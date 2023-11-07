Такое мог выдать только Эрлинг.

Эрлинг Холанд забил очередные мячи в Лиге чемпионов, сделал дубль в ворота швейцарского «Янг Бойз» (3:0). Первый гол – с пенальти, а отпраздновал его вот так.

В стиле Дидье Дрогба, расставив руки в стороны.

Сравните.

Это отсылка к их диалогу на церемонии вручения «Золотого мяча».

Дрогба спросил у форварда, какое празднование ему нравится больше – его или Гари Линекера, который вручал Холанду приз имени Герда Мюллера.

Эрлинг не стал выбирать прямо на сцене: «Вы узнаете, когда я забью в следующий раз». Зал встретил ответ Холанда аплодисментами, а многие засмеялись – даже Килиан Мбаппе. Норвежец не обманул.

После церемонии «Сити» разгромил «Борнмут» (6:1), но Холанд не забил и вообще ушел в перерыве из-за травмы. Мог вообще не выйти на «Янг Бойз», но все же смог сыграть. Второй мяч, с паса Рико Льюиса (он же заработал пенальти) отпраздновал уже стандартно.

В Лиге чемпионов у него теперь 39 голов в 34 матчах. Невероятно.

Фото: Gettyimages.ru/Laurence Griffiths; кадры трансляции