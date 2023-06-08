8 комментариев

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«Сиссе приехал весь в татуировках и одевался необычно. Нам, колхозникам, это было непонятно». Как в «Кубань» заезжал победитель ЛЧ-2005

Алина Чусь
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Выкладывался больше Аршавина.

В ярком стамбульском финале Джибриль Сиссе мог выйти в перерыве (физиотерапевт отговорил Бенитеса, чтобы сэкономить замены), но появился только на 85-й. За следующие полчаса с небольшим форвард однажды пробил в створ,попал в офсайд, совершил и заработал фол.

В серии пенальти Сиссе бил третьим: вальяжно поставил мяч, спокойно отошел к дуге и попал в правый угол – Дида лишь мрачно посмотрел из левого. «Ливерпуль» ушел с поля с кубком, а Джибриль – в одних трусах, раздав всю форму на сувениры.

Лига чемпионов – один из последних трофеев Сиссе. Следующим летом француз переехал в «Марсель», а потом за пять лет отметился в пяти клубах: «Сандерленд», «Панатинаикос» (взял чемпионат и кубок в сезоне-2009/10), «Лацио», «КПР» и «Аль-Гарафа».

Летом 2013-го Джибриль внезапно оказался в «Кубани», которая в сезоне-2012/13 заняла рекордное пятое место и отправилась покорять Лигу Европы.

Медиа восприняли Сиссе как пиар-трансфер, а футболисты «Кубани» смотрели на него как на космонавта

Нобель Арустамян и Иван Карпов тогда еще не орудовали в мире инсайдов, поэтому трансфер Сиссе случился довольно резко.

«При Сергее Доронченко (спортивный директор «Кубани» – Sports.ru) все переходы проходили тихо, – вспоминает шеф-редактор дирекции спортивного вещания «Кубань 24» Игорь Щеткин. – За два дня до подписания контракта прошел слух [о трансфере Сиссе], а потом все обалдели.

Я смотрел тот самый финал Лиги чемпионов, а через пару лет «Такси» Люка Бессона (в 2007-м в прокат вышел фильм «Такси-4», в котором Сиссе сыграл камео – Sports.ru), поэтому понимал масштаб Сиссе. Реакция была настороженной. Много травм, едет с ярмарки. Его переход больше воспринимался как пиар-ход».

«Большая часть болельщиков понимала, что это пиар-ход, – подтверждает тезис коллеги краснодарский журналист Артур Каратай. – В момент перехода в «Кубань» он уже больше ассоциировался с кино. Всех интересовала мотивация звездного игрока с непростым характером. Поэтому реакция на приход Сиссе была неоднозначная».

«Для всех в клубе это была значимая новость, – рассказывает экс-защитник «Кубани» Алексей Козлов. – Было любопытно воочию посмотреть на игрока с таким именем, которого раньше видел только по телевизору. Были вопросы по его физической форме, но мы не сомневались, что он принесет пользу».

«Когда услышал, что к нам приедет Сиссе, не поверил, – говорит бывший хавбек «Кубани» Роман Салимов. – Для меня это был какой-то космонавт, футболист запредельного уровня».

Сиссе выкладывался на тренировках, но мало играл – расторг контракт после вылета «Кубани» из Лиги Европы

В 25 матчах за «Кубань» Сиссе оформил 5+1: дубль «Уралу», голы «Ростову», «Локомотиву» и «Суонси» плюс ассист на Ивелина Попова в дерби с «Краснодаром». 

«Сиссе приехал не в лучшей форме, – продолжает Козлов. – Было видно, что он не собирается грызть землю, выполнять объем, но любое упражнения с мячом выполнял на совершенно другом уровне: легко и непринужденно. Он был немного расхлябан, но не позволял себе нарушать режим. Ни у кого не возникали вопросы, почему он играл в «Ливерпуле» и сборной Франции».

Подружиться в Краснодаре он ни с кем не успел, держался обособленно.

«Мало с кем общался в команде, – погружается в микроклимат Козлов. – В столовой сидел с иностранцами. Приходил на тренировку, спокойненько делал свою работу, уходил. Я тогда был молод и скромен, чтобы что-то у него спрашивать. Сейчас бы с удовольствием пообщался о финале в Стамбуле».

