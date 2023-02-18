«Разум 30-летнего в теле 18-летнего». Этот парень решит проблемы «Ливерпуля»

Стефан Байчетич впечатляет.

«Ливерпуль» в этом сезоне далек от привычной борьбы за трофеи: рискуют пролететь даже мимо Лиги чемпионов. Один из немногих поводов для радости – в состав ворвался молодой полузащитник Стефан Байчетич.

Испанец сверкнул в дерби против «Эвертона», взял приз лучшему футболисту «Ливерпуля» в январе – все абсолютно заслуженно. 18-летний парень агрессивно прессингует, уверенно играет в пас, его хвалят партнеры.

«C момента, когда начал играть в старте, он был лучшим, – комплимент от Мо Салаха. – Он отличный футболист и человек. Надеюсь, он сохранит такую же уверенность в своих силах и продолжит развитие».

На фоне сильно сдавшей полузащиты Стефан выделяется. Сначала потеснил из состава Фабиньо, потом компенсировал отсутствие травмированного Тиаго. С Байчетичем в старте «Ливерпуль» хоть немного похож на себя прежнего. Кажется, Клопп нашел решение проблемы в центре поля, заглянув в молодежку.

А откуда вообще взялся этот Байчетич?

Байчетича вырастила «Сельта» и первый клуб Тиаго. Отцы футболистов играли вместе

Стефан – из футбольной семьи. Отец Срджан тоже играл профессионально: засветился в «Браге» и «Сельте». В испанском клубе Байчетич-старший пересекался с Александром Мостовым и, что еще важнее, с Мазиньо – папой Тиаго Алькантары. Этот факт особенно смаковали английские медиа после дебюта Стефана в основе «Ливерпуля» – отцы играли вместе, а теперь и дети выходят на поле за одну команду .

Связь с Тиаго даже шире. Семья Байчетичей уехала из Сербии и осела в Испании, маленький Стефан делал первые шаги в футболе в команде «Вал Минор». Там же начинал и Тиаго – правда, тогда клуб назывался «Урека». Рассказывают, что Срджан привез пятилетнего сына на первую тренировку и, чтобы научить самостоятельности, сказал: «Дождись занятия, поиграй, а потом жди меня здесь».

В «Вал Миноре» и «Сельте» очень хвалят папу – в отличие от многих родителей, он никогда не мешал тренерам и учил сына самостоятельности. Даже сейчас, когда Стефан играет в Англии, отец смотрит матчи по телевизору – у него работа в академии «Сельты». После матчей обязательно созваниваются, но Срджан редко дает тактические советы – для этого в «Ливерпуле» есть собственные специалисты.

В 2020-м Байчетич-младший классно провел юниорский турнир La Liga Promises: поразил физическими данными и тактической грамотностью, тогда еще как центральный защитник, который поднимался в полузащиту. Мальчиком заинтересовались «Реал», «Барселона» и «Манчестер Юнайтед». Но «Ливерпуль» был самым настырным и убедил Срджана отпустить сына именно к Клоппу .

«Отец настаивал именно на «Ливерпуле», – рассказывает директор академии «Сельты» Алекс Отеро. – В «Барселоне» и «Реале» ты всегда будешь одним из. Срджан изначально считал, что сыну хорошо подходит Англия. «Ливерпуль» пришел и сказал, что хочет конкретно Стефана – а ведь он тогда не был самым ярким игроком нашей академии. Их это поразило, остальные варианты отпали. Байчетичи всегда говорили, что для них важнее возможность проявить себя на взрослом уровне, и что в Испании они бы играли только за «Сельту». Хотя «Реал» очень расстроился, когда узнал, что Стефан выбрал «Ливерпуль». Но это хороший выбор – быстрая и контактная АПЛ лучше подходит его стилю».

Байчетич – последний трансфер юниора до Брексита. На первых же он тренировках впечатлил Клоппа

Это была сложная сделка. Директор академии Алекс Инглторп работал вечером 31 декабря, чтобы зарегистрировать Байчетича до 1 января 2021-го. Дело в том, что именно в этот день вступили в силу некоторые положения Брексита – в частности, английским клубам запрещалось подписывать европейских футболистов младше 18 лет. Стефан стал последним, кого «красные» забрали по подобной схеме. «Сельта» получила за воспитанника 250 тысяч евро.

