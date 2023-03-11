9 комментариев

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«Не «Спартак» же?» Лучший бомбардир дубля «Зенита» запустил академию «Динамо» в Петербурге

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Большое интервью с Павлом Игнатовичем.

В 2009 году «Зенит» единственный раз выиграл Молодежное первенство. В чемпионском составе сверкали Сергей Петров и Алексей Ионов, но главной звездой был Павел Игнатович – вингер забил 18 мячей в 28 играх и стал лучшим бомбардиром сезона.

Павел не зафиксировался в главной команде и отправился путешествовать: застал Александра Кокорина в «Динамо» и раньше него попробовал Кипр, с «Мордовией» легендарно влетал ЦСКА 4:6, а в «Нижнем» показывал яйца Дмитрию Черышеву (не пугайтесь, речь про жест Симеоне и Роналду).

В прошлом году Игнатович открыл в Санкт-Петербурге академию московского «Динамо», за полгода собрал 50 детей и готовится покорить родной город.

Ниже – большое интервью с Игнатовичем, лучшим бомбардиром в истории дубля «Зенита».

Игнатович топит за лимит и не понимает паспортизацию Малкома и Клаудиньо

– Одна из твоих ярких фраз в СБГ ШОУ: «Нынешний «Зенит» – ублюдство». Поясни.

– Хочу, чтобы молодым футболистам чаще давали шанс в главной команде. Мы остались без еврокубков, нужно уделить особое внимание развитию своих игроков. Уверен, в Питере много классных детей. К сожалению, им не дают себя показать. Плюс в «Зените» слишком много бразильцев.

– Сколько их должно быть?

– Я за лимит. Нужно его ужесточить и возрождать футбол своими силами. В сложившейся ситуации достаточно 3-4 легионеров. Главное, чтобы они не приезжали тупо за деньгами и паспортами, а показывали свой класс.

– Без лимита российские игроки будут конкурировать с иностранцами и расти.

– В нетоповых командах РПЛ легионеры и так не напрягаются, зная, что точно будут играть. Некоторые клубы вынуждены их ставить, чтобы объяснить руководству, зачем их купили.

– Малком и Клаудиньо получили российское гражданство. Что думаешь?

– Не понимаю зачем. Если хотят усилить сборную, то лучше за счет своих футболистов.

– Из чемпионского состава дубля «Зенита» яркая карьера получилась только у тебя, Сергея Петрова и Алексея Ионова. Куда пропали остальные?

– Когда выиграли турнир дублеров, пришла мысль: я один из лучших в стране, меня должны забрать в «Зенит» или другие клубы РПЛ. Не все с этим справились. Многие остались в дубле еще на год и в итоге дальше никуда не пошли.

– Что дали за чемпионство?

– Медаль и премиальные – примерно 50 тысяч рублей, около 1 500 баксов.

– За «Зенит» у тебя – лучшего бомбардира Молодежного первенства – 15 минут за 2 выхода на замену в квалификации Лиги Европы. Почему так мало?

– И то благодаря тому, что клуб возглавил тренер дубля Анатолий Давыдов. После него пришел Лучано Спаллетти. Мне было непонятно, почему он так со мной поступил. Я неплохо показал себя на первом сборе в Дубае, собирались взять на второй. Вернувшись, в аэропорту сказали: «Ты не летишь».

«Зенит» боролся за чемпионство, но не был таким лидером, как сейчас. В тех условиях было сложно доверять молодым. Нас активно привлекали к тренировкам, но сыграть за основу почти не было шансов.

– Кто из основы тебя поразил?

– В человеческом плане – Зырянов и Широков. Они всегда хорошо коммуницировали с молодыми, поддерживали. Пихача не было.

– Ты точно про Широкова говоришь?

– Он пихал, конечно, но не так часто, как Гарик [Игорь Денисов] и Керж. Гарик чаще по делу пихал, а Керж – без разбора.

– А кто всех возил?

– Текке всех постоянно полоскал, просто уродовал. Многим это не нравилось, происходила всякая дичь. На тренировках доходило до драк, потому что 1 в 1 у Текке невозможно было забрать мяч. Один раз ему жестко прилетело от Радимова. Даже не потому что он всех возил, а потому что не показывал то же самое в играх.