Несмотря на необщительность, Сиссе на поле обозначал себя как лидера. Команда чувствовала его энергию.

«У меня остались о нем максимально положительные воспоминания. В команде он вел себя очень достойно. На тренировках не скупился на эмоции. Я тогда еще не владел английским, с трудом понимал, что он говорит.

Не сказать, что пихал партнерам – скорее был недоволен собой. Хотел показать себе, болельщикам, что еще что-то может. Наверное, сравнивал себя с пиковым Сиссе. Ему было сложно осознавать, что он сейчас не проходит в состав «Кубани».

Да-да, Сиссе не всегда попадал в старт. Француз начинал при румыне Доринеле Мунтяну. Во втором туре форвард вышел на замену против «Томи», а через неделю попал в старт с «Зенитом». После дубля «Уралу» тренер был доволен: «Если бы не видели в нем перспективы, не приглашали». Но счастье француза продолжалось чуть меньше двух месяцев (6 игр в старте).

В сентябре после паузы на матчи сборных с первых минут появился Ибраима Бальде – следующие 11 туров Сиссе топтал газон в среднем 8,5 минут за игру. Ситуация не изменилась и с Виктором Гончаренко, который принял «Кубань» в октябре.

«Гончаренко, возможно, не лучший специалист для работы со звездами. Если у него с Сиссе был какой-то антагонизм, то я об этом ничего не знаю. [До России] у Джибриля постоянно были проблемы с тренерами. Если бы они действительно были в «Кубани», об этом бы стало известно», – уточняет Каратай.

«Отношения Сиссе с тренерами всегда были теплыми. Все, что от него требовали, он выполнял», – добавляет Щеткин.

Продвинутая статистика Сиссе в «Кубани» за полгода в РПЛ по данным Opta:

  • Третий по голам – 4 в 15 играх, у лидирующего Ибраима Бальде 7 в 19,
  • Четвертый по ударам – 23, у лидирующего Ивелина Попова 44,
  • Четвертый по ударам в створ – 12, у лидирующего Георге Букура 18,
  • Пятый по касанием в чужой штрафной – 10, у лидирующего Ибраима Бальде 48,
  • Девятый по успешным обводкам – 3, у лидирующего Ивелина Попова 20.

«Сиссе очень злился, если не попадал в старт, – говорит Козлов. – Когда на установке его не называли [в составе], что-то бурчал, всем видом показывал, что недоволен. Была бы возможность, он бы уходил, но как профи сидел до конца установки. Когда получал игровое время – радовался как ребенок.

Мое мнение, он мог помочь только со скамейки. Он был не готов физически, а в той «Кубани» все атаковали и оборонялись. Мы не могли позволить, чтобы выпадал хоть один игрок».

«Очень работящий, никогда не страдал фигней на тренировках, – описывает Сиссе Салимов. – Всегда поддерживал молодежь. Отдашь хорошую передачу – поднимет палец вверх. От него не веяло суперзвездностью, понтами. Чувствовалась его энергетика: много где поиграл, уверен в себе. Периодически злился на себя, когда не мог что-то сделать.

Не сказать, что Сиссе выделялся техникой – [Ивелин] Попов был гораздо сильнее».

При Сиссе «Кубань» играла в Лиге Европы. В квалификации против «Фейеноорда» он дважды символически вышел в концовке, а с группового этапа стабильно играл в старте: 4 полных матча (гол с пенальти «Суонси»), замена на 81-й в домашней игре с «Валенсией» и выход в перерыве на «Месталье».

«Сиссе был удивительно спокойным, – переносится в еврокубки Щеткин из «Кубань 24». – Мы играли против «Фейеноорда». Люди в первых рядах кидали что-то на поле, провоцировали. Русские футболисты были ошарашены, но Джибриль всех успокоил, сказав, что в Ливерпуле с этим гораздо хуже.

Семья Сиссе в то время жила в Англии. Когда «Кубань» играла в Уэльсе, к нему в гости заглянула жена и два сына: Кассиус Клей (да-да, в честь Мохаммеда Али) и Принс Кобе – сиссята, как их называли в клубе. Они обнялись, сели и уткнулись в планшеты. Вот так они соскучились друг по другу».