Байчетич признался, что переезд в новую страну был не самым простым – его оторвали от друзей и семьи. Но за год он освоился, а в молодежных командах ему придумали новую позицию. В Испании Стефан чаще играл центрального защитника, а в «Ливерпуле» стал опорным полузащитником. Получается, Алекс Инглторп, когда-то превративший Трента из опорника в крайнего защитника, провернул обратный трюк с Байчетичем .

«Честно говоря, когда я был центрбеком, я был более атакующим центральным защитником, – признается сам Стефан. – Моими лучшими качествами были подключения, пасы вперед и другие более атакующие вещи. Я поднялся выше, на позицию «шестерки», и это было здорово, я наслаждался этим».

Очень быстро Стефана заметили и в главной команде. Ассистент Клоппа Пеп Лейндерс даже написал о 18-летнем игрок в книге, которая вышла прошлым летом, тогда Байчетич еще не дебютировал за основу: «Ко мне подошел [координатор между основой и молодежными командами] Витор Матуш и сказал, что есть игрок, которого нам надо посмотреть в U-18. На первой же тренировке Юрген впечатлился: «Вау, у него есть все, что мы ждем от опорника» . Я был доволен, потому что мы долго искали игрока на эту позицию».

В итоге Байчетич какое-то время играл за молодежные команды, а тренировался уже с основой. Первые шансы он получил летом в товарищеских матчах «Ливерпуля» – и там привлек внимание болельщиков. Поэтому дебютному выходу в АПЛ в победном матче против «Борнмута» осенью никто не удивился – когда Стефан выскочил на замену вместо Джордана Хендерсона.

«Он выбил дверь в основу». Байчетич воспользовался плохой формой Фабиньо и теперь в старте

Байчетичу повезло, что его прорывной сезон пришелся на ужасную форму Фабиньо. Бразилец очень сильно сдал и после чемпионата мира закономерно вылетел из основы. На его место зашел Байчетич: забил «Астон Вилле», зацементировал дырявый центр поля в играх с «Вулвз» в кубке и «Челси».

«Не знаю, была ли дверь в основу приоткрыта, но Стефан ее выбил, – шутил Клопп. – Он был исключительно хорош! Это очевидно. Мы в не очень хорошей ситуации сейчас, но есть и плюс – это шанс для молодых игроков».

Байчетич воспользовался возможностью и застолбил место в основе. Как молодому ему уделяют особое внимание – например, с ним много на испанском беседует Пеп Лейндерс. Но главный опекун Стефана – Тиаго Алькантара. Опытный полузащитник взял Стефана под крыло и ввел в группу испаноговорящих игроков.

Любопытно, что именно позицию травмированного Тиаго в итоге и занял Байчетич в матче против «Эвертона». Молодой опорник в новой роли не подвел : отборолся, создавал моменты, перехватывал пасы и стал лучшим игроком матча.

На небольшой выборке матчей Байчетич вошел в топы АПЛ по перехватам на 90 минут, возвращениям владения и защитным действиям. Да, пока статистика не очень репрезентативна, но хорошо показывает стиль игрока. «Я обожаю отбирать мячи. Это моя любимая часть футбола», – сказал пацан в послематчевом интервью.

Летом Клопп планирует перестройку в полузащите: точно уйдут Кейта и Окслейд-Чемберлен, а возможно, что к ним присоединятся Джеймс Милнер и Фабиньо. На Goal.com Байчетича сравнивают с Декланом Райсом, автор Нил Джонс (специалист по «Ливерпулю») отметил, что Байчетич сэкономит клубу много десятков миллионов фунтов. Если не остановится в развитии.

В Испании считают, что Байчетич не зазвездится и прогресс продолжится. Пока все идет неплохо и за пределами поля: все хвалят воспитание отца Срджана – он никогда не переоценивал успехи сына в детских командах, а просто говорил: «Продолжай». Сейчас папа признает, что даже он не ожидал такого быстрого прорыва в основной состав.

Хотя за сына не переживает: «Меня успокаивает, что у него разум 30-летнего в теле 18-летнего. Я знаю, что он не расслабится и будет стараться еще больше».

Фото: REUTERS/Carl Recine; Gettyimages.ru/Michael Regan, Mark Thompson