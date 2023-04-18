20 комментариев

Пострадали скрепы.

Вы тоже его не слышали? Да, на «Стэмфорд Бридж» перед матчем «Челси» и «Реала» не включили гимн Лиги чемпионов. Похоже, дело не в пострадавшем интершуме трансляции, никто не слышал ту самую мелодию и на стадионе.

Команды традиционно вышли и выстроились в центре, камера начала легендарный показ каждого игрока, но – без гимна. В трансляцию попало красивое пение фанатов на «Стэмфорд Бридж», но это все же не то.

Наверняка дело в технических неполадках, вряд ли уж это диверсия (или подготовка к следующему сезону, где еврокубков у «Челси» не предвидится, как шутят в соцсетях), но официально деталей еще нет.

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Оказывается, когда Фрэнк Лэмпард говорил, что в «Челси» плохо все, он мог иметь в виду даже такие организационные детали.

Проблема с гимном не первая подобная даже в течение недели: во время игры с «Брайтоном» на табло вдруг появилась надпись, что Дэнни Уэлбек вышел на замену вместо... Коди Гакпо, игрока «Ливерпуля». На «Стэмфорд Бридж» жалуются все и так давно, что владелец Тодд Боули хочет строить ультрасовременную арену на 60 тысяч зрителей. Daily Mail пишет, что уедут на «Уэмбли» или стадион «Фулхэма» – «Крэйвен Коттэдж».

Там гимна ЛЧ тоже не слышно.

Гимн ЛЧ – величие. Он с турниром всегда

Гимн Лиги чемпионов – ровесник турнира, но кажется, что он существовал даже до нашей эры. В 1992-м по заказу УЕФА его написал британский композитор Тони Бриттен: в качестве мелодии использовалась аранжировка произведения Генделя «Садок-Священник», созданного в 1727-м по случаю коронации английского короля Георга II.

Гендель – известный немецкий и английский композитор эпохи барокко. Петр Чайковский писал, что среди главных достоинств Генделя – умение работать с голосами и извлекать из хора такие эффекты, каких не достигали другие композиторы. Бриттен вдохновился и взял восходящую струнную фразу из «Садок-священник» Генделя, но остальные кусочки композиции написал сам.

Получилось прекрасно. Гимн запустили на матчах Лиги чемпионов осенью 1992 года, а весной 1993-го он прозвучал в финале, когда «Марсель» выиграл трофей, обыграв «Милан». С тех пор гимн – одна из главных деталей атмосферы ЛЧ, уникальной и непередаваемой

«Он неподвластен времени – другими словами, не связан с какой-либо поп-музыкой, которая по своей природе эфемерна и часто меняется, – говорит сам Бриттен. – У моей композиции сильная мелодия, она эмоционально честна плюс сильнейшая зацепка: «The Chaaaampions!».

Сейчас есть тенденция буквально следовать музыкальному стилю, который популярен в данный момент. Когда я пишу такую музыку, мне не интересно быть таким, как все, – хотя, конечно, в случае с Лигой чемпионов я немного как Гендель!».

Фото: eastnews.ru/GLYN KIRK; Gettyimages.ru/Denis Doyle