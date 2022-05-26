В Турции снова шумно: первый титул Гамшика, провал топ-клубов, «Трабзон» привел к золоту капитан дальнего плавания

Истории от Эльвина Керимова.

На прошлых выходных Суперлига Турции финишировала вместе с большинством остальных европейских чемпионатов, позади – исторический сезон. «Трабзонспор» взял титул впервые за 38 лет. Причем досрочно: за три тура до конца сезона.

«В 23-м туре «Галатасарай» час возил «Трабзон». До этого ни одна команда за весь чемпионат так не уничтожала лидера прессингом, – вспоминает переломный момент Эльвин Керимов, комментатор «Матч ТВ» и главный по турецкому футболу в России. – «Галатасарай» должен был разгромно выигрывать: уйма моментов, но реализовали только пенальти в первом тайме.

В перерыве главный тренер «Трабзона» поменял игру. «Галатасарай» начал действовать по счету и в последние десять минут сам себе придумал два гола. Победный на счету легенды Суперлиги Вишчи, который признал его самым важным мячом в карьере.

Тогда стало окончательно ясно, что чемпионство «Трабзон» уже не упустит».

Это красивый финал долгой истории, которая началась 11 лет назад…

В 2011-м «Трабзон» попал в ЛЧ из-за договорняков «Фенера». Фанаты до сих пор спорят, кто настоящий чемпион

«Трабзонспор» – четвертый гранд Турции по титулам и популярности. Клуб был основан в 1967, на 60 лет позже стамбульских суперклубов. Через семь лет вышел в главную лигу страны и с ходу стал девятым. В следующие четыре сезона бордово-голубые трижды выигрывали чемпионат, став первым клубом, который остановил гегемонию стамбульской тройки.

«До «Трабзона» в городе были две враждующие команды: «Идманохаджи» и «Идмангюджю», – отматывает пленку в 60-е Керимов. – Они друг друга ненавидели, матчи постоянно прерывались из-за драк игроков и болельщиков. При создании нового клуба выбрали такие необычные цвета: синий и бордовый – чтобы они не пересекались с палитрой конфликтующих клубов».

В середине 90-х в «Трабзоне» зажигал грузинский форвард Шота Арвеладзе. В сезоне-1995/1996 он забил 25 мячей и установил историческое достижение – иностранец впервые стал лучшим бомбардиром Суперлиги.

«Тогда у нас было все для победы: в составе были игроки сборных, грамотный тренер Шенол Гюнеш, поддержка руководства и болельщиков. Я думаю, чемпионство мы не взяли по двум причинам: отсутствие в команде по-настоящему звездных игроков (все они выступали за стамбульские клубы) и невезение.

В наше время в клубе была напряженная ситуация, это выливалось в конфликты. Сейчас «Трабзон» создал очень крепкую команду с благоприятной атмосферой. Они шли к этому несколько сезонов, проводили точечные трансферы. И, конечно, в успехе большая заслуга тренера», – рассказал Арвеладзе Sports.ru.

Последним победителем Суперлиги не из Стамбула был «Бурсаспор». В 2010-м за 4 матча до финиша лидировал «Фенербахче», но в заключительном туре сыграл дома вничью с «Трабзонспором» (сравнял счет Бурак Йылмаз) – и золотые медали отправились в Бурсу.

Об этом год назад красочно рассказывал Керимов – история №3 по ссылке ниже.

Во время чемпионской развязки диктор назвал неверный счет в параллельном матче, а «Фенербахче» ошибочно катал мяч вместо того, чтобы атаковать

C момента последнего чемпионства «Трабзонспор» несколько раз останавливался в паре очков от титула, собрав в сумме 14 серебряных и бронзовых медалей. В сезоне-2010/2011 бордово-голубые уступили первое место «Фенербахче» лишь по разнице мячей.

Хотя тут не все так однозначно.

«После завершения чемпионата разгорелся скандал, связанный с договорными матчами, – рассказывает Эльвин Керимов. – Больше ста человек оказались за решеткой, в том числе президент «Фенера». Судебный процесс длился лет семь, в итоге клуб оправдали. Но все понимают, что это полная туфта. У «Фенера» большое лобби в Турции, и они просто повлияли на судейский вердикт».

