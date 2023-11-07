Холанд в стиле Дрогба – сам пообещал выбрать празднование на церемонии «ЗМ». Похоже?
Такое мог выдать только Эрлинг.
Эрлинг Холанд забил очередные мячи в Лиге чемпионов, сделал дубль в ворота швейцарского «Янг Бойз» (3:0). Первый гол – с пенальти, а отпраздновал его вот так.
В стиле Дидье Дрогба, расставив руки в стороны.
Сравните.
Это отсылка к их диалогу на церемонии вручения «Золотого мяча».
Дрогба спросил у форварда, какое празднование ему нравится больше – его или Гари Линекера, который вручал Холанду приз имени Герда Мюллера.
Эрлинг не стал выбирать прямо на сцене: «Вы узнаете, когда я забью в следующий раз». Зал встретил ответ Холанда аплодисментами, а многие засмеялись – даже Килиан Мбаппе. Норвежец не обманул.
После церемонии «Сити» разгромил «Борнмут» (6:1), но Холанд не забил и вообще ушел в перерыве из-за травмы. Мог вообще не выйти на «Янг Бойз», но все же смог сыграть. Второй мяч, с паса Рико Льюиса (он же заработал пенальти) отпраздновал уже стандартно.
В Лиге чемпионов у него теперь 39 голов в 34 матчах. Невероятно.
Фото: Gettyimages.ru/Laurence Griffiths; кадры трансляции
- Дата проведения
- 7 ноября, 23.00, «Этихад Стэдиум»
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Манчестер Сити –
Эдерсон, Уокер (Филлипс, 61), Рубен Диаш, Гвардиол, Стоунз (Аке, 46), Льюис, Ковачич (Доку, 80), Грилиш, Фоден, Матеуш Нунеш, Холанд (Бобб, 61).
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Янг Бойз –
Рачоппи, Джанко (Блум, 66), Бенито, Камара, Аменда, Гарсия (Перссон, 78), Угринич (Малес, 88), Лаупер, Ньяссе, Элиа (Ганвула, 78), Иттен (Чаива, 65).
- Удаление:
- Лаупер (53).
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