Палыч – адепт продвинутой статистики, Черчесов – генерал, Гордеев – мягкий, Талалаев – своеобразный мотиватор

– «Тренировки были в 9:00. В 8:45 ветеран давал тебе леща, и ты бежал ему за пивом». История их «Химок»-2010?

– Из брянского «Динамо». Ветеран пил пиво и спокойно шел на тренировку. История не про меня, но тогда молодых гоняли прилично. Сейчас им слово нельзя сказать.

– Из-за жадности агентов ты заложил крестик, чтобы поехать на просмотр в «Амкар».

– Это скорее не жадность, а отсутствие веры в футболиста.

Я полгода был без команды. Рустем Хузин пригласил на сборы «Амкара» в Австрию. У меня не было денег на билет, у клуба тоже. Заложил золотую цепочку, оставил крестик и взял билет в один конец. Не думал, как буду возвращаться, если не возьмут.

– Пиковая команда карьеры – «Динамо» Москва. Почему задержался там всего на полгода?

– Попав туда, я снизил к себе требования – футбол сразу наказал.

– Москва снесла крышу и отдалила от футбола?

– Все так. Я был один в чужом городе, позволял лишнего, не был полностью сконцентрирован на тренировках. Это не значит, что я отдыхал с утра до вечера, но в выходные после игр захаживал в злачные места. Иногда позволял себе это и на неделе.

– Ты покинул «Динамо» после прихода Станислава Черчесова. Каким он тебе запомнился?

– Своенравным генералом. Он быстро создал вокруг себя коллектив для достижения результата. На первый сбор мы приехали раскладные, а на втором уже стали похожи на футболистов. Тогда он сказал мне в глаза: «Играть будешь немного, но все зависит от тебя».

– Конкурировать с Кураньи, Ворониным и Кокориным было без шансов?

– Особенно с Кураньи. Он жил по завету Карпина: умел и играть, и хорошо отдыхать.

– В «Мордовии» ты провел 3 года и застал Юрия Семина.

– Палыч сильно любил InStat. На собрания приносил огромную папку и проходился по всем не в очень мягкой форме. Если ты не набегал норму километров за игру или, особенно важно, не делал нужное количество рывков, за это сильно прилетало.

– Ты был участником матча с ЦСКА, когда «Мордовия» пропустила трижды сначала за 9 минут, потом за 8. Ходили слухи, это был дог.

– Футбол прекрасен такими матчами. Просто игра так складывалась. Мы быстро забили 3, подсели, ЦСКА перехватил инициативу. У нас даже не было намека, что это был договорной матч.

– Что сказал в раздевалке Андрей Гордеев?

– Наверное, другой тренер разнес бы, потому что нам нужны были эти 3 очка. Гордеев мягкий, сказал что-то в духе: «Сыграли, забыли, идем дальше».

– В «Тамбове» ты работал с Андреем Талалаевым, который любит мотивационные трюки.

– Поначалу мы друг другу не сильно нравились. Он даже выгонял меня с тренировок. Один раз мы разговаривали в бане на повышенных тонах. Он не ставил меня, даже когда все были травмированы. Потом я раз забил, два и начал играть. После он сказал, что меня нужно было попытаться сломать – по-другому нельзя было мотивировать. Сомнительная мотивация.

– Дмитрий Черышев в «Нижнем» постоянно просил вас «показывать яйца». А сам он проявлял характер?

– Он часто рубился с нами на тренировках. Если ему не нравилась игра в отборе мог сам вкатиться в кого-то. Искры постоянно летали.

В перерыве матча с Томском было особенно жарко. Горели дома 0:1, он в ярости – по раздевалке летали бутылки. Мы вступили в перепалку, он сказал, на второй тайм я не выхожу. Макс Палиенко говорит: «Подожди, сейчас остынет». Проходит 5 минут, я начинаю одеваться. «А ты куда, #####, одеваешься?!» – говорит тренер. «На поле!» – отвечаю я. «Тогда выйди и забей!» – сказал Черышев. Я вышел, забил и показал ему яйца, как Криштиану в свое время.

