Заехал так на полуфинал ЛЕ.

Блогер из Дагестана Хасбулла Магомедов добрался до большого футбола – по-крайней мере, до Лиги Европы.

В трансляцию полуфинального матча «Ювентус» – «Севилья» попал баннер с его портретом.

Фаны «Севильи» вообще-то обожают Хасбика. Ультрас уже превратили его в часть местного фольклора: есть, например, такой стикер, где они вместе с Диего Марадоной.

Между прочим, это фото – из недавнего поста в официальном твиттере клуба!

На стикере написано Los dioses estan con nosotros – то есть «С нами боги». Марадона понятно, но Хасбик!

Похоже, что его особенно ценят где-то в севильским пригороде. Потому что на баннере, который мелькнул в трансляции, написано Tomares – это небольшой городок в Андалусии рядом со столицей провинции. Судя по всему, фанаты приехали в Турин именно оттуда.

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Дагестанца любят не только в Севилье: вот так фаны «Леванте» отправляли свою команду на важный матч с «Кадисом» в прошлом сезоне. К сожалению, не помогло, клуб все равно вылетел.

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Напомним, у самого Хасбика пока проблемы: его с друзьями задержали в Дагестане за перекрытие дороги. Вместе с компанией блогер заблокировал одну из улиц, когда компания праздновала свадьбу.

Чуть позже Хасбуллу отпустили из полиции, а сам он извинился.

«Решили чуть-чуть хайпануть. Черный хайп – тоже хайп. Больше такого не повторится, народ. Извиняемся. Чуть поигрались, пришлось ответить», – написал Хасбулла Магомедов в соцсетях.

Фото: кадры трансляции «Матч ТВ»