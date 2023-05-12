Апдейт
Блог

Внезапно Хасбик на баннере «Севильи»! У фанатов есть даже стикер, где они вдвоем с Марадоной

Хасбик Хасбик
Севилья Севилья
Футбол Футбол

Заехал так на полуфинал ЛЕ.

Блогер из Дагестана Хасбулла Магомедов добрался до большого футбола – по-крайней мере, до Лиги Европы.

В трансляцию полуфинального матча «Ювентус» – «Севилья» попал баннер с его портретом.

Фаны «Севильи» вообще-то обожают Хасбика. Ультрас уже превратили его в часть местного фольклора: есть, например, такой стикер, где они вместе с Диего Марадоной.

Между прочим, это фото – из недавнего поста в официальном твиттере клуба!

На стикере написано Los dioses estan con nosotros – то есть «С нами боги». Марадона понятно, но Хасбик!

Похоже, что его особенно ценят где-то в севильским пригороде. Потому что на баннере, который мелькнул в трансляции, написано Tomares – это небольшой городок в Андалусии рядом со столицей провинции. Судя по всему, фанаты приехали в Турин именно оттуда.

***

Дагестанца любят не только в Севилье: вот так фаны «Леванте» отправляли свою команду на важный матч с «Кадисом» в прошлом сезоне. К сожалению, не помогло, клуб все равно вылетел.

***

Напомним, у самого Хасбика пока проблемы: его с друзьями задержали в Дагестане за перекрытие дороги. Вместе с компанией блогер заблокировал одну из улиц, когда компания праздновала свадьбу.

Чуть позже Хасбуллу отпустили из полиции, а сам он извинился.

«Решили чуть-чуть хайпануть. Черный хайп – тоже хайп. Больше такого не повторится, народ. Извиняемся. Чуть поигрались, пришлось ответить», – написал Хасбулла Магомедов в соцсетях.

За 15 секунд через все поле – «Севилья» промчала, чтобы наказать «Юве». Верно, Лига Европы же

Если вам интересен Хасбик, тут больше постов о нем. Недавно он был на футболе сам – на каком матче?

Фото: кадры трансляции «Матч ТВ»

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
shapor
Важная. Существенная. Очень интересная всем нам деталь. Спасибо!
+25
-3
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Колька Бакалейко
Поднадоел уже этот огрызок.
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
_FoX-
Ответ Колька Бакалейко
Поднадоел уже этот огрызок.
А где вы его встречаете постоянно? Я вот вообще не в курсе кто это такой и чем знаменит - только имя слышал, ну и фотку вот видел.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий