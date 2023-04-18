20 комментариев

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Перед «Челси» – «Реал» не было гимна ЛЧ. Как так?

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Пострадали скрепы.

Вы тоже его не слышали? Да, на «Стэмфорд Бридж» перед матчем «Челси» и «Реала» не включили гимн Лиги чемпионов. Похоже, дело не в пострадавшем интершуме трансляции, никто не слышал ту самую мелодию и на стадионе.

Команды традиционно вышли и выстроились в центре, камера начала легендарный показ каждого игрока, но – без гимна. В трансляцию попало красивое пение фанатов на «Стэмфорд Бридж», но это все же не то.

Наверняка дело в технических неполадках, вряд ли уж это диверсия (или подготовка к следующему сезону, где еврокубков у «Челси» не предвидится, как шутят в соцсетях), но официально деталей еще нет.

***

Оказывается, когда Фрэнк Лэмпард говорил, что в «Челси» плохо все, он мог иметь в виду даже такие организационные детали.

Проблема с гимном не первая подобная даже в течение недели: во время игры с «Брайтоном» на табло вдруг появилась надпись, что Дэнни Уэлбек вышел на замену вместо... Коди Гакпо, игрока «Ливерпуля». На «Стэмфорд Бридж» жалуются все и так давно, что владелец Тодд Боули хочет строить ультрасовременную арену на 60 тысяч зрителей. Daily Mail пишет, что уедут на «Уэмбли» или стадион «Фулхэма» – «Крэйвен Коттэдж».

Там гимна ЛЧ тоже не слышно. 

Гимн ЛЧ – величие. Он с турниром всегда

Гимн Лиги чемпионов – ровесник турнира, но кажется, что он существовал даже до нашей эры. В 1992-м по заказу УЕФА его написал британский композитор Тони Бриттен: в качестве мелодии использовалась аранжировка произведения Генделя «Садок-Священник», созданного в 1727-м по случаю коронации английского короля Георга II.

Гендель – известный немецкий и английский композитор эпохи барокко. Петр Чайковский писал, что среди главных достоинств Генделя – умение работать с голосами и извлекать из хора такие эффекты, каких не достигали другие композиторы. Бриттен вдохновился и взял восходящую струнную фразу из «Садок-священник» Генделя, но остальные кусочки композиции написал сам. 

Получилось прекрасно. Гимн запустили на матчах Лиги чемпионов осенью 1992 года, а весной 1993-го он прозвучал в финале, когда «Марсель» выиграл трофей, обыграв «Милан». С тех пор гимн – одна из главных деталей атмосферы ЛЧ, уникальной и непередаваемой

«Он неподвластен времени – другими словами, не связан с какой-либо поп-музыкой, которая по своей природе эфемерна и часто меняется, – говорит сам Бриттен. – У моей композиции сильная мелодия, она эмоционально честна плюс сильнейшая зацепка: «The Chaaaampions!».

Сейчас есть тенденция буквально следовать музыкальному стилю, который популярен в данный момент. Когда я пишу такую музыку, мне не интересно быть таким, как все, – хотя, конечно, в случае с Лигой чемпионов я немного как Гендель!».

Мы общались с автором гимна ЛЧ, который восхищает Роналду, Зидана и Месси

Фото: eastnews.ru/GLYN KIRK; Gettyimages.ru/Denis Doyle

20 комментариев

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Сергей Михеев
Челси не включили гимн ЛЧ, чтобы Реал не почувствовал себя в Лиге Чемпионов и не включился.
+154
0
+154
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белошип
Ответ Сергей Михеев
Челси не включили гимн ЛЧ, чтобы Реал не почувствовал себя в Лиге Чемпионов и не включился.
В первом тайме вроде работало,а во втором Реалу видимо подсказали что это ЛЧ,а не очередной матч чемпионата)
+38
-1
+37
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BarCa
Как получается в блоге 5/10 строк, и сразу 50 плюсов, люди тут пишут интересные темы, сколько не получают. Когда то в блогах, были истории, информации, и много интересного.
+14
0
+14
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Твой любимый хейтер
Ответ stormer damn
новость ради новости. лучше уж тогда было написать после официального разъяснения
Так выглядит большая часть новостей от этого автора
+10
-1
+9
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stormer damn
новость ради новости. лучше уж тогда было написать после официального разъяснения
+8
-1
+7
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maggiu
Это как надо считать, чтобы из 2023 вычесть 1992 и получить 27?
+3
0
+3
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Lay's
Ответ maggiu
Это как надо считать, чтобы из 2023 вычесть 1992 и получить 27?
спокуха, автор все еще в доковидном 2019 о_О
+2
0
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Ноно Гомес
Не заслуживаете решили, и не включили Синим))
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NIK__
Для Реала был просто гостевой матч ))) поэтому и без гимна
+1
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Johny111
Абрамович когда уезжал магнитофон у них забрал 😅
+1
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salogiannis
Не, ну если сам автор говорит, что гимн неподвластен времени -- тогда конечно!
+1
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Davron Mamadzhanov
Ответ Сергей Михеев
Челси не включили гимн ЛЧ, чтобы Реал не почувствовал себя в Лиге Чемпионов и не включился.
Аххаха точно)
+1
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i am better
Ответ белошип
В первом тайме вроде работало,а во втором Реалу видимо подсказали что это ЛЧ,а не очередной матч чемпионата)
а правда ведь)
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Бахти 86
Давай больше инсайда
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исянов
каждый раз душит стыд за английских идиотов. то есть им можно опаздывать на матч, освистывать гимн, даже не включать его - и все сойдет с рук. по-хорошему, выгнать бы на пару сезонов всех англов за это свинство, но у чеферина кишка тонка
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Cevin Cigan
Это вам за Абрама!!!
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Jii Gee
Честно говоря этот гимн не вызывает никаких чувств. Мелодия довольно бесхитростная и текст натянутый.
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шампион
Глядя на Челси, нужно скорее включать музыку из Бенни Хилла
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