После тех разборок УЕФА отстранил «Фенер» из Лиги чемпионов еще до начала группового этапа. Его место занял «Трабзонспор».

«И это для «Тразбона» главный аргумент: чемпион должен играть в Лиге чемпионов – продолжает Керимов. – В этом году перед матчем с «Антальяспором» (30 апреля «Трабзонспор» обеспечил чемпионство – Sports.ru) болельщики развернули огромный баннер, из-за которого «Фенер» подал в суд».

На баннере главный тренер «Трабзонспора» в окружении символов стамбульских клубов. Спящий лев с девизом «для нас везде Трабзон» – это «Галатасарай». Хмурый орел с табличкой «этот сезон – следующий сезон», намекающей, что в ближайшее время им не выиграть, – «Бешикташ». Испуганная канарейка, подтверждающая чемпионство-2011, – «Фенербахче».

«Фенер» считает, что разбирательство по итогам сезона-2010/2011 инициировали представители запрещенной в Турции террористической организации Фетхуллаха Гюлена с целью развалить клуб.

Спустя несколько лет после разбирательства автобус «Фенера» расстреляли по пути в аэропорт Ризе (город в 67 километрах от Трабзона – Sports.ru). В стамбульском клубе уверены: за этим стоит «Трабзон».

«Фенер» посчитал, что баннер разжигает ненависть, провоцирует агрессию, и обратился в суд в начале мая», – объясняет недовольство Керимов.

Два года назад «Трабзонспор» уже готовился праздновать золото. Клуб с северо-востока Турции лидировал шесть туров, но сезон приостановили из-за пандемии.

Перед возобновлением УЕФА на два года забанил бордово-голубых за несоблюдение финансового фэйр-плей, и за оставшиеся восемь туров на первую строчку пробрался «Истанбул». Это девятый случай, когда кто-то помешал известному трио: «Галатасарай», «Фенербахче» и «Бешикташ» сообразили на троих 57 чемпионств.

20+ очков – так отстали «Бешикташ» и «Галатасарай». Керимов винит фэйр-плей, долги и чехарду тренеров

В августе будущий чемпион избавил себя от Лиги конференций, влетев «Роме» Моуриньо (1:2 и 0:3), чтобы доминировать в Суперлиге. «Трабзонспор» провел на первом месте 36 туров из 38. На старте чемпионата бордово-голубых десять дней опережал «Фенербахче» на одно очко, но быстро выпал из гонки.

Год назад стамбульские топ-клубы были в тройке и до последнего боролись за чемпионство, но в этом сезоне все изменилось: «Фенербахче» отстал на 9, «Бешикташ» – на 22, «Галатасарай» – на 29.

Керимов резюмирует причины неудач:

«Ничего удивительного. Топ-клубы все очень нестабильны. Руководители совершенно недальновидные. Хотят выиграть чемпионство здесь и сейчас, поэтому не задумываются о будущем. В результате постоянные тренерские отставки. Еще подтянулся средний класс: уже нет такого разрыва в деньгах как раньше.

Плюс финансовый фэйр-плей не способствует стабильности составов. Все в долгах, очень много арендованных игроков, каждый год радикально меняются составы: по 10-12 человек приходят и уходят.

Чемпионство «Трабзона» – это точно не про фарт. Еще по ходу прошлого сезона они запланировали трансферы, сборы, товарищеские матчи. Летом многие журналисты и эксперты считали «Трабзон» главным фаворитом.

Так и произошло. Редкий случай, когда уже в феврале все понимали, что «Трабзон» станет чемпионом. «Коньяспор» долго шел вторым, но никто не считал их реальными конкурентами.

В Турции никто лучше «Трабзона» не играет в обороне. Они редко позволяли создавать моменты у своих ворот. Соответственно, меньше всех пропустили. «Трабзон» – не самая зрелищная команда. В чемпионском матче против «Антальяпора» они весь матч сидели на своей половине поля, играли на контратаках.

«Фенер» на втором месте. Там все решают исполнители, – продолжает Керимов. – Сезон начали плохо, Витор Перейра разругался со всеми, и его убрали. Назначили нового, Исмаила Картала. Бывший капитан, легенда клуба. На него все молятся. В Турции его считают сильным, но я не согласен.