«С Сиссе у меня связаны два ярких эпизода Лиги Европы, – ностальгирует Козлов. – Уэльс. Местный болельщик попросил его о фото, но он резко отказал: «Отстань от меня! Я вас знаю. Вам это фото нужно, чтобы продать и срубить бабла».

Заключительный матч [группового этапа], «Месталья». Обыгрываем «Валенсию» – выходим в плей-офф. Во втором тайме он выскочил один на один с вратарем. У него была куча времени. Зная его мастерство, я был уверен, что забьет, но увы. Это был главный момент, когда он мог помочь «Кубани» и осчастливить болельщиков. У меня даже осталась обида. Он тоже очень сильно расстроился после этого».

Только спортивный директор «Кубани» утверждал, что Сиссе не приняла команда. Кажется, это не так – француз веселил всех конкурсами с мусорным ведром

Сиссе расторг контракт с «Кубанью» через три недели после игры в Валенсии, а 1 января 2014-го перешел в «Бастию» из Лиги 1.

«Я не привык сидеть на скамейке запасных, особенно без объяснений причин. Меня это возмущало. Решение перейти в «Бастию» далось мне просто. Я не хотел вести переговоры с другим клубом, я знал, что нужен «Бастии», – объяснил француз.

Вскоре Доронченко дал большое интервью Юрию Дудю (признан в России иноагентом), в котором прошелся по форварду.

– В «Кубани» были футболисты, которые по футбольным качествам нас устраивали, но по личным – нет. Команда сама их отторгала.

– Вы Джибриля Сиссе имеете в виду?

– Да этот товарищ должен был раньше покинуть команду... Ввело в заблуждение, что главный тренер сборной Франции сказал ему: если хорошо отыграешь 6 месяцев в каком-нибудь достойном европейском чемпионате, у тебя появляется шанс поехать на ЧМ-2014. 

Посмотрели его матчи за «КПР» – там было за что зацепиться. Подписали контракт. После матча против ЦСКА я и вовсе потирал руки. Да, он не реализовал два момента, но он был не в форме – надо было чуть-чуть поработать в хорошем режиме и вперед. Но, к сожалению, поработать в хорошем режиме он уже не мог, – говорил спортдир «Кубани».

В Краснодаре не согласны с такой характеристикой менеджера.

«Касаемо атмосферы в команде, лучше ориентироваться на мнение игроков, а не руководства, – защищает игрока журналист Артур Каратай. – Футболисты Джибриля уважали. Он не позволял себе надменных действий. Был балагуром в хорошем смысле.

У Сиссе были микротравмы, поэтому лишний раз им не рисковали. Плюс не везде были идеальные поля, а показывать уровень на средних газонах ему сложно. В профессионализме Сиссе никто не сомневался, но никто не расстилал перед ним дорожку в стартовый состав. Позже в «Кубань» приехал Аршавин, и к нему были вопросы – Сиссе выкладывался больше.

В той «Кубани» старались не делать большой дисбаланс в финансах. Как я знаю, у Сиссе была зарплата выше среднего, но не самая большая в команде. Наверное, в топ-5 он был, но не в топ-3, куда точно входил Ивелин Попов. Возможно, еще Озбилиз. Возможно, именно это облегчило ожидание других игроков и коннект с ними».

«Он не приехал каким-то снобом, – подтверждает Щеткин. – Старался, был примером для подражания. На тренировках не филонил, оставался после, чтобы отработать удары, и реально хотел вернуться в сборную Франции. На одной из тренировок придумал конкурс. Поставил посреди поля мусорную корзину и сказал, что даст 500 евро тому, кто попадет в нее. Но никто не попал.

Врезался в память матч против «Ростова». Мы горели дома (дубль оформил Дзюба). Сиссе стоял у кромки, трибуны начали ему что-то скандировать. Я видел, какой злой он выходил на замену. В итоге он сравнял счет через четыре минуты после появления на поле.

Все, с кем я общался, отзывались о Сиссе исключительно положительно».

