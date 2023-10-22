«Их тренер спросил: «Вы хотите драку?» История удивительного турне молодежки в Бразилию

РФС готовит вояж в Аргентину.

В октябре молодежка отправилась в приключение, каких не было давно.

Вместо товарняка против соперника из соседней страны (за полтора года дважды сыграли с Беларусью и Узбекистаном, а также с «Торпедо-БелАЗ», Казахстаном и даже основной сборной) РФС организовал насыщенный тур в Бразилию.

Турне в лучших традициях советского футбола.

Проводник в Бразилию – генконсул России в Сан-Паулу

Молодежка за пять дней провела четыре игры против «СКА Бразил», «Палмейраса», «Сантоса» и «Сан-Паулу». Как это стало возможным?

– В августе мы с [руководителем департамента сборных] Андреем Лексаковым приехали в Санкт-Петербург, – рассказывает Sports.ru главный тренер сборной России U21 Иван Шабаров. – Нас познакомили с человеком, который организовал поездку в Бразилию для нашего 2006 года, а также привез на турнир памяти Ю. А. Морозова бразильские клубы [«Сантос» и «Интернасьонал»].

Договорились о спаррингах – он пообещал найти достойных соперников. Это был первый шаг в организации и планировании поездки. Мы определили сроки, он предложил список потенциальных соперников. Дальше все перешло в международный отдел [РФС], который занимался деталями.

Сначала рассматривали Рио-де-Жанейро, но там прохладно отнеслись к этой идее. В Сан-Паулу взялись за нее с удовольствием. Сейчас у нас неплохие связи с бразильцами, поэтому или в Бразилию поедут другие возраста, или бразильцы прилетят к нам.

– Кто этот человек?

– Давинир Кавальканте. Он поддерживает связь с нашим консулом в Сан-Паулу – Владимиром Токмаковым. Они вместе занимались организацией поездки.

В Бразилии почти не знают английский. Консул много помогал нам в общении. Он был на всех матчах: от и до. Во время экскурсии по музею «Сантоса» переводил, рассказывал интересные истории, – отметил Шабаров.

Токмаков попал в дипмиссию сразу после окончания МГИМО в 1987 году. Работал на различных должностях в центральном аппарате МИД России и за рубежом. В 2008-м стал советником-посланником посольства России в Венесуэле, а через три года перебрался на аналогичную должность в Бразилию. С 2015 по 2022 год работал генеральным консулом России в Рио, потом занял идентичную должность в Сан-Паулу.

Токмаков нечасто появляется в инфополе. В интернете можно найти всего несколько новостей с его фамилией: помог пловчихе Юлии Ефимовой найти бассейн для тренировок в Рио перед ОИ-2016, опроверг информацию о перестрелке с участием российского дипломата, передал форму хоккейному «Локомотиву-Рио».

В феврале 2017-го бразильские чемпионы по хоккею прилетели в Ярославль. Они посетили место авиакатастрофы 2011-го, провели несколько товарищеских матчей, встретились с игроками «Локомотива» и заглянули на КХЛ. Возможно, и эта поездка не обошлась без участия Токмакова. На момент публикации материала с ним связаться не удалось.

«Палмейрас» побаивался, матч с «Сантосом» судил экс-форвард «Спартак-Нальчика» (забыл, что тайм по 35 минут), на игру с «Сан-Паулу» спрашивали дорогу у полиции

– По «Сантосу», «Палмейрасу» и «Сан-Паулу» вопросов нет. Как вам презентовали «СКА Бразил»? – вопрос Шабарову.

– Это новая частная академия. В Бразилии она на хорошем счету. Ее финансирует один из бывших футболистов. Задача – продавать талантливых игроков на европейский рынок. Нам сразу сказали, что это неслабая команда.

– Четыре матча за пять дней – ваша инициатива?

– За двумя играми ехать в такую даль нецелесообразно. Оптимально было бы сыграть три матча, но взяли больше футболистов (24 полевых вместо 20 плюс три вратаря) и провели четыре встречи. Прикидывали, что один матч может сорваться, как это часто бывает. В среднем ребята провели по две игры, что нормально.

В заявку молодежки на бразильский сбор попали как сверкнувшие в РПЛ, так и игроки команд низших дивизионов: «Енисея», «Ротора» и «Чертаново».

«Очень ждал эту поездку: было интересно посмотреть, на что мы способны – говорит защитник ЦСКА и капитан сборной Матвей Лукин. – Когда играешь за страну, неважно, куда лететь. Тем более сейчас не так много таких возможностей».

«Я одновременно обрадовался и удивился, – продолжает форвард «Краснодара» Александр Кокшаров. – Без футбола вряд ли бы посетил Южную Америку. Единственное, смущала дальняя дорога, но пообщавшись с [хавбеком «Краснодара» и сборной Парагвая Хуниором] Алонсо, понял, что все реально».

Молодежка еще в России перестроилась на бразильское время (+6 часов) и отправилась по маршруту Москва – Стамбул – Сан-Паулу. Межконтинентальный полет занял почти сутки.

«По прилете чуть поспали и поехали на тренировку, – вспоминает Кокшаров. – Жара, солнце печет. Тогда все поняли, что будет нелегко. Тренировались на искусственном газоне. Как я понял, в Бразилии много таких полей, потому что ухаживать за натуральными дорого».

В стартовой игре (кстати, РФС разделяет матчи на неофициальные и товарищеские) Россия U21 сыграла вничью со «СКА Бразил» – 2:2. В 2019-м команду возродил экс-опорник сборной Бразилии и «Барселоны» Эдмилсон. Сейчас его команда выступает в четвертом дивизионе.

«Первую игру провели слабее всего из-за адаптации, – считает Шабаров. – Чтобы показывать лучший футбол с первой игры, нужно приезжать чуть раньше. Хотя бы на два дня.

За парнем, который забил нам первый мяч [20-летний форвард Лукас Кафе], гонялись многие клубы, но он достался «СКА». Не удивлюсь, если скоро переберется в Европу».

«Наши их сразу перебегали, – вспоминает комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель. – Потом запал прошел, бразильцы освоились и стали убегать от соперников. По такому сценарию складывались все матчи молодежки в Бразилии.

Индивидуально атака «СКА Бразил» была сильнее нашей обороны. Для меня неприятным открытием стал [защитник «Локо» Егор] Погостнов, который не успевал нигде и ни за кем, и Рядно, которого возил Кафе.

По ходу матча мне написал один русский менеджер (фамилию не скажу), что Кафе предлагали середнякам РПЛ, но они посчитали, что недостаточно крут. Я понимаю, почему: бежит, завершает, но не обороняется. А игрока при подписании рассматривают в комплексе».

Во втором матче Россия U21 обыграла «Палмейрас» U20 (3:1), который делит первое место с «Сантосом» U20 в группе молодежного чемпионата Бразилии.

«Было ощущение, что «Палмейрас» нас побаивался, – рассказывает Кокшаров. – Возможно, они нас не разбирали, и для них стало неожиданностью, что мы играем агрессивно в атаке».

«С «Палмейрасом» было сложнее всего, – подхватывает Лукин. – У них очень техничные и сыгранные ребята. Они пижонили, из-за этого у нас были стычки. На 87-й минуте [хавбек «Краснодара-2»] Дима Кучугура встал на мяч – прибил соперников их же оружием».

«Тренер бразильцев спросил: «Вы хотите драку? Зачем он это делает?» – продолжает защитник «Пари НН» Максим Шнапцев. – И футболисты, и тренер восприняли это как неуважение, хотя Качан [Кучугура] сказал мне, что просто хотел показать, что мы тоже что-то умеем».

Игра против «Сантоса» U20 превратилась в карнавал – победа 6:4.

Судил встречу экс-нападающий нальчикского «Спартака» Фелипе Феликс. За два года он провел в РПЛ 19 матчей, отметившись одним ассистом. В ноябре 2008-года Sports.ru включил габаритного форварда в сборную разочарований Премьер-лиги. В 2019-м он завершил карьеру в 34 и трансформировался в арбитра.

«Матч запомнился хорошими скоростями, – говорит комментатор «Матч ТВ» Александр Неценко. – Молодежка хорошо прессинговала на старте, как это часто делает сборная России и «Ростов», потом подустала – появились свободные зоны, куда проникали бразильцы. Во втором тайме пошел дождь, поле размякло, но все равно было увлекательно.

Судья играл в России и говорит на русском. Ему было комфортно с нашими ребятами, поэтому в этом матче никаких потасовок не было».

Кстати, «Матч ТВ» указывал названия команд при графике с составами, но в титре со счетом соперником была Бразилия (и СКА Бразилия).

«После матча с «Сантосом» поехали к океану, – вспоминает Шнапцев. – Была плохая погода, лил дождь. Смотрю на пляж: с одной стороны 20 человек играют в футбол, с другой – то же самое. Где-то в сторонке бегают еще пять пухлых пацанов. Сразу почувствовал, что это футбольная страна. В России такое нечасто встретишь».

«Не купались – холодно, – переносится в Бразилию Лукин. – По пути проезжали фавелы. Всей командой отметили, что дети носятся с мячом даже там, где невозможно играть в футбол. Для нас было шоком, насколько там люди любят футбол».

Завершать турне сборная России U21 планировала матчем с «Ред Булл Брагантино» U20, но он сорвался. Заменить худшую команду молодежного чемпионата Бразилии (2 очка в 9 матчах) вызвался «Сан-Паулу» U20, который идет на предпоследнем в группе с «Палмейрасом» U20 и «Сантосом» U20.

Дорога на матч с «Сан-Паулу» вместо полутора часов заняла три.

«Рядом с нашим автобусом остановилась полиция, водитель (за рулем была женщина) спросила у них дорогу, – поясняет Кокшаров. – Тогда понял, что мы заехали куда-то не туда. В тот момент у меня не ловила сеть – возможно, у водителя отключился навигатор. Не думаю, что это было сделано специально».

«Приехали, переоделись, размялись 10 минут и вышли играть. Поэтому было тяжеловато», – добавляет Лукин. Матч с «Сан-Паулу» закончился вничью 1:1.

Задержка игры доставила неудобства не только футболистам.

«Встреча перевернула нам сетку вещания с ног на голову, – рассказывает комментатор «Матч ТВ» Михаил Меламед. – Матч начался с часовым опозданием, поэтому договорились провести два тайма по 35, чтобы успеть к игре Россия – Кения.

К сожалению, про это забыл арбитр: команды играли два по 40, поэтому в конце матча трансляция ушла с федерального на тематический канал. Считаю, при таких форс-мажорных обстоятельствах мы сработали максимально круто».

«После матча вингер «Сан-Паулу» Райан Франсишку подписался в инстаграме, – продолжает Лукин. – Посмотрел его аккаунт: играет за юношескую сборную Бразилии.

Немного попереписывались. Он кинул респект: сказал, что мы очень хорошо подготовлены, классно играем в пас. Еще удивился, что мы прибили «Палмейрас», поэтому «Сан-Паулу» хотел обыграть нас, чтобы доказать «Палмейрас», что они круче. Сказал, они бы расстроились, если бы матч не состоялся».

«К судьям были большие вопросы, – улыбается форвард молодежки «Локо» Кирилл Никишин. – Особенно в последней игре: судили с перевесом в пользу соперника».

Бразильцы – космос?

«Сантос», «Палмейрас» и «Сан-Паулу» – ведущие команды бразильской Серии А, – говорит Неценко. – В их молодежках есть игроки, которые уже могут играть на высоком уровне, поэтому было интересно посмотреть, как на их фоне выглядит наша команда – вышло неплохо».

«У бразильцев очень высокий уровень, – уверен Шабаров. – Это главное отличие. Там никто не выпадает. На каждой позиции квалифицированный игрок. На разминку вышли 20 полевых – все одинаково хороши. Непонятно, кто основа, кто запасные».

«Единственное отличие «Сан-Паулу» от других команд – много играли в стеночку, – считает Кокшаров. – Остальные больше создавали за счет техники и индивидуальный действий».

«Уровень соперников не сильно отличался от РПЛ, – сравнивает Лукин. – Все очень хорошо оснащены технически, сильны индивидуально. Получал удовольствие от каждой минуты на поле».

«Бразильцы быстрые, техничные, но им не хватает физики. И в тактике они слабее нас. Финтов на публику не было – все по делу. Хотел бы сыграть с ними еще через пару лет», – добавляет Шнапцев.

Вероятно, у Шнапцева будет такой шанс.

«Прорабатываем варианты проведения матчей с командами других конфедераций, – сообщили в службе коммуникаций РФС. – Например, наша женская сборная летом сыграла два матча со сборной Китая в Циндао. В ближайшее время наши молодежная и юношеская женская сборная отправятся в Аргентину для товарищеских матчей со сборными Аргентины своих возрастов».

Пристегните ремни!

Фото: ; mid.ru