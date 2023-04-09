13 комментариев

Зачем?

Мы уже привыкли, что в английской Премьер-лиге каждый тур случается какой-нибудь скандал с участием судей. Но случай на «Энфилде» удивил даже Гари Невилла – эксперт Sky Sports сказал, что не видел ничего подобного.

В перерыве лайнсмен Константин Хацидакис ударил локтем защитника «Ливерпуля» Энди Робертсона. Это случилось уже после свистка, но прямо на поле – и это видели все. И камеры, и болельщики.

Робертсон был в шоке, а футболисты «Ливерпуля» набросились на главного судью Пола Тирни с требованием объяснений. Поведение бокового арбитра, мягко говоря, удивило.

По итогам эпизода желтую карточку получил именно Энди.

Робертсон получил всего одну красную карточку в Премьер-лиге – в прошлом сезоне в матче против «Тоттенхэма». В той игре самого Энди чуть не сломал Харри Кейн, но получил лишь желтую. А потом Робертсон получил прямую красную. Тот матч обслуживала бригада Пола Тирни.

Робертсон был недоволен решением Хацидакиса. И высказал это в перерыве

Сразу после свистка на перерыв Робертсон начал что-то жестко высказывать Хацидакису. Судя по всему, причиной недовольства стал эпизод на 36-й минуте. Энди и Габи Жезус толкались у углового флага, бразилец комично подогнул ноги и упал через 2 шага после касания от шотландца.

Хацидакис стоял в метре и поднял флажок, фиксируя нарушение. А Робертсон был очень недоволен.

Впрочем, обстановка в конце первого тайма уже была горячей. «Арсенал» много провоцировал и требовал фолы после того, как в первом тайме повел 2:0. А «Ливерпуль» это только завело.

У лайнсмена проблемы? Судейский комитет рассмотрит эпизод

Прямо во время матча PGMOL (судейский комитет, руководящей работой арбитров Премьер-лиги) выпустил официальное заявление по поводу случившегося:

«Мы в курсе инцидента в перерыве матча «Ливерпуля» и «Арсенала» на «Энфилде», участниками которого стали помощник арбитра Константин Хацидакси и защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон. Мы целиком рассмотрим эпизод, когда матч завершится».

Ждем решения судейского комитета.

Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill