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«Ливерпуль» увел Гакпо у Тен Хага. Спортивный директор работал в Рождество, а «МЮ» слишком долго думал

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Действовали стремительно.

«Ливерпуль», неважно стартовавший в этом сезоне, укрепляется зимой. Первое подписание – нападающий Коди Гакпо из ПСВ. Клуб из Эйндховена еще 26 декабря подтвердил договоренность с «Ливерпулем», а футболист отправился в Англию на медосмотр.

Контракт до 2028 года. Предполагаемая стоимость трансфера – 37 млн фунтов, рекордная продажа в истории ПСВ. И это еще не все: Дэвид Орнштейн из The Athletic сообщает, что с учетом бонусов сумма может вырасти до 50 млн евро, а The Guardian пишет про 50 млн фунтов.

Гакпо зажег на чемпионате мира – три гола в пяти матчах. Хорош был и по ходу клубного сезона: в 24 играх забил за ПСВ 13 голов и раздал 17 голевых передач. Коди – лидер Европы по системе гол+пас (да, набрал даже больше Эрлинга Холанда и Лео Месси).

Естественно, «Ливерпулю» пришлось побороться за Гакпо с другими клубами из английской топ-6.

Тен Хаг с лета просил Гакпо. Но «МЮ» долго думал и упустил момент

Долгое время главным претендентом на Гакпо считали «Манчестер Юнайтед». Эрик тен Хаг был заинтересован в переходе голландского нападающего, летом с игроком даже согласовали условия личного контракта.

Тогда же за Гакпо приходили «Лидс» и «Саутгемптон» – и предлагали больше «Юнайтед». BBC пишет, что несмотря на желание Тен Хага, те, кто в «МЮ» отвечают за трансферы, сильно сомневались в целесообразности приобретения Гакпо. Они склонялись к тому, что Коди стоит ближе к 30 млн фунтов, а не к 44, которые просили в ПСВ.

Летом «МЮ» отказался от сделки и решили последить за прогрессом игрока. Сезон у Гакпо получился хорошим, но даже сейчас «Манчестер» сомневался.

«Я был близок к отъезду летом. Мы несколько раз разговаривали с Тен Хагом. В итоге сделка не состоялась, это огорчило меня, потому что «МЮ» – один из крупнейших клубов мира», – факт переговоров подтверждал и сам Коди.

The Guardian пишет, что рассматривали вариант с арендой на полгода с правом выкупа. Такое предложение не особо впечатлило ПСВ – те предпочли продажу в «Ливерпуль», чтобы было больше времени найти замену.

В английских медиа уточняют: «Ливерпуль» не платил больше, просто действовал стремительно (пока «Юнайтед» сомневался). И благодаря этом заполучил футболиста.

Зачем «Юнайтед» нужен был Гакпо? Тен Хаг еще летом просил нового нападающего – и Гакпо отвечал требованиям тренера. После ухода Криштиану Роналду, у «МЮ» остались только травматичный Марсьяль и Рэшфорд. Так что, после срыва трансфера Гакпо клуб интересуется Осимхеном, Влаховичем, Феликсом и Гонсалу Рамушем.

А болельщики «Ливерпуля» получили повод для шуток над заклятыми соседями – Гакпо попал в список тех, кого клуб в последний момент увел из под носа у «МЮ».

Как «Ливерпуль» перехватил Гакпо: спортивный директор работал в Рождество, Ван Дейк и ассистент Клоппа – фанаты Коди

Еще до чемпионата мира голландский журналист Ханс Краай сказал:

«Гакпо уже ушел. Вероятно, в «Манчестер Юнайтед», потому что они потеряли Криштиану Роналду. Но есть вариант с «Ливерпулем»: Пеп Лейндерс (ассистент Клоппа) – большой фанат Коди. Он даже рекламировал игрока Клоппу как «недостающее звено» и настаивал на приобретении».

На переход Гакпо в «Ливерпуль» намекал и спортивный директор ПСВ Марцель Брандс:

«Они всегда действуют сосредоточенно. Иногда они подписывают игроков на следующий сезон уже в ноябре. Будут ли они хорошим партнером, чтобы продать им Гакпо следующим летом? Да, конечно». 

