Апдейт
Блог

Кадры дня: Роналду заплакал перед первым матчем Португалии на ЧМ

сборная Ганы по футболу сборная Ганы по футболу
ЧМ-2022 ЧМ-2022
Сборная Португалии по футболу Сборная Португалии по футболу
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Футбол Футбол

Не сдержал эмоции.

Эмоция дня – Криштиану Роналду перед игрой с Ганой, первой для Португалии на ЧМ-2022.

Когда заиграл национальный гимн, Криш не сдержал слез.

 
 
У капитана сборной Португалии даже дрожали губы, когда он пел гимн.
 
 
Эмоции понятны: у Криштиану не только тяжелый месяц (скандальное интервью и разрыв контракта с «МЮ»), но и, вероятно, последний чемпионат мира в карьере. В качестве главной звезды и капитана сборной.
 
Момент, действительно, пробирает.

Плачущих футболистов так много. Это нормально?

Фото: REUTERS/Hannah Mckay; Gettyimages.ru/Clive Brunskill

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные