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В Кубке забил пожарный: тренируется после суточных смен в МЧС, получает 30 тысяч, весит 105 кг

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Самый тяжелый форвард страны.

В зачаточных стадиях ФОНБЕТ Кубка России впечатлили не только «Амкал», «Тудротс» и «CтавропольАгроСоюз»

Любительский «Темп» в первом раунде Пути Регионов выбил из турнира городских соседей – барнаульское «Динамо». Победный мяч забил 105-килограммовый форвард Роман Сычев: ловко убежал от защитника, сравнял голкипера с газоном и покатил в пустые.

Вряд ли в российских лигах вы найдете нападающего тяжелее.

Биография Сычева – уникальная. Разочаровавшись в футболе, он по собственному желанию прошел срочную службу, где сопровождал воинские грузы. После – поработал школьным учителем, но не понравилось – устроился в МЧС. Сейчас Роман тушит пожары и зажигает на поле: 26 голов и 7 ассистов в 32 матчах за 2022-й.

Валерий Самсонов поймал Сычева между пожарной частью и футбольным полем и узнал, как живет самый тяжелый форвард страны.

Пожарные получают 30 тысяч и работают не как в американском кино

– Ты – пожарный. Как проходит твой день?

– Есть распорядок, по которому живем в течение суток.

Прихожу на работу к 7:30, в 8:00 развод, в 8:30 заступаем на смену. Домой – через 24 часа. Утром принимаем дежурство, пишем занятия (начальник читает лекции), обедаем, выезжаем на отработку (периодически проверяем гидранты), приезжаем в часть, снова пишем занятия, ужинаем и занимаемся своими делами. Например, уборкой территории.

Когда поступает вызов – выезжаем на пожар.

– В пожарную охрану сложно устроиться?

– Непросто. У меня это заняло полгода – сравнительно быстро. У некоторых уходит до года.

– Почему так долго?

– Нужно ждать, пока появится место, пройти кучу психологических тестов. Если сдал – вызывают на углубленную военно-врачебную комиссию. Я никогда не проходил такое детальное обследование. Дальше – ждешь, пока подпишут приказ.

– В фильмах пожарные спускаются по винтовой лестнице, садятся в машину и отправляются на выезд.

– В Америке так, наверное. Но у нас все на одном этаже: классы, подсобные помещения, гараж.

– Кто-то позвонил по 01 и сообщил о пожаре, что дальше?

– Оттуда информация поступает нашему диспетчеру: на пульт или по рации. Он принимает вызов и подает сигнал в часть. Мы запрыгиваем в заранее подготовленную спецодежду и выезжаем. От сигнала до выезда машины не должно пройти больше минуты – в этот норматив мы обычно укладываемся.

– У тебя график «сутки – трое». Как себя чувствуешь под конец смены?

– Зависит от суток. Иногда проводишь всю смену на пожарах и в части практически не бываешь: особенно весной, когда горит трава. Конечно, после такой смены чувствуешь себя тяжело. А бывает за сутки – ни одного пожара. Тогда нормально.

– Успеваешь отдохнуть за три дня?

– Конечно, хотя постоянно на тренировках в «Темпе». Особенно в сезон. Иногда после смены так вырубало, что спал до ночи и пропускал тренировки. Такое очень редко случается, но руководство всегда относится с пониманием.

– Ты рассказывал, что самый большой пожар был на заправке. Что еще можешь вспомнить?

– Да, тогда лицо «горело» за 200 метров до очага. К счастью, по масштабу пока ничего крупнее не было. Однажды на пожаре погибли люди. Это оставило тяжелый осадок.

– Кто и как помогает пережить травматичный опыт?

– Каждый знал, куда шел. В основном самостоятельно справляемся. Иногда начальники помогают разговором.

– Ты можешь тушить только открытые пожары. Что нужно, чтобы работать на закрытых возгораниях?

– Получить допуск в учебном центре, куда большая очередь. С каждой части периодически вызывают пожарных. Жду, когда придет мой черед. После 3,5 месяцев обучения выдается допуск к газодымозащитному аппарату. С ним можешь работать в крытых помещениях.

– Как устроена зарплата пожарного?

– Оклад (в зависимости от категории допуска) плюс ежемесячная премия и бонус за работу в ночные часы. В сумме выходит около 30 тысяч рублей. Если получу допуск к закрытым очагам, зарплата незначительно увеличится.

– Другие бонусы: питание, льготная ипотека?

– Нет. Единственное, раз в год оплачивают проезд на пожарного и одного члена семьи в любую точку России любым транспортом.

– Ты рискуешь жизнью за 30 тысяч. В чем мотивация?

– Мне нравится моя работа. Удобный график. Сколько платят – столько платят.

– Пожарным часто пихают по двум причинам: приезжают без воды и долго едут.

– Пожарные не могут приехать без воды. Машина в гараже стоит заправленная [водой]. Если она едет с одного вызова на другой, то между ними происходит дозаправка. Просто не все люди понимают, что воды не всегда может хватить. Условно, 2 тонны воды хватает на 2 минуты.

Кажется, что долго едут – на самом деле, это максимально быстро. Во дворах очень узкие дороги, припаркованы автомобили – пожарной машине сложно проехать. Еще хуже – в садовых участках. Часто проезжаем во вред машине.

– Часто люди ведут при пожаре ведут себя неадекватно?

– В основном пьяные. Кидаются, пытаются забрать [пожарные] рукава. Начинают рассказывать, что ты все неправильно делаешь. С такими тяжело, но нельзя реагировать. На меня не кидались, но с товарищем было дело. Пришлось в грубой форме ответить, потому что по-другому человек не понимал.

– Как МЧС может сделать работу пожарных престижнее?

– Они сами знают как лучше. Не могу ответить на этот вопрос.

Советы, которые снизят количество пожаров.

– Если у каждого в доме будет огнетушитель, он поможет снизить количество печальных последствий: на плите загорелась пища – через несколько минут может загореться комната. Плюс базовые вещи: не курить в кровати, не поджигать пух.

На выходных часто горят бани. Люди ложатся спать, когда еще тлеют угли. Думают, они сами потухнут. А в итоге пожар.

И, главное, – с пониманием относиться к работе пожарного.

– Часто приходится ехать на игру со смены или наоборот?

– Часто. Перед домашними играми у нас заезд в гостиницу возле манежа. Там можно поспать до вечера. Если не получается – ничего страшного. Чтобы прям рубило от недосыпа – редкость.

Сычев играл с Соболевым (нырял уже в детстве) и рубился в коробке с Головиным (был сильнее всех)

– Ты начинал заниматься футболом с Александром Соболевым.

– Да. Я начинал заниматься в «Школе Алексея Смертина». Потом перешел в [барнаульское] «Динамо», где в молодежке и пересекся с Соболевым. Не сказать, что он сильно выделялся. Просто верил в себя больше, чем остальные. Поэтому он сейчас там, а мы не там.

– Соболев нырял в детстве?

– Да, он всегда был таким. Но не вспомню какой-то конкретный эпизод.

– Ты дважды пробовал закрепиться в Москве: стажировался в «Локо», полгода играл за ЦСКА.

– Я тогда играл за барнаульский «Алтай». Мне было лет 14 и 16 лет соответственно. Спасибо тренеру, который договорился о просмотрах.

В «Локомотив» поехали пять человек (все – за счет родителей), но на просмотровую игру с «Локо-2» оставили только меня и еще одного парня. Мы оба забили, но взяли только его. Сейчас пылит где-то во Второй лиге. Почему не оставили меня? Думаю, был недостаточно хорош.

В ЦСКА приехал на неделю и остался на полгода: играл больше остальных, забивал больше остальных. Говорили, что останусь, но потом сообщили, что еду домой без обратного билета. В интернате жил вместе с Александром Головиным, который на год старше. В свободное время ходили играть на коробку, он был гораздо сильнее остальных: и техникой, и головой.

– За два сезона в барнаульском «Динамо» ты сыграл лишь 14 матчей в ПФЛ и Кубке России. Почему?

– Такого, что я был суперкрутой, а меня не ставили – не было. На моей позиции играли более опытные футболисты, до уровня которых я не дотягивал.

– «В «Динамо» была такая обстановка, что играть не особо хотелось», – говорил ты.

– Мой контракт был на 3 года, но за полгода до окончания попросил меня отпустить. Не хотел заниматься футболом. Не нравилось все, что происходило в «Динамо». Взял паузу на полгода. Многие ушли по той же причине, не только я.

– По какой причине?

– Отношение клуба к игрокам. «Динамо» – команда, которая отбивала желание играть в футбол. Давай на этом закончим обсуждать эту тему?

– Возможно, после интервью люди в клубе задумаются.

– От моего интервью ничто не изменится. Люди [в «Динамо»] из года в год заканчивали с футболом. Дело было в клубе в целом. Может, сейчас лучше. Не знаю.

В армии гонял по стране, охраняя грузы, и топил печку, чтобы не замерзнуть. Отслужив, полгода работал физруком

– Покинув «Динамо», ты отправился в армию.

– Сам хотел пройти срочную службу. После окончания университета у меня была отсрочка еще на два месяца: до ноября. Написал заявление об отмене отсрочки, и, не успев получить диплом, ушел в армию.

– Что полезного тебе дала армия?

– Служба в армии пошла мне в рабочий стаж, дала возможность устроиться в МЧС. Научился готовить, завел новых друзей.

– Откуда такая тяга к армии?

– У меня не было страха перед армией. Никогда не считал ее потерей времени. Знал, что в дальнейшем армия даст возможности по работе: МЧС, полиция или еще что-то. Отслужил – и не жалею.

– Ты служил в отдельной роте сопровождения воинских грузов. Что это такое?

– Караульная служба, которая состоит из начальника и трех часовых.

Приезжали в один город, принимали груз (от танков до боеприпасов) и сопровождали его в конечный пункт. Иногда дорога занимала до месяца из-за того, что долго стояли на станциях. Все это время жили в теплушке – вагоне, в котором есть только печка. Обустраивали его сами: спали на двухъярусных кроватях. Тяжело, особенно зимой: чуть запустил печку – можно замерзнуть.

Как-то перевозили китайскую армию, но больше всего понравился маршрут из Ульяновска в Калининград. Полторы недели ехали в Ленинградскую область. Из Питера плыли на огромном пароме, в который помещается сто железнодорожных вагонов.

Я не так часто ездил по стране, потому что играл в футбол за свою роту (в первенстве Новосибирска Сычев забивал вот такие шедевры – Sports.ru).

– У тебя есть видео из армии, на котором зимой кровати стоят на улице. Что случилось?

– В армии такое развлечение для командиров называется пожар. Кто-то провинился – мы выносили всю мебель из казармы и заносили обратно. Официально это называется «репетиция пожара».

– С 21 сентября в стране объявлена частичная мобилизация. Не боишься, что тебе может прийти повестка?

– Не боюсь. Добровольно не рвусь. Если призовут – пойду. Если придет повестка – значит надо.

– После армии ты работал учителем физкультуры.

– Отслужив, полгода работал по образованию и параллельно устраивался в МЧС.

Мать долгое время работает учителем младших классов. Наверное, это приходит с опытом. Но это неблагодарная работа, учитывая, как дети относятся к учителю. Хотя, наверное, я в школе себя так же вел.

Мне было сложно найти контакт с маленькими детьми. Уходило много нервов на это. Со старшими было попроще. У меня душа не лежала к этому, поэтому работа сильно не нравилась. Много требований, много ответственности, а платили гораздо меньше, чем сейчас.

– Сколько платили?

– 12 тысяч, потом [зарплата] выросла до 20.

В отличие от учителя, работа пожарным более благородная. Там хоть говорят спасибо, хотя ты просто делаешь свою работу.

– В школе достаточно спортивного инвентаря?

– В принципе, хватает для занятий. По крайней мере там, где я работал, были лыжи, мячи, сетки, кольца, воротики.

– Уроки проводил по знаниям из университета?

– По годовому плану, в котором были расписаны занятия по различным видам спорта.

Сычев феерит в чемпионате Сибири, но не хочет ни во Вторую, ни в Медиалигу

– Как ты оказался в «Темпе»?

– В Барнауле ежегодно проходит зимний турнир «Лига.Бро». В 2020-м «Темп» выиграл чемпионат Алтайского края и на этом турнире просматривал игроков для участия в Третьем дивизионе. Меня пригласил тренер Иван Евгеньевич (Старков, провел 54 матча в РПЛ за «Локомотив», «Ростов», «Амкар» и «Химки» – Sports.ru). Надеюсь, в следующем году проведу третий сезон за «Темп».

– 26+7 за 32 матчах в 2022-м. С такой статистикой сложно вылететь из клуба.

– Надеюсь, так и будет. Но ни в чем нельзя быть уверенным на сто процентов.

– Очевидно, ты слишком хорош для Третьего дивизиона. Были предложения из Второй лиги?

– Не было. На 99,9% профессиональный футбол для меня в прошлом. У меня уже есть другая профессиональная деятельность.

– Какой тренер Иван Старков?

– Большой фанат своего дела. Огромное количество времени проводит за разбором соперника, поиском у него слабых сторон. Уверен, он далеко пойдет.

– «Темп» – частный клуб, барнаульское «Динамо» – государственный. Какие отличия?

– Огромные. Особенно в плане отношения руководства к футболистам. У нас все условия гораздо лучше. Такие не во всех командах Второй лиги: от организации тренировочного процесса до проезда, проживания и питания. В «Динамо» за три года мне выдали одну экипировку, да и то не всю. В «Темпе» новая каждый сезон.

– В Кубке вы прошли два этапа. Почувствовал разницу в уровне?

– Было очень тяжело. Но не из-за соперников, хотя скорость и темп выше, а плотного календаря. Мы провели два матча в пятницу и воскресенье в первенстве Сибири, потом в среду играли на Кубок. И так два раза.

– В Третьем дивизионе спаренные туры?

– Да, для экономии. Например, Чита – Улан-Удэ, Новосибирск – Томск. В Красноярске и Иркутске по две команды, поэтому отправляемся туда на все выходные. На дальние выезды летим на самолете, хотя все команды добираются на поезде или автобусе.

– Двойник на выезде вместе с дорогой занимает пять дней. Как удается совмещать с работой?

– Стараюсь поменяться с кем-то. Спасибо руководству, которое лояльно относится к этому.

– В дерби с «Динамо» ты отпраздновал гол как Криш. Стали узнавать на улицах?

– Празднование спонтанно вырвалось от переизбытка эмоций.

Несколько раз узнавали, но мне неловко от этого. Играешь на любительском уровне, а дети просят автографы. Приятно, конечно, но непривычно. Не особо люблю излишнее внимание, интервью, камеры. Не мое это. Но надо – значит надо.

– После матчей Кубка внимание медиа было сфокусировано на «Амкале» и «Тудротс». Справедливо?

– У меня нет к ним отрицательных эмоций из-за того, что они забрали все внимание. Нормально, что о них говорят больше: они блогеры с большим количеством подписчиков.

– Если позовут в Медиалигу на умноженную зарплату МЧС, согласишься?

– Не думаю, что мне предложат столько, чтобы я отказался от своей работы. Нужно будет полностью перевернуть жизнь ради, возможно, одного сезона или нескольких месяцев. Не знаю, готов ли я к этому. Когда предложат – можно будет обсудить. Пока не вижу смысла.

– Как корректно называть людей твоей комплекции?

– Без разницы: хоть толстый, хоть полный. Я к этому нормально отношусь.

– Ты с детства был крупным?

– Нет, обычным ребенком. Начал набирать, когда ушел из «Динамо». С тех пор держится такой вес. В начале сезона перед сборами режимлю, питаюсь правильно, подскидываю до 10 килограмм за две недели, но все равно лишний вес есть. Сейчас – 105 кг. Бывало и хуже. Может, я в следующем сезоне буду весить 140 и никому не буду нужен, ха-ха.

– Думал скинуть лишнее?

– Думал, но просто не хватает силы воли.

– Следишь за питанием?

– Сезон закончился, поэтому я вообще не парюсь. Хотя во время сезона я тоже кушаю что хочу. Любимых блюд нет. Нравится все, что нельзя. Ближе к началу сезона начну приводить себя в порядок.

– Часто сравнивают с Адебайо Акинфенва?

– Никогда.

– В комментах удивлялись, как выдерживают его колени. Адресую вопрос тебе.

– Слава богу, пока серьезные травмы меня обходят. Надеюсь, так и будет. Бывают микротравмы, но неизвестно: из-за веса или большой нагрузки. Все-таки мы проводим больше 30 игр за полгода.

– Какая у тебя мечта?

– Хочу кому-то принести в жизни пользу. Было бы круто спасти кого-то на работе.

Фото: vk.com/fctemp_barnaul

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