в «Ампосту» из Д-3, где был самым молодым тренером лиги. Мы провели лучший сезон в клубной истории, а в «Барселоне» в то время намечались президентские выборы. Мой близкий друг Альберт Пуч (не родственник Рики Пуча) рассказал Сандро Росселю о моих достижениях в «Химнастике». Плюс Тито Виланова работал в Третьей лиге, знал о ее сложностях и одобрил мою кандидатуру.

За несколько туров до конца чемпионата связались представители Сандро Росселя: «Если наш кандидат победит – хотим видеть вас в Ла Масии». Я даже не спросил, какую команду буду тренировать, тогда это было не важно.

Единственный нюанс – выборы были в конце июня, а в «Ампосте» просили заранее сообщить о решении. Благодарен руководству клуба за терпение: Россель выиграл, я перебрался в «Барсу». Как давнему болельщику мне было безумно приятно оказаться там.

– Как отметили трансфер в «Барсу»?

– Было нервно. Позвонили только через два-три дня после выборов. Конечно, был счастлив: плакал, обнимался с семьей. Но как-то сильно не праздновал.

– «Факт, что человеку не из системы «Барсы» доверили подводить будущих звезд, – моя большая победа». Попасть в «Барселону» со стороны – нереально?

– В команды младших возрастов попасть трудно, но реально.

Гораздо сложнее прогрессировать: подниматься по возрастам. Многие коллеги подолгу тренируют команды U10 или U11. Я очень горжусь тем, что попал в U15 и дорос до U19, где обычно работали бывшие игроки «Барсы». При этом работа в U10 важна не меньше, чем в молодежке.

– Что вас больше всего поразило в Ла Масии?

– Зрелый футбол 14-летних – на голову сильнее ровесников. В моей команде 1996 года рождения был Адама Траоре, который не обладал такой физикой, но носился по флангу как «Феррари». То же самое могу сказать и про Андре Онану – настоящий зверюга.

Команды всех возрастов ставят примерно похожий футбол. Первая команда стремится играть в том стиле, который проповедует Ла Масия.

– Футболисты Ла Масии часто с трудом адаптируются к другому футболу. Это так?

– Такое случается. Воспитанникам «Барселоны» часто сложно подстроиться под другой футбол. При этом выпускники Ла Масии преобладают в командах Ла Лиги, пусть и не всегда это ведущие клубы.

– Есть байка, что в Ла Масии много времени уделяют квадрату, и новички академии, только попадая в команду, могут из него не вылезать.

– Квадрат – самое важное упражнение до 12-13 лет: игроки учатся владеть обеими ногами, чувствовать партнеров, мяч и действовать как команда – для этого партнер должен отдать хороший пас. Плюс квадрат – эмоциональный элемент, который развлекает и радует, потому что футбол должен дарить счастье.

– Когда вас спрашивали о главных талантах, с которыми работали, вы назвали Гави, Фермина Лопеса и Рики Пуча. В чем уникальность каждого?

– Расскажу о своем подходе к оценке футболистов. В Ла Масии мы не только тренировали, но и работали скаутами. Условно, утром тренировка, потом теория, а после обеда едем отсматривать игроков в разные регионы Каталонии. Так до команд U17. За это время у меня выработалась система классификации игроков:

1. суперталант, которого хотят все;

2. игроки, которые подходят команде и привнесут новое;

3. специалист узкого профиля – условно, защитник, который отлично закрывает фланг, но не активен в атаке.

Для меня Гави, Фермин Лопес и Рик Пуч попадали во вторую категорию.

– В Ла Масии вы работали без выходных?

– Обычно был один: во вторник или среду.

– В вашем инстаграме мелькали Серхио Гомес, Ансу Фати, Карлес Перес. Почему у них не получилось закрепиться в главной команде?

– Три разных случая. Фати все еще принадлежит «Барселоне». Надеюсь, вернется из «Брайтона» сильнее и закрепится в первой команде. Серхио Гомеса переманил «Дортмунд», сделав выгодное предложение и клубу, и игроку. Карлес Перес не хотел уходить, но стал жертвой финансового фэйр-плей, хотя мог спокойно играть в главной команде.

– Мегаталант, который разрывал по детям, но потерялся?

– Был парень из Южной Кореи – Ли Сын У, который подавал невероятные надежды в 15-16 лет, но потом «Барса» получила бан от ФИФА, из-за которого молодые игроки не могли выступать за клуб. Он вернулся через два года, когда запрет сняли, но и близко не показывал прежний уровень. Сейчас играет на родине за «Сувон».

– Фото с Лео Месси и его «Золотыми мячами». Как оно случилось?

– Никогда не фоткался со знаменитостями. За 11 лет в Ла Масии ни одной фотки. Всегда казалось, это не очень профессионально.

Тогда Месси получил пятый «Золотой мяч» и сам попросил, чтобы на снимке были представители академии. Мы собрались утром, поболтали с Лео, потом была фотосессия.

– О чем говорили с Месси?

– Уже не помню, но если нужно охарактеризовать Месси, скажу, что он обычный, скромный человек. При этом он знал ведущих игроков Ла Масии. Всегда удивляло, насколько он в теме.

– Как часто Месси и другие звезды «Барсы» приходили на тренировки академии?

– По возможности. Многие активно интересовались жизнью Ла Масии. Некоторые футболисты после карьеры становились агентами. Например, Карлес Пуйоль или Иван де ла Пенья. В таком случае они появлялись часто.

– За 11 лет в Ла Масии вы выиграли 11 титулов. Какие для вас самые важные?

– Первые 4-5 чемпионств сложно назвать большой заслугой, потому что мы соревновались с командами Каталонии, где, конечно же, были на голову сильнее. Следующие победы давались непросто. Самая яркая – когда сменил Виктора Вальдеса в команде U19, и мы отыграли семь очков отставания.

В «Барселоне» титулы и победы никогда не ставились во главу угла. Это не было показателем успешности. Гораздо большую гордость вызывают мои футболисты, играющие на топ-уровне.

– Есть ли у тренеров Ла Масии бонусы за игроков, попавших в главную команду?

– Нет, только оклад.

– Из «Барсы» вы ушли, потому что уперлись в потолок. Почему именно в молодежную сборную ОАЭ?

– Не буду скрывать: финансовый вопрос сыграл важную роль. В «Барселоне» поняли мое решение, я тепло со всеми попрощался.

Артига ценит эмпатию – готовит игрокам паэлью и бутерброды с хамоном

– Как и когда вы познакомились с владельцем «Родины» Сергеем Ломакиным?

– Завершив работу в ОАЭ, я остался в Дубае, чтобы не выдергивать детей из учебного процесса.

Там [экс-защитник «Реала»] Мичел Сальгадо познакомил меня с Сергеем. Он предложил возглавить новый клуб – «Дубай Юнайтед». После восьми туров мы были вторыми. В России начался зимний перерыв, мы снова встретились с Ломакиным и руководителем «Родины» Алексеем Зининым, и они позвали в «Родину-2».

– Мичел Сальгадо работает в LF Group, на сайте которой мало конкретики и всего две новости – обе от 2020-го. Вас это не смутило?

– Абсолютно нет. Я знаю, что он владеет сетью клубов в разных странах, да и личное общение впечатлило, поэтому был уверен в проекте.

– Ломакин – не самый публичный человек. Каким он вам показался при знакомстве?

– У Сергея футбол если не на первом месте, то очень высоко. Понравилась его увлеченность футболом, в том числе испанским.

– Что знали о России до того, как здесь оказались?

– Совсем немного про историю страны и Москву. Представлял, что это большой и красивый город, каким он и оказался. Начал узнавать Россию во время поездок с «Родиной-2».

– Как происходит адаптация футболиста понятно. Как это устроено у тренера?

– Главный барьер – язык. Почти весь мой штаб состоит из российских специалистов. Они все очень классные и отзывчивые. Для меня важно наладить контакт с игроками, проявлять эмпатию. Когда говоришь на другом языке, сначала объясняешь задачу переводчику, потом штабу и футболистам. Процесс небыстрый, но идет хорошими темпами.

– На сборах вы готовили бутерброды с хамоном и паэлью. Для эмпатии?

– Чтобы рассказать команде о культуре и кухне моей страны. Плюс это классный тимбилдинг.

– Вы говорили, что следите за российскими СМИ и читаете новости. Как это устроено?

– Просто хочется быть в курсе того, что происходит. В соцсетях – с помощью автоматического перевода. Если пишут что-то хорошее – скидывает пресс-служба. Надеюсь, ничего плохого пока не было, ха-ха.

– «Поначалу было непросто, но затем результаты пришли». К чему вы были не готовы в «Родине-2»?

– К предсезонке длинной в 3,5 месяца. Показалось, что к продолжению чемпионата мы подошли изможденными от тренировок.

– Разве не наоборот – больше времени на подготовку?

– В плане адаптации в команде и объяснения идей – да. Но было сложно рассчитать нагрузки, потому что никогда раньше с таким не сталкивался. В апреле не хватало свежести.

– Какой из городов, которые вы посетили с «Родиной», вам запомнился?

– В нашей работе не предусмотрено время на изучение города, ха-ха. Вероятно я посетил много красивых городов, но видел их только из окна автобуса.

Меня больше впечатлили невероятные расстояния и не поддающиеся подсчету путешествия. До России моя самая долгая поездка была из Камбрильса в Барселону – полтора часа. А тут – 15-16, после которых футболистам еще нужно победить. И потом столько же обратно. Сложнейший опыт.

– Вы говорили, что равняетесь на праймовую «Барселону»: высокий прессинг, владение. Насколько сложно это реализовать в Первой лиги, где далеко не все – выпускники Ла Масии, а играть приходится не на лучших полях?

– Системообразующая роль у футболистов. Стараемся адаптировать наши требования под текущий состав.

– Я общался с футболистами, которые играли у вас. Все отзываются только положительно. Не боитесь, что добрый подход не будет эффективен в долгую?

– Мне говорили, что надо быть жестче, но, как уже отмечал, ценю эмпатию, качественное общение. Люблю убеждать, а не заставлять. Такой подход лучше всего работает с футболистами. Могу быть суровым и без криков. Тренерские решения всегда жесткие к тем, кто не попадает в состав.

Артига не успел познакомиться с Абаскалем и набивает меньше тысячи

– В январе вы обыграли «Ростов», а после матча написали в фейсбуке: «Приятно познакомиться с легендой Ла Лиги и потрясающим тренером!» Чем вам нравится Карпин?

– Помню Карпина в Ла Лиге, тогда он был одним из лучших. Следил за ним с большим удовольствием. Сейчас искренне восхищаюсь игрой, которую он ставит «Ростову». Команда не боится рисковать, предлагает сопернику смелый агрессивный футбол.

– Вы можете стать девятым испанским тренером в РПЛ. Общались ли с кем-то из предшественников?

– Нет. С Гильермо Абаскалем и Давидом Деограсией тоже пока не знаком.

– Александр Мостовой спрашивает: сколько вы набьете?

– Пока не устану, но это будет быстро – ноги уже не те, что прежде.

– Это очень важно. Больше тысячи?

– Если бы набивал больше тысячи, не закончил бы в 26.

– Какая у вас тренерская мечта?

– В моей карьере уже случилось много вещей, о которых даже не мечтал: третья лига Испании, 11 лет в Ла Масии, «Барселона» U19. Сейчас хочу, чтобы в следующем сезоне «Родина» играла в Премьер-лиге.

Фото: instagram.com/francartiga ; instagram.com/fcrodinamoscow/ ; instagram.com/fcrodina2 ; iinstagram.com/fcbmasia