Его уровень мы видели в матчах против пражской «Славии» (4:6 по сумме двух матчей в 1/16 Лиги конференций – Sports.ru). Чехи должны были выигрывать крупнее. И это при том, что в первом матче они играли без главного тренера и половины состава – виноват ковид, травмы, дисквалификации.

«Галатасарай» в еврокубках и чемпионате – две совершенно разные команды. В Лиге Европы они успешно играли на контратаках. В Суперлиге против них команды закрывались, а действовать первым номером «Галатасарай» не умеет.

Летом Фатих Терим омолодил состав: пришли никому не известные футболисты. В декабре Шапи забил за «Гиресунспор» в Стамбуле, «Галатасарай» проиграл – и Терима скандально уволили: в твиттере написали всего одно предложение. Позвали бывшего ассистента Гвардиолы, Доменека Торрена. Он начал хуже всех в истории: команда выиграла только в 6-м матче.

«Бешикташ» – это жесткий тренерский провал Сергена Ялчина, который не потянул два турнира. В прошлом сезоне он оформил золотой дубль (выиграл чемпионат и кубок), а в Лиге чемпионов повторил антирекорд «Фенербахче»: проиграл 6 матчей из 6. Потом позвали Ондера Каравели, он временно стабилизировал игру, а сейчас пришел экс-защитник «Баварии» Валерьен Исмаэль. «Бешикташ» потерял сезон, хотя по составу они вместе с «Фенером» сильнейшие в Турции».

Турецкий Месси, планирующий тренер (единственный в Турции) и Король Севера – кто тащил «Трабзон»

Состав «Трабзонспора» по оценочной стоимости уступает только «Фенербахче» (112 против 133 миллионов евро по данным Transfermarkt) и не фонтанирует известными именами.

Скролля список 35 футболистов, взгляд цепляется только за Гамшика и Жервиньо.

«По бюджету они серьезно проигрывают стамбульской тройке, – поясняет Керимов. – В Турции есть свой внутренний фэйр-плей, он публикуется перед каждым из кругов. Там подробно указывается, сколько ты можешь тратить. Сейчас бюджеты сокращают все турецкие гранды, но «Трабзонспор» стал это делать раньше всех. Президент клуба сделал ставку на академию. У них в составе наибольшее количество собственных воспитанников, если брать серьезные клубы».

Керимов рассказывает, кто осчастливил болельщиков в Трабзоне:

🇧🇷 Жервиньо | 34 года

– Все думали, что будет очень крут, но в 11-м туре порвал кресты. С ним расторгли контракт, чтобы зимой заявить еще одного игрока. Обещали, что летом подпишут новый контракт, но боюсь, будет такая же история, как со Шкртелом. Прошлой зимой «Башакшехир» расторг контракт со словаком и обещал восстановить летом, но передумал. Сейчас Шкртел в трнавском «Спартаке».

🇹🇷 Угурджан Чакыр | 26 лет

– Главная звезда сезона. Он уже четыре сезона основной вратарь. В прошлом году побил рекорд Суперлиги по сейвам: 26 в матче с «Фенером». Нереальная реакция, очень уверенно играет на линии и на выходах. Угурджан – один из ярчайших игроков нового турецкого поколения, поэтому стоит дороже всех в команде (18 миллионов евро). За ним уже приезжали скауты «Ливерпуля», «Сити», «Арсенала». Уйдет или нет – вопрос. Возможно, его удержит Лига чемпионов.

🇧🇷 Витор Уго | 31 год

– Лидер защиты. Очень круто играл с первого тура: и в атаке, и у своих ворот. Весной получил травму и выбыл, как сообщалось, до конца сезона. Но восстановился за 4 недели и забил очень важный гол «Карагюмрюку», сравняв счет. Первое время хотел покинуть команду из-за того, что не мог найти школу для ребенка. Кстати, с этим в Трабзоне большие проблемы. Иностранцам не так комфортно, как в Стамбуле.

