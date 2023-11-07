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Холанд в стиле Дрогба – сам пообещал выбрать празднование на церемонии «ЗМ». Похоже?

Дидье Дрогба Дидье Дрогба
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Такое мог выдать только Эрлинг.

Эрлинг Холанд забил очередные мячи в Лиге чемпионов, сделал дубль в ворота швейцарского «Янг Бойз» (3:0). Первый гол – с пенальти, а отпраздновал его вот так.

В стиле Дидье Дрогба, расставив руки в стороны.

Сравните.

 

Это отсылка к их диалогу на церемонии вручения «Золотого мяча».

Дрогба спросил у форварда, какое празднование ему нравится больше – его или Гари Линекера, который вручал Холанду приз имени Герда Мюллера.

Эрлинг не стал выбирать прямо на сцене: «Вы узнаете, когда я забью в следующий раз». Зал встретил ответ Холанда аплодисментами, а многие засмеялись – даже Килиан Мбаппе. Норвежец не обманул.

После церемонии «Сити» разгромил «Борнмут» (6:1), но Холанд не забил и вообще ушел в перерыве из-за травмы. Мог вообще не выйти на «Янг Бойз», но все же смог сыграть. Второй мяч, с паса Рико Льюиса (он же заработал пенальти) отпраздновал уже стандартно.

В Лиге чемпионов у него теперь 39 голов в 34 матчах. Невероятно.

Фото: Gettyimages.ru/Laurence Griffiths; кадры трансляции

Манчестер Сити Англия – Янг Бойз Швейцария 3:0 (2:0, 1:0)
Дата проведения
7 ноября, 23.00, «Этихад Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 23, пенальти Холанд, 2:0 – 45 Фоден, 3:0 – 51 Холанд.
Манчестер СитиЭдерсон, Уокер (Филлипс, 61), Рубен Диаш, Гвардиол, Стоунз (Аке, 46), Льюис, Ковачич (Доку, 80), Грилиш, Фоден, Матеуш Нунеш, Холанд (Бобб, 61).
Янг БойзРачоппи, Джанко (Блум, 66), Бенито, Камара, Аменда, Гарсия (Перссон, 78), Угринич (Малес, 88), Лаупер, Ньяссе, Элиа (Ганвула, 78), Иттен (Чаива, 65).
Предупреждения:
Бенито (15), Лаупер (19), Аменда (77).
Удаление:
Лаупер (53).

4 комментария

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akula_ka-50
Красиво
+9
0
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vladimir.kostrichko
Не когда не любил Челси,но Дрогбу всегда уважал..Настоящий борец....Как таких игроков не хватает в АПЛ.
+8
-1
+7
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Юрий Доронин
Ответ vladimir.kostrichko
Не когда не любил Челси,но Дрогбу всегда уважал..Настоящий борец....Как таких игроков не хватает в АПЛ.
На то он и Вождь)
+1
0
+1
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Proper Chels
Надо было на коленях проехаться еще, тогда похоже.
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