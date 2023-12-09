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🌎Женская сборная гоняла на матчи в… Парагвай – перелет 35 часов! И вот как это было

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Новое турне РФС.

В октябре РФС забросил молодежную сборную в Бразилию, а через месяц построил новый интересный маршрут – три женские сборные (основа, U19, U17) и пляжная мужская отправились в Парагвай.

Почему Парагвай? И с какими впечатлениями оттуда вернулись девушки? 

Выяснил Валерий Самсонов. 

«В Аргентине было страшно: много мусора, бездомных». Девушки покоряют заграницу третий раз за полгода

До 24 февраля 2022 года женская сборная России рвалась на ЧМ-2023. Девушки разнесли Азербайджан, Черногорию, Мальту, Боснию и Герцеговину (18:0 в пяти матчах), проиграв только Дании в гостях (1:3).

После отстранения остались лишь товарняки: встречались с московскими клубами (ЦСКА, «Локомотив», дважды «Строгино») и дружественными странами (четыре за полгода матча с Беларусью и две игры с Сербией в прошлом ноябре).

Летом география расширилась. В июле сборная слетала в гости к готовящейся к ЧМ-2023 сборной Китая (два поражения: 0:1 и 1:2), а из Циндао вернулась в Казань, чтобы отыграться на Иране (4:0 и 2:0).

«Мы давно не собирались в таком составе, – сказал в Китае главный тренер женской сборной России Юрий Красножан. – И давно не играли матчей на таких скоростях, с таким уровнем сопротивления и мастерства соперника. Потребовалось время и в тренировочной работе, и в игре, чтобы адаптироваться».

«Для нас было принципиально не только не проиграть, а выиграть [у Китая]», – говорила после второго матча защитница «Зенита» Вероника Куропаткина.

В конце октября РФС отправил сборные U18 и U20 на 10-дневный сбор в Аргентину – там они сыграли по два матча с аргентинскими сверстницами.

«В Аргентину летала команда, составленная из футболисток до 20 лет, потому что был спарринг с командой соответствующего возраста», – объясняет Sports.ru возрастной ценз Юрий Красножан.

«Когда сообщили о вызове в сборную, я такая: кудааа? В Аргентину? – рассказывает форвардка «Краснодара» Медея Жаркова. – Сначала расстроилась, что полдня предстоит провести в дороге. Потом подумала: когда, если не сейчас? 

Плюс я болею за Месси, поэтому потренироваться на полях, где бегает Лео – отдельный бонус. Тренировочный газон был классный, но у нас в «Краснодаре» не хуже. Кайфовала, смотря на баннеры, посвященные победе Аргентины на ЧМ-2022.

Жили в отеле в 15-20 минутах от базы. В выходной ездили в центр Буэнос-Айреса и к стадиону «Боки Хуниорс». В Аргентине мне было страшно: много мусора, бездомных. Есть в этом какой-то свой вайб, но второй раз я бы туда не поехала».

Сборная U20 за два матча не пропустила от аргентинок (1:0 и 0:0), а команда U18 растерзала соперниц (4:0 и 7:1).

«Аргентинки играли очень цепко и агрессивно, – продолжает Жаркова. – Но мы не ввязались в их футбол и оказались не хуже.

Во втором матче был смешной судья: насвистел в сумме свыше 50 фолов. Кроме борьбы и стыков, футбола почти не было. Когда мы что-то ему говорили, он не реагировал. Обращались соперницы – он сразу давал нам желтые.

После сбора Юрий Анатольевич [Красножан] сказал, что доволен нами».

«Парагвай напомнил Бали и Таиланд». Жара, жуки и индейцы

«Парагвайская сторона прислала предложение провести товарищеские матчи с национальной сборной, а также командами U19 и U17, и мы с удовольствием его приняли, – поясняет географию Красножан. – В конце ноября в Парагвай отправилась главная команда. Мы давно не собирались основным составом: последний раз – летом».

В Аргентину сборная летела около 30 часов через Турцию и Бразилию, а дорога в Парагвай заняла почти 35 и проходила через Африку с пересадками: Москва – Аддис-Абеба (столица Эфиопии) – дозаправка в Уганде – Сан-Паулу – Асунсьон.

«Когда международных матчей почти нет, по ним сильно скучаешь, – говорит нападающая «Зенита» Лина Якупова. – Особенно когда другие девчонки в клубе разъезжаются по сборным. Как же хочется скорее вернуться к официальным соревнованиям!»

«Должны были лететь сразу после чемпионского матча с «Зенитом» (ЦСКА проиграл 1:2 – Sports.ru), но игру перенесли на день, – рассказывает полузащитница ЦСКА Надежда Смирнова. – Я все равно была уставшей, а после первого перелета [до Аддис-Абебы] подумала, что лучше бы сейчас восемь часов летела обратно, чем еще сутки в Парагвай, ха-ха.

Это был самый долгий маршрут в моей жизни. Но я была рада сменить обстановку и получить международный опыт. Тем более, отпуск еще не наступил: девчонки ЦСКА (как и «Локо», «Зенита») еще тренируются».

«Из трех полетов самым тяжелым оказался последний трехчасовой, когда мы уже сутки были в пути: мозг в коматозе, ноги гудят», – добавляет Якупова.

В Парагвае сборная приземлилась в ночь на 27 ноября по местному (–6 часов) и вечером провела легкую тренировку.

«Из-за разницы во времени сначала вставали очень рано, – говорит Смирнова. – Каждый день было по одной тренировке и две теории.

В первый день тренировка началась в 17:00. Шел дождь, было комфортно. На следующий стало так жарко, что девчонкам было плохо. Даже летом в Китае погода приятнее. Поэтому подвинули занятия на позднее время.

Жили в тропиках, вокруг много живности. При заселении обнаружили в душе огромного жука или таракана, администратор [отеля] его убил и дал нам другой номер. По вечерам на веранду выползали огромные букашки, таракашки. Я их вообще не переношу. Иногда жуки пробирались в номера и спали на кроватях. Но чаще их можно было встретить в коридоре, где однажды даже видела ящерицу».

«Парагвай напомнил Бали и Таиланд, – сравнивает Якупова. – Во время экскурсии по Асунсьону увидели настоящих индейцев. Оказывается, во всех жителях страны течет индейская кровь. Исторический центр города охранялся военными, что меня тоже сильно удивило.

По питанию все было классно: макароны без всяких острых соусов, как в Китае, тараканов в меню тоже не было, ха-ха».

«В Асунсьоне солнце пекло знатно, в Аргентине было не так жарко. – щурится Жаркова. – На дорогах было много красивых тропических растений, фруктов. На улице – множество мелких насекомых. Иногда в наш номер просились тараканы, но мы их не пускали, ха-ха.

Один раз сгоняли в магазин. Затарилась колой и чипсонами – все повезу домой. Шесть баночек вышли 14,5 тысяч гуарани (177 рублей в декабре 2023-го – Sports.ru). По дороге проходили места, которые попахивали криминалом, но не так сильно, как в Аргентине».

«Играли импульсивно и неуступчиво». Как матчи с Парагваем смотрелись с поля

Оба матча сборной России против основы Парагвая прошли в Ипане, расположенном в 30 км от Асунсьона. Возможно, впервые с февраля 2022-го российский триколор висел рядом с флагом ФИФА.

В первой игре наши девушки за тайм разобрались с соперницами: Якупова перебросила голкипера из-за штрафной, хавбек «Локо» Яна Шеина пальнула в ближний с угла вратарской, а форвадка ЦСКА Валерия Бизенкова забила пяткой – 3:0.

«Бросилась в глаза хорошая физическая подготовка нашей команды, – вспоминает комментатор Антон Никитин. – Особенно после напряженного чемпионата России и длинного перелета. Хорошо двигались, организация игры была абсолютно не сопоставима с Парагваем».

«Понравился футбол, в который играла наша сборная, – продолжает коллега по репортажу Наталья Юрина. – Тонко, на коротке, с разрезающими передачами. Есть стереотип, что женские команды играют не очень зрелищно, но матч с Парагваем доказал обратное.

От соперника ожидала большего. Казалось, латиноамериканская сборная – это стенки, пяточки, а они играли в простой футбол с навесами на большую нападающую. Аргентина U20 выглядела интереснее.

Последний раз комментировала матч сборной 22 февраля 2022-го, когда в финале товарищеского турнира проиграли по пенальти крепкой сборной Бельгии. За это время сборная омолодилась и прибавила в качестве».

«Ожидала, что будет тяжелее, – вспоминает Якупова. – На предыгровой устали, сыграв два тайма по четыре минуты. На игре уже было полегче. Рада, что отличилась сама. Могли забивать больше. Парагвайки играли импульсивно и неуступчиво. Если не успевали сыграть в мяч, агрессивно шли в отбор».

«Мы были априори сильнее, – говорит Смирнова. – Не придумывали сложных вариантов, поэтому все сложилось легко. Когда повели в счете, уверенность превратилась в самоуверенность, и парагвайки создали нам проблем».

«В первые 15 минут мы их подавили, – рассказывает Жаркова. – Казалось, мы сильнее на 2-3 головы, но во втором тайме все перевернулось: игра была равной, учитывая, что судья свистела в пользу хозяев. А, еще в первом тайме мы атаковали в ту сторону, где линейная была возле скамейки Парагвая. Тренер кричал ей что-то на испанском – она часто поднимала офсайд».

У комментаторов не возникло претензий к судье, несмотря на два отмененных из-за офсайда гола сборной России – по одному за тайм.

«Парагвайская бригада отработала очень хорошо, – уточняет Никитин. – Не было даже одного эпизода, с которым можно было бы поспорить». «Судейство обычное, никаких сложностей не было», – добавляет Юрина.

Перед вторым матчем лил дождь, газон с лопатами в руках прибирали даже наши футболистки

Вязкое поле отразилось – острых моментов было меньше, чем в первом матче. Сборная России снова открыла счет до перерыва: защитница «Зенита» Вероника Куропаткина головой замкнула подачу с углвого. 

Парагвай отыгрался в середине второго тайма с пенальти, назначенного за попадание в лоб Екатерине Братко из ЦСКА. Точку уверенно исполнила форвардка «Леванте» Джессика Мартинес – 1:1.

«Парагвайки показались хамоватыми и дерзкими, – делится впечатлениями комментатор Михаил Меламед. – Вероятно, их обидели 0:3 в первом матче. Наши девчонки очень понравились. Было заметно, что играют с огромным удовольствием. 

Кроме эпизода с диким пенальти, когда мяч и близко попал не в руку, судейство было качественное. Парагвайки сами были недовольны арбитром: постоянно орали на нее, выпрыгивали со скамейки».

«После ливня сложно было играть на флангах, где мяч постоянно застревал, – рассказывает Якупова. – Хотелось выиграть и второй матч, но получилось так».

«Обидно, что матчи не транслировал «Матч ТВ». Полуночные игры забрал «Кинопоиск»

В отличие от бразильского турне молодежки, игры женской сборной не попали в сетку «Матч ТВ». Обе встречи эксклюзивно и бесплатно показал «Кинопоиск» – матчи начинались в 01:00 и 00:00 по Москве.

По данным Sports.ru, товарищеские игры женской команды в Парагвае «Матч» не взял по трем причинам: низкие рейтинги сборной, уровень продакшена в Латинской Америке и плавающие даты со временем. РФС также не обращался к каналу с просьбой добавить матчи в сетку.

«Конечно, обидно, что наши матчи не транслировал «Матч ТВ», – грустит Смирнова. –  Женский чемпионат России появляется в эфире, только если мы подстраиваемся под их телепрограмму. Надеюсь, будем играть так, что нас будут показывать и по «Матчу». Спасибо «Кинопоиску», что хоть там наши близкие могли на нас посмотреть».

«Мне не обидно. Кто хотел поболеть за нас – посмотрел на «Кинопоиске», – говорит Жаркова.

«Уже было поздно, поэтому хорошо, что хоть где-то показывали. А начинать матч раньше было нереально из-за жары», – добавляет Якупова.

В следующем году женская сборная вероятно продолжит путешествовать.

«Первый сбор в следующем году будет в феврале – в первое окно ФИФА, – раскрывает планы Красножан. – Рассматриваем разные варианты, ведем переговоры. В зависимости от ситуации будем корректировать планы».

Фото: Oliver Gerhard/Global Look PressЖенский футбол России

6 комментариев
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Ответ Сергей Сорокин
Ой как же в Парагвай тяжело было лететь. Ой-ой....Тьфу позорище
вообще-то такие длинные перелеты, еще и с пересадками и сменой часовых поясов - это тяжело
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Ответ Willy Troll
Мусора и жалких бомжей не стоит бояться. Бояться им надо гопоты дома ,насмотревшихся самого популярного сейчас в России фильма про пацанов.
В Латинской Америки своей гопоты хватает.
Самые криминальные страны это страны Латинской Америки. От Аргентины и до южных штатов США.
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Интересное приключение.
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Когда еще бы в Парагвай слетали. Там лето сейчас, тепло, хорошо
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