Еще была ржачная история. Мы с Юркой Лебедевым (в 2007 году стал чемпионом России вместе с «Зенитом» – Sports.ru) играли в «Мордовии» у Черышева. Пара недель до перерыва, мы съехали с квартиры на базу. После тренировки пошли в бар, познакомились с девчонками. Паспорта с собой не взяли – в гостишку никак. Утром теория. Черышев включает запись с камеры видеонаблюдения, на которой мы заводим девушек на базу. Потроллил нас знатно, ха-ха.

– Ты всегда праздновал голы кульбитом. Как научился?

– В ДЮСШ раз в неделю была гимнастика. Там был батут, с которого я не слезал. Постоянно делал сальтухи, потом попробовал на поле – пошло-поехало.

Отказал «Хоффенхайму», мог уехать в Сингапур на 60к долларов и продержался на Кипре 2 месяца

– У тебя были несколько вариантов за границей: Бундеслига, Греция, Турция. Что из этого правда?

– Сто процентов был вариант в «Хоффенхайме» из Бундеслиги. Агенты спросили: «Хочешь?» Но тогда уже был вариант с «Динамо», я отказался. В Турции вел переговоры с «Антальяспором», но турки не согласовали трансфер с «Мордовией».

– Почему выбрал «Динамо», а не «Хоффенхайм»?

– За год до «Динамо» я 6 месяцев был без клуба. Потом подписал с «Амкаром», стал забивать в РПЛ. Было ощущение, будто мне дали по голове, и звездочки летают. Поэтому я тогда не рассматривал Германию.

– Ты сам выходил на клубы в Сингапуре и Америке. Как так получилось?

– [«Динамо»] Брянск развалился. Я был без команды и тарабанил во все клубы, отправляя резюме, но никто не ответил. Был на просмотрах в норвежском «Тромсе» и харьковском «Металлисте», где тренером был Мирон Маркевич, а в составе Тайсон. Что бразилец вытворял на тренировках… Не то что конкурировать, а просто дышать рядом с ним было нельзя.

У меня был контракт с «Нижним» по схеме «1+1». Первый год закончился, я понял: лига слабеет, финансирование уходит. Стал общаться с азиатскими агентами, предложили Сингапур. Все обсудили: контракт на 3 года, хорошие условия. Потом начался ковид, и лига разрешила переходы только внутри чемпионата.

– Ты говорил, что в Сингапуре предлагали 60 тысяч долларов в месяц. Честно, не верится.

– И мне не верилось, поэтому сказке не суждено было сбыться. Хотя 7-8 лет назад я не верил, что русский футболист в Казахстане мог зарабатывать 50-60 тысяч долларов в месяц. Но так и было: человек через раз по мячу попадал, а ему делали такую зарплату.

– Что изменилось между отказом от Бундеслиги и согласием на Сингапур?

– Раньше в ФНЛ даже после 27-30 лет давали контракты на 2-3 года. Потом стали давать «однодневные» контракты – на год. Плюс уровень лиги начал проседать. Когда понял это – захотел убежать подальше.

– Ты оказался на Кипре раньше Кокорина. Как тебе островной футбол?

– Тренировки два раза в день: около 7:30 утра и вечера. В другое время на солнце невозможно находиться. Между тренировками я был на пляже под зонтиком или дома под кондеем.

– Почему уехал через 2 месяца?

– В «Эрмисе» футболисты не были защищены контрактами. Ты подписываешь договор, а к нему допсоглашение о зарплате и премиях. Условно говоря, зарплата 3 рубля, а дают рубль: «В этом месяце наиграл на рубль». С этим ничего не сделаешь.

В медицинском плане игроки тоже практически не защищены. На всю команду один массажист. Что-то заболело – езжай в больницу, плати 200 евро, бери чек и надейся, что компенсируют расходы.

– Тренер «Эрмиса» Никос Папанагиоту сейчас работает в кипрском ФК «Красава». Опиши его.

– Классный дядька, который скрывал косяки футболистов от руководства. Иногда закрывал глаза, когда команда нарушала режим – требовал, чтобы мы всегда были вместе на поле и за его пределом.

У него был помощник – тренер вратарей. Он был полицейским. Несколько раз приезжал на служебном мотоцикле.

– Какой был уровень Кипра в 2017 году?

– Что-то среднее между нижней РПЛ и верхней ФНЛ. Наверное, сейчас уже как середина РПЛ.

– Кокорин сейчас в тройке лучших бомбардиров чемпионата. В комментариях Sports.ru пишут, что там легко забивать. Согласен?

– Меня забавляет, что его хейтят люди, видевшие футбол из космоса. Саша забивает – молодец, надо порадоваться. Надеюсь, Дзюба тоже начнет забивать и заткнет рот хейтерам.

– В «Эрмисе» тебя поселили на разные этажи с футболистами из Украины.

– Не совсем так. Я жил на одном этаже с вратарем Андреем Новаком. Еще два футболиста были из западной Украины. Жена одного из них косо поглядывала на меня ровно до первого похода в ресторан. Политические темы мы не затрагивали и чувствовали себя друг с другом комфортно, проводя много времени вместе.

3 месяца работал с Савиным – но ушел из-за Радевича

– Как тебе предложил работу Евгений Савин?

– Мы часто пересекались с Женей, потому что жили в одном доме в Москве. Он запускал футбольный клуб и спрашивал, когда я закончу [карьеру]. Я тогда играл в «Шиннике» и помогал футболистам находить команды, сводя их с нужными людьми. Посоветовал Жеке молодых игроков, мы начали плотнее общаться, и он предложил стать главой скаутского отдела.

– Какие у тебя были функции?

– Подбор и анализ футболистов плюс переговоры. Он предлагал стать спортивным директором, но моя дочка была совсем маленькая, нужно было больше времени проводить с ней.

– Почему почти половина игроков «Красавы» сезона-2021/2022 сейчас без клубов?

– Сложно сказать. Я покинул клуб в ноябре [2021 года] и не следил за его развитием.

– Ты говорил, что вы с Савиным расстались по-доброму, но, учитывая ваши характеры, в это невозможно поверить.

– А почему все думают, что у нас не такие характеры? Все бывают спокойными, импульсивными и дерзкими.

– Про твой характер ты рассказывал сам.

– Это больше из-за ситуаций на поле, а не в жизни.

Я поработал только 3 месяца, потом мы с Женей не сошлись во взглядах на развитие. Он ставил на главного тренера Алексея Радевича, а мы с генеральным директором его в этом не поддерживали. С Радевичем у меня тоже не сложились отношения.

– Почему?

– До приглашения стать главным тренером человек занимался аналитикой. Зачастую наши мнения и взгляды на игроков не сходились: он опирался исключительно на данные InStat, а в футбол играют не цифры.

– Медийность клуба мешала футболистам?

– В «Красаве» медийность была в меру. Не помню, чтобы там было что-то чересчур дикое.

– В Смоленске Радевич встал на четвереньки и сказал: «Либо вот так вот встать, ##### [блин]! Вот так вот, ##### [нафиг]! Понял, ##### [блин]?! Либо, сука, ###### [ударить] его так, ##### [блин]! Но выбор только за тобой, ##### [блин]!» Это норма?

– Каждый мотивирует по-своему, ха-ха. Просмотров точно собрали.

Академия московского «Динамо» в Питере – зачем?

– Ты – директор питерского филиала «Динамо». Насколько сложно затащить детей в академию московского клуба?

– В октябре 2022-го мы открыли первый филиал в Колпино (город с населением 142 тысячи в составе Санкт-Петербурга – Sports.ru), где сейчас занимаются 50 детей. В перспективе хотим открыть филиалы в других районах.

Наши тренеры учатся на базе московского «Динамо» в Новогорске, мы активно участвуем в городских турнирах – это наше главное отличие. Понятно, что у «Зенита» классная академия, но она не может взять всех. Поэтому решили открыть свою. Не «Спартак» же?

– В Колпино бы больше подошел «Спартак». Александр Панов был бы счастлив.

– Ха-ха. Я не знал, что он за «Спартак» болеет.

– Зачем петербуржцу отдавать сына в «Динамо», а не «Зенит»?

– Академия «Зенита» не резиновая. Туда привозят детей со всей страны, много талантов не попадают. «Динамо» для них – второй шанс.

– Сколько стоила франшиза?

– Не хочу раскрывать детали. По цифрам – пока работаем в удовольствие, в ноль.

Я летал в Москву на переговоры. Нам дали очень хорошие условия на открытие 3 филиалов. Мы открыли филиал «Динамо» в Питере, чтобы у детей был выбор, а не только «Зенит». Сейчас наша задача – развиваться, вовлекать детей, чтобы родители понимали, зачем идти к нам, а не в другую коммерческую школу, где дети будут просто играть в футбол.

– Давай очертим примерный контур инвестиций.

– До миллиона рублей. Пока мы больше ничего не платим. Когда откроем 3 филиала, снова встретимся с «Динамо» и обсудим финансовые вопросы.

– Сколько стоит месяц занятий в академии?

– 8,5 тысяч за 12 тренировок плюс комплект формы. Талантливым детям мы компенсируем стоимость занятий полностью или частично.

– Кажется, это много.

– Большинство платных секций в Питере стоят от 10 тысяч в месяц, есть даже 15. Я смотрел их тренировочный процесс – чистая физкультура.

– Физкультура?

– Там работают тренеры без должного представления о футболе, в том числе детском. Все, что они дают детям, мягко говоря, ужасно. Там и не пахнет развитием. Условно: пообыгрывали конусы (зачем? для чего?), потом час футбола.

– Есть ли у вас отсев?

– С одной стороны, мы никому из пришедших ребят не отказываем. С другой, делим их по уровню подготовки, чтобы они занимались с мальчишками одного уровня.

– В академии работает психолог. Зачем?

– У детей и родителей часто бывает стресс. Мы стараемся не пускать родителей на тренировки из-за неправильного подсказа, крика. Ребенок выгорает, начинает плакать или психовать. Для этого мы ввели психолога – он объясняет родителям, что не нужно требовать много от детей.

– Психолог для родителей?

– И для детей, и для родителей. Раз в неделю мы арендуем огромную библиотеку, туда приходит спикер, а родители и дети задают вопросы. Все довольны обратной связью.

Как Игнатович покорял Тиндер и сколько потерял на разводах – читайте в телеграм-канале автора

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Виталий Белоусов, Григорий Сысоев, Алексей Куденко; Gettyimages.ru/Oleg Nikishin/Epsilon, Dmitry Korotayev/Epsilon; fc-zenit.ru; instagram.com/ignatovichpavel11; instagram.com/fcdm.spb.school

9 комментариев

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Александр Беляков
За всю карьеру этот форвард забил не больше 20 мячей , а рассказывает так будто легенда футбола России
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Gibraltar
Красава , желаю удачи ⚽️🤝
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ПОХОЖЕ ЗАБАНЕННЫЙ
Ответ Илья Цветков
"в «Нижнем» показывал яйца Дмитрию Черышеву." Что я только что прочитал?
может просто решил похвастаться)
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Pevec SPb
Никогда не думал, что Текке мог кого-то возить.
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Мукунку хороший
Ответ Lost_in_Trance
На фото на молодого Бесчастных похож)
Это он)
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Severfan
странно, что в статье не указано, что Игнатович в прошлом году присоединился к мурманскому Северу и безусловно очень помог сделать золотой дубль в МРО «Северо-запад» - взяли и первенство, и кубок. На поле сразу было понятно, что приехал игрок с опытом премьер-лиги!
+1
0
+1
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Александр Беляков
После " нынешний Зенит ублюдство" понял , что за ахинею этот персонаж будет нести дальше.
Не удивительно , что клоун паспортист топит за лимит ))
0
-3
-3
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Lost_in_Trance
На фото на молодого Бесчастных похож)
+10
0
+10
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Илья Цветков
"в «Нижнем» показывал яйца Дмитрию Черышеву."

Что я только что прочитал?
+5
-1
+4
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