13 комментариев

Судья ударил локтем Энди Робертсона. Прямо в перерыве матча с «Арсеналом»
Зачем?
Мы уже привыкли, что в английской Премьер-лиге каждый тур случается какой-нибудь скандал с участием судей. Но случай на «Энфилде» удивил даже Гари Невилла – эксперт Sky Sports сказал, что не видел ничего подобного.
В перерыве лайнсмен Константин Хацидакис ударил локтем защитника «Ливерпуля» Энди Робертсона. Это случилось уже после свистка, но прямо на поле – и это видели все. И камеры, и болельщики.
Робертсон был в шоке, а футболисты «Ливерпуля» набросились на главного судью Пола Тирни с требованием объяснений. Поведение бокового арбитра, мягко говоря, удивило.
По итогам эпизода желтую карточку получил именно Энди.
Робертсон получил всего одну красную карточку в Премьер-лиге – в прошлом сезоне в матче против «Тоттенхэма». В той игре самого Энди чуть не сломал Харри Кейн, но получил лишь желтую. А потом Робертсон получил прямую красную. Тот матч обслуживала бригада Пола Тирни.
Робертсон был недоволен решением Хацидакиса. И высказал это в перерыве
Сразу после свистка на перерыв Робертсон начал что-то жестко высказывать Хацидакису. Судя по всему, причиной недовольства стал эпизод на 36-й минуте. Энди и Габи Жезус толкались у углового флага, бразилец комично подогнул ноги и упал через 2 шага после касания от шотландца.
Хацидакис стоял в метре и поднял флажок, фиксируя нарушение. А Робертсон был очень недоволен.
Впрочем, обстановка в конце первого тайма уже была горячей. «Арсенал» много провоцировал и требовал фолы после того, как в первом тайме повел 2:0. А «Ливерпуль» это только завело.
У лайнсмена проблемы? Судейский комитет рассмотрит эпизод
Прямо во время матча PGMOL (судейский комитет, руководящей работой арбитров Премьер-лиги) выпустил официальное заявление по поводу случившегося:
«Мы в курсе инцидента в перерыве матча «Ливерпуля» и «Арсенала» на «Энфилде», участниками которого стали помощник арбитра Константин Хацидакси и защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон. Мы целиком рассмотрим эпизод, когда матч завершится».
Ждем решения судейского комитета.
Покер Аршавина на «Энфилде» – классика АПЛ. Тем вечером у него получалось вообще все
- Дата проведения
- 9 апреля, 18.30, «Энфилд»
- Голы:
- 0:1 – 8 Мартинелли, 0:2 – 28 Габриэл Жезус, 1:2 – 42 Салах, 2:2 – 87 Фирмино.
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Ливерпуль –
Алиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Конате, Робертсон, Хендерсон, Фабиньо (Фирмино, 78), Джонс (Тиаго Алькантара, 60), Салах, Диогу Жота (Нуньес, 60), Гакпо.
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Арсенал –
Рэмсдейл, Уайт, Холдинг, Габриэл, Зинченко (Тирни, 88), Джака, Парти, Эдегор (Кивер, 80), Сака, Мартинелли, Габриэл Жезус (Троссард, 80).
Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill
на скринах очевидно поднятый на уровень головы локоть судьи. когда ты отталкиваешь кого-то рукой - твоя ладонь идёт в область живота - груди. а там была очевидная отмашка локтем, хоть и попасть акцентированно у судьи не получилось. но я очень удивлюсь, если ему не дадут пожизненный бан за такие па руками.
Что касается лайнсмена, то видимо ему светит бан до конца сезона.
Во что свистнул? В флажок?