Лейндерс в последние годы набрал вес в «Ливерпуле»: Клопп сказал, что именно готовность Пепа остаться помощником подольше сыграла роль в подписании немцем нового контракта. Так что Пеп вполне мог и продавить трансфер. Особенно в условиях, когда в конце сезона уходят и спортивный директор Джулиан Уорд, и главный аналитик Иэн Грэм.

Главный английский инсайдер Дэвид Орнштейн пишет, что скаутский отдел «Ливерпуля» давно вел Гакпо. А спортивный директор Уорд активно работал весь период праздников, чтобы провернуть сделку. Предварительные переговоры провели во время сборов в Дубае, а за 72 часа на рождественской неделе согласовали все детали.

В Англии проводят параллели между трансфером Гакпо и переходом Диаса прошлой зимой. Там тоже игрок согласовал все детали с «Тоттенхэмом», но потом Уорд и «Ливерпуль» перехватили игрока. Буквально за день-другой.

В Нидерландах говорят, что значительную роль в переходе сыграл Ван Дейк. Капитан сборной Голландии хорошо общается с Гакпо, поэтому нападающий позвонил именно Вирджилу, когда получил предложения от английских клубов. ВВД повлиял на решение перейти.

«Коди – очень хороший игрок и приятный парень. Мы видим это на тренировках, а вы видите на поле, – говорил Ван Дейк во время ЧМ. – Переход в «МЮ» или «Реал»? Не думаю, что эти команды сейчас на одном уровне. Коди нужен шаг вперед».

Зачем Гакпо Клоппу? У «Ливерпуля» действительно есть кризис кадров в атаке

За одно лето «Ливерпуль» потерял Садьо Мане, Дивока Ориги и Такуми Минамино. На замену купили только молодого Фабиу Карвалью и Дарвина Нуньеса, который никак не начнет стабильно забивать.

Все потери не стали бы проблемой, но поочередно с серьезными травмами вылетели Луис Диас и Диогу Жота. Обоих не стоит ждать раньше февраля-марта. На обоих Клопп очень рассчитывал перед стартом сезона, но теперь проведет ключевой отрезок сезона без них.

А попадать в Лигу чемпионов как-то надо. Первый после возвращения Премьер-лиги тур провели с Алексом Окслейд-Чемберленом слева в атаке – тоже не самый надежный вариант. Так клуб и вышел на рынок еще до 1 января.

Гакпо ждут в Ливерпуле уже на днях – Фабрицио Романо предполагает, что клуб объявит о трансфере в среду. И Коди сможет сыграть за новую команду уже в понедельник.

На этом зимняя закупка Клоппа не закончена. Дыра в центре полузащиты все еще не закрыта, так что с «Ливерпулем» связывают более-менее всех интересных полузащитников: Энцо Фернандеса, Беллингема, Амрабата, Мак Аллистера.

А, возможно, клуб уже завершает какое-то приобретение, о котором ничего не было слышно – работа в тишине стала фишкой «Ливерпуля» в последние годы.

А как играет Гакпо? Вадим Лукомский и Тимур Боков рассказали главное про голландского форварда еще во время ЧМ

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Фото: globallookpress.com/Joel Marklund, Ian Stephen

21 комментарий

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Wave 74
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Ответ Вертуальный
Меньше 80 суммы МЮ просто не интересовало ведь так дёшево предлагали его один холодильник 85 стоит а здесь можно было три таких Гакпо купить
T
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Wave 74
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Ответ Вертуальный
Меньше 80 суммы МЮ просто не интересовало ведь так дёшево предлагали его один холодильник 85 стоит а здесь можно было три таких Гакпо купить
Test
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vladimir.kostrichko
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Ответ ScouserKZa-ty
меня. как болельщика Ливерпуля уже начинают напрягать новости по этому трансферу. Думаю хватит уже мусолить и издеваться над МЮ. Главное, чтобы Коди заиграл у нас. Ведь, если