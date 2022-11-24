Кадры дня: Роналду заплакал перед первым матчем Португалии на ЧМ

Не сдержал эмоции.

Эмоция дня – Криштиану Роналду перед игрой с Ганой, первой для Португалии на ЧМ-2022.

Когда заиграл национальный гимн, Криш не сдержал слез.

У капитана сборной Португалии даже дрожали губы, когда он пел гимн.

Эмоции понятны: у Криштиану не только тяжелый месяц (скандальное интервью и разрыв контракта с «МЮ»), но и, вероятно, последний чемпионат мира в карьере. В качестве главной звезды и капитана сборной.

Момент, действительно, пробирает.

Фото: REUTERS/Hannah Mckay; Gettyimages.ru/Clive Brunskill