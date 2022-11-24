Кадры дня: Роналду заплакал перед первым матчем Португалии на ЧМ
Не сдержал эмоции.
Эмоция дня – Криштиану Роналду перед игрой с Ганой, первой для Португалии на ЧМ-2022.
Когда заиграл национальный гимн, Криш не сдержал слез.
У капитана сборной Португалии даже дрожали губы, когда он пел гимн.
Эмоции понятны: у Криштиану не только тяжелый месяц (скандальное интервью и разрыв контракта с «МЮ»), но и, вероятно, последний чемпионат мира в карьере. В качестве главной звезды и капитана сборной.
Момент, действительно, пробирает.
Плачущих футболистов так много. Это нормально?
Фото: REUTERS/Hannah Mckay; Gettyimages.ru/Clive Brunskill
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