🇹🇷 Дорукхан Токез | 26 лет

– Каждой бочке – затычка. Универсальный игрок, опорник. Тренер использовал его на всех позициях в обороне. Стал чемпионом Турции второй раз подряд (в прошлом году – в «Бешикташе»).

🇸🇰 Марек Гамшик | 34 года

– Гамшика заманили щедрым предложением: контракт на 2 сезона, гарантированные 1,5 миллиона евро в год, еще 700 тысяч евро бонусом перед каждым сезоном. Плюс пообещали бороться за золото.

Словак моментально стал кумиром. Перед чемпионским матчем с «Антальяспором» трабзонский парикмахер сказал в интервью, что последние несколько месяцев самая популярная стрижка – «как у Гамшика».

Гамшик провел фантастический сезон и впервые в карьере выиграл чемпионство. Статистика у него не очень (2 гола, 4 передачи), но он играл в опорной зоне и вел всю игру.

🇬🇷 Анастасиос Бакасетас | 28 лет

– Провел фантастический первый круг. У него всего 8 забитых мячей, из них 7 – в первой половине сезона. Прямые удары с угловых, стандарты, обостряющие передачи перед чужой штрафной, удары с любых позиций – это все он. Уже сейчас его хотят «Спортинг» и «Фиорентина».

🇹🇷 Абдюлькадир Омюр | 22 года

– Турецкий Месси. Даже по координации напоминает аргентинца, левша. Начал играть в основе вместе с Чакыром. Он очень-очень крут. Маленький, юркий, с нестандартной техникой. Ему всего 22, но он уже пережил 2 серьезнейшие травмы: перелом лодыжки и разрыв мениска. Если бы не они, уже давно уехал из Турции – за ним тоже следили европейские топ-клубы.

У Омюра был провальный первый круг. В матче с «Галатасараем» он часто ошибался. При счете 0:2 на поле выбежал болельщик и предъявил хавбеку: «Играй нормально». Болельщики освистывали Омюра каждый раз при получении мяча. Тренер заменил полузащитника, и тот расплакался. Это был переломный момент: после выдал мощную статистику: 7+4.

🇳🇬 Энтони Нвакаэме | 33 года

– Наверное, лучший игрок сезона. Супертехничный фланговый футболист. Исполнительское мастерство на высочайшем уровне: обыгрыш, подачи с фланга, передачи, завершение. Мяч как будто привязан к его ноге. В Трабзоне он с 2018-го, но этот сезон самый крутой. Единственный футболист, который собрал дабл-дабл: 13 забил, 10 отдал. В 2019-м забивал «Краснодару» в Лиге Европы.

🇩🇰 Андреас Корнелиус | 29 лет

– Два года назад в Трабзоне был Король Севера. Александр Серлот (сейчас он в «Реал Сосьедад») стал лучшим бомбардиром, когда они заняли второе место. Перед чемпионским сезоном нашли такого же скандинавского нападающего, который с ходу начал забивать. Корнелиус в тройке лучших бомбардиров Суперлиги – 15 мячей.

🇧🇦 Эдин Вишча | 32 года

– Главный трансфер зимы. Легенда чемпионата Турции, это его уже одиннадцатый сезон в Суперлиге. Статистика бешеная: 115+123 в 417 матчах. С ним главный тренер работал еще в «Башакшехире», где был капитаном и легендой клуба. С первого матча в «Трабзоне» стал железным игроком стартового состава и выдал 6+5 по гол+пас.

🇹🇷 Абдулла Авджи | 58 лет

– Главный творец успеха. Из нынешних турецких тренеров он – номер один с большим отрывом.

В 2005 году его сборная U17 выиграла чемпионат Европы и дошла полуфинала чемпионата мира. В той команде играли Бурак Йылмаз, Джанер Эркин, Нури Шахин. Авджи работал и с основной сборной в отборе ЧМ-2014.

Потом дважды едва не стал чемпионом с «Башакшехиром». За 10 туров до финиша опережал «Галатасарай» на 11 очков, но за тур до конца упустил чемпионство в очном поединке. Его главной проблемой был менталитет: уверенно выигрывали первый круг, но сдувались во втором. Авджи немолодой и только сейчас выиграл первое чемпионство в карьере.

До «Башакшехира» Авджи работал в «Бешикташе». Это был мегапровал. После первого круга шел в середине таблицы. Плюс не вышел из слабой группы Лиги Европы: «Слован», «Вулверхемптон» и «Брага». Победил только в пятом туре, когда уже не было шансов на выход. Вдобавок вылетели из кубка от клуба из Д-2. Его уволили, заплатив огромную неустойку.

В «Трабзон» он пришел по ходу прошлого сезона, стал первым по очкам на отрезке до финиша, но отрыв от первого места был слишком большой. До Авджи, по ходу прошлого сезона, «Трабзон» был самым пропускающим клубом, после – ровно наоборот.

Авджи – очень современный тренер. Каждое его интервью – ты как будто открываешь вкладку в инстата. Он не просто называет цифры, каждую из них объясняет. Команды Авджи могут играть в разный футбол, могут подстроиться под соперника.

Единственный турецкий тренер, который уже в марте может сказать президенту, когда и где ему нужны сборы, каких игроков он хочет видеть в команде. Хотя в Турции никто никогда ничего не планирует. Еще он очень круто развивает молодых игроков. Один из ярких пример – Дженгиз Ундер. Он в 19 лет перешел в «Башакшехир» из Д-2. Сразу стал игроком основы, попал в сборную и через год уехал в «Рому» почти за 15 миллионов.

🇹🇷 Ахмет Агаоглу | 64 года

– Президент клуба Ахмет Агаоглу – в прошлом капитан дальнего плавания. В девяностых играл в гольф, в нулевых создал сборную Турции по этому виду спорта и построил в стране 100 полей для гольфа. В 2000-м в Турции было 70 профессиональных гольфистов, в 2009-м – 7700. Планировал заработать на гольф-индустрии 2,5 миллиарда долларов. Не знаю, пришел ли к успеху, но какие-то деньги точно заработал.

Для «Трабзона» Агаоглу не чужой человек. Он был одним из руководителей клуба в первой половине девяностых и в начале нулевых. До его прихода в 2018-м президенты «Трабзона» обвиняли друг друга в коррупции, использовании средств не по назначению. Агаоглу сразу объявил о сокращении бюджета и зарплат, чтобы сократить клубные долги. Удалось.

«Трабзон» – главный бренд города, поэтому живет на государственные и деньги спонсоров. Периодически Агаоглу вкидывает свои финансы. Плюс доходы от трансферов. Самый яркий пример – рекордная продажа в «Лилль» Юсуфа Языджи (17,5 миллионов евро по данным Transfermarkt).

Что ждать от «Трабзонспора» в Лиге чемпионов?

В следующем сезоне Турция откатится на 15-е место в таблице коэффициентов УЕФА. Это означало, что действующему победителю Суперлиги пришлось пройти два отборочных раунда: третий и плей-офф. Но после отстранения России останется только просочиться через раунд плей-офф. «Трабзонспор» рискует стать первой командой с 1996 года, которая не попадет в групповой раунд Лиги чемпионов.

«Честно говоря, я ничего от не жду от «Трабзона». Турецкий футбол уже давно не соответствует уровню Лиги чемпионов. Это крутая команда для чемпионата Турции, но даже если они пройдут квалификацию, то окажутся в четвертой корзине. Максимум, что им светит – третье место», – оценивает шансы Керимов.

С комментатором «Матч ТВ» согласен и Шота Арвеладзе: «Для «Трабзона» будет очень важно попасть в групповую стадию и желательно выступить лучше чем «Бешикташ» в этом сезоне. Надеюсь, им это удастся, и они поднимут Турцию в таблице коэффициентов».

Первое чемпионство за 38 лет – и счастливые фанаты «Трабзонспора» на поле. Их так много, что не видно газона

🛳 Кажется, морских чемпионских парадов еще не было. Смотрите, как празднует Трабзон

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Фото: globallookpress.com/IMAGO/Seskimphoto, Tolga Adanali, Seskimphoto via www.imago-images; Gettyimages.ru/Metin Pala/Anadolu Agency; eastnews.ru/Hakan Burak Altunoz / Anadolu Agency/ABACAPRESS.COM; REUTERS/Murad Sezer; footballdatabase.eu