Сиссе отказался от клубной машины и встречался с 19-летней «Мисс Премьер-лига»

Экс-форвард «Ливерпуля» приехал в Краснодар в образе эпатажного траблмейкера, но режим «проблемный Сиссе» не активировал.

«Человек из другого мира. Эпатажный, весь в татуировках. Одевался всегда изящно и необычно. Нам, колхозникам, это было непонятно, ха-ха», – рассказывает Козлов.

«С его появлением повысился интерес международных медиа к клубу, – вспоминает Каратай. – Ему постоянно звонили французские журналисты. У меня было одно интервью с Сиссе. Очень приятно было с ним общаться. Такой профессионал, понятно, умеет держаться с прессой.

Джибриль всегда выглядел ярко. При этом не сказать, что у него был скандальный шлейф: голым по [улице] Красной в пьяном бреду он не бегал, ха-ха. В городе, который славится красивыми девушками, он, конечно же, приковывал внимание. По этому поводу над ним подшучивали достаточно основательно. В духе: «Джибриль, уже новая неделя, а у тебя все та же девушка».

«Когда Сиссе приехал, я офигел, – делится эмоциями Салимов. – Суперстильный, модный, ухоженный, в татухах, с невероятной прической – я таких людей до него не видел. Я еще думал: «Вот бы когда-нибудь одеваться так же».

Он носил вещи собственного бренда одежды (в 2013-м запустил Mr Lenoir Djibril Cisse – Sports.ru), который напоминал Philipp Plein: шипы, все черное. За наряды его никогда не подкалывали. Хотя если бы пришел с перьями, как на карнавале, то наверняка бы прилетело».

Некоторым легионерам «Кубань» арендовала дома – Сиссе тоже выбрал такой вариант. В рамках рекламного соглашения машины футболистам предоставлял местный автоцентр, но француз компактной Audi A1 предпочел броский Jeep Wrangler, который купил в Краснодаре.

Пожалуй, главная околофутбольная история краснодарского этапа Сиссе связана с Алиной Чусь. В 2011-м она стала «Самой красивой болельщицей Премьер-лиги», потом появилась в «Ударе головой», а осенью 2013-го постила совместные фотки с французом – все это до 20-летия. Роман продлился недолго – Алина обвинила форварда в измене.

«Один из игроков рассказывал мне, что Джибриль очень перетрусил, когда собралась приехать жена. Чем сейчас занимается Алина, я без понятия. Последний раз видел ее пару лет назад, когда листал местный тиндер», – улыбается Каратай.

Покинув Краснодар, Сиссе еще немного поиграл во Франции, завершил карьеру, чтобы возобновить ее ради полулюбительских клубов Швейцарии, Италии и США, но в итоге переключился на творчество. В 2016-м Сиссе стал диджеем, а через год презентовал первый трек под псевдонимом Fat Trumpet (Толстая Труба). 

25 мая в годовщину стамбульского финала Сиссе запостил снимок с кубком, подписав «Не нужно слов».

Зачем слова, когда в твоем профиле англоязычной «Википедии» фото в форме «Кубани»?

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Фото: Gettyimages.ru/Scott Barbour; РИА Новости/Виталий Тимкив, Алексей Даничев; globallookpress.com/Dmitry Golubovich; Facebook/djibrilcisseofficial

8 комментариев

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Zlodimir
«Толстая труба» значит…эх Алина, Алина… «широкий туннель»…😂
+11
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АРХАТ
Нагло украл у "конявых" второй евротрофей
+6
0
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madballer
После таких ужасных травм я вообще удивлен, что он в принципе играл на сколько-либо серьезном уровне. Респект
+3
0
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Makhasamatman Buch
"...Алина обвинила форварда в измене..."
С женой изменил что ли?!
+3
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London-D
Через Чусь пол Краснодара прошло минимум)
+2
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Basil Poliduris
Зачем слова, когда в твоем профиле англоязычной «Википедии» фото в форме «Кубани»?)))))
+1
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Glukinho
"как перед доном Педро-то неудобно"
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Спартак Уокер
Сиссе всегда был на понтах
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