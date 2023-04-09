13 комментариев

Красным на полях
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Судья ударил локтем Энди Робертсона. Прямо в перерыве матча с «Арсеналом»

судьи судьи
Ливерпуль Ливерпуль
Эндрю Робертсон Эндрю Робертсон
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Пол Тирни
Футбол Футбол

Зачем?

Мы уже привыкли, что в английской Премьер-лиге каждый тур случается какой-нибудь скандал с участием судей. Но случай на «Энфилде» удивил даже Гари Невилла – эксперт Sky Sports сказал, что не видел ничего подобного.

В перерыве лайнсмен Константин Хацидакис ударил локтем защитника «Ливерпуля» Энди Робертсона. Это случилось уже после свистка, но прямо на поле – и это видели все. И камеры, и болельщики.

Робертсон был в шоке, а футболисты «Ливерпуля» набросились на главного судью Пола Тирни с требованием объяснений. Поведение бокового арбитра, мягко говоря, удивило. 

По итогам эпизода желтую карточку получил именно Энди. 

Робертсон получил всего одну красную карточку в Премьер-лиге – в прошлом сезоне в матче против «Тоттенхэма». В той игре самого Энди чуть не сломал Харри Кейн, но получил лишь желтую. А потом Робертсон получил прямую красную. Тот матч обслуживала бригада Пола Тирни.

Робертсон был недоволен решением Хацидакиса. И высказал это в перерыве

Сразу после свистка на перерыв Робертсон начал что-то жестко высказывать Хацидакису. Судя по всему, причиной недовольства стал эпизод на 36-й минуте. Энди и Габи Жезус толкались у углового флага, бразилец комично подогнул ноги и упал через 2 шага после касания от шотландца. 

Хацидакис стоял в метре и поднял флажок, фиксируя нарушение. А Робертсон был очень недоволен.

Впрочем, обстановка в конце первого тайма уже была горячей. «Арсенал» много провоцировал и требовал фолы после того, как в первом тайме повел 2:0. А «Ливерпуль» это только завело.

У лайнсмена проблемы? Судейский комитет рассмотрит эпизод

Прямо во время матча PGMOL (судейский комитет, руководящей работой арбитров Премьер-лиги) выпустил официальное заявление по поводу случившегося:

«Мы в курсе инцидента в перерыве матча «Ливерпуля» и «Арсенала» на «Энфилде», участниками которого стали помощник арбитра Константин Хацидакси и защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон. Мы целиком рассмотрим эпизод, когда матч завершится».

Ждем решения судейского комитета.

Покер Аршавина на «Энфилде» – классика АПЛ. Тем вечером у него получалось вообще все

Ливерпуль – Арсенал 2:2 (1:2, 1:0)
Дата проведения
9 апреля, 18.30, «Энфилд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – Мартинелли, 0:2 – 28 Габриэл Жезус, 1:2 – 42 Салах, 2:2 – 87 Фирмино.
ЛиверпульАлиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Конате, Робертсон, Хендерсон, Фабиньо (Фирмино, 78), Джонс (Тиаго Алькантара, 60), Салах, Диогу Жота (Нуньес, 60), Гакпо.
АрсеналРэмсдейл, Уайт, Холдинг, Габриэл, Зинченко (Тирни, 88), Джака, Парти, Эдегор (Кивер, 80), Сака, Мартинелли, Габриэл Жезус (Троссард, 80).
Предупреждения:
Уайт (23), ван Дейк (31), Джака (41), Александер-Арнолд (41), Робертсон (45), Рэмсдейл (53), Фабиньо (55), Сака (84).

Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill

13 комментариев

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vulturecrow
Ответ Cearvm
По скриншотам как будто не удар, а судья выставил руку, чтобы игрок к нему не приближался. Совершенно непонятно, что Робертсон вообще делал рядом с ним после окончания тайма. А потом вдруг оказался в шоке)
ну да, это Робертсон подло ударил судью лицом в локоть.

на скринах очевидно поднятый на уровень головы локоть судьи. когда ты отталкиваешь кого-то рукой - твоя ладонь идёт в область живота - груди. а там была очевидная отмашка локтем, хоть и попасть акцентированно у судьи не получилось. но я очень удивлюсь, если ему не дадут пожизненный бан за такие па руками.
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mj23.net
Самое смешное во всей этой ситуации то, что Робо не упал и не умер) И скорее всего будь там даже Неймар, он бы тоже не умер и не устроил покатушки, потому что получил в щи от арбитра, а не соперника.
Что касается лайнсмена, то видимо ему светит бан до конца сезона.
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Артем Денисов
Ответ Ingvar0
“Хацидакис стоял в метре и свистнул фол” Во что свистнул? В флажок?
Спасибо! Исправили
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Андрей БелаРУС
Англосаксы в своё репертуаре
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-7
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AmanEsen
Я бы не месте Робертсона не стал бы быковать на такого амбала
+1
0
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Cearvm
По скриншотам как будто не удар, а судья выставил руку, чтобы игрок к нему не приближался. Совершенно непонятно, что Робертсон вообще делал рядом с ним после окончания тайма. А потом вдруг оказался в шоке)
+8
-3
+5
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baalexxx
Ответ Софья Хороброва
робертсон ведет себя как животное, накидываясь на лайсмена, постонно споря и что-то выкрикивая. не дает нормально работать. я думаю нужно подумать над его дисквалификацией, а не судьи
Но это не повод судье заехать ему с локтя.
+2
0
+2
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Zombieset
Ответ Софья Хороброва
робертсон ведет себя как животное, накидываясь на лайсмена, постонно споря и что-то выкрикивая. не дает нормально работать. я думаю нужно подумать над его дисквалификацией, а не судьи
Даже животных бить неприемлимо
+3
0
+3
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ɔculpa
Ответ Ingvar0
“Хацидакис стоял в метре и свистнул фол” Во что свистнул? В флажок?
Ну просто, губами)
0
0
0
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Андрей Макакаревич
Ответ Ingvar0
“Хацидакис стоял в метре и свистнул фол” Во что свистнул? В флажок?
В ***, там тоже дырка
+5
-1
+4
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Софья Хороброва
робертсон ведет себя как животное, накидываясь на лайсмена, постонно споря и что-то выкрикивая. не дает нормально работать. я думаю нужно подумать над его дисквалификацией, а не судьи
+3
-7
-4
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uno_107
Ответ Ingvar0
“Хацидакис стоял в метре и свистнул фол” Во что свистнул? В флажок?
недоавторы спортс.ру почему-то не признают и не исправляют ошибки, у них комплексы
+7
-4
+3
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Ingvar0
“Хацидакис стоял в метре и свистнул фол”

Во что свистнул? В флажок?
+19
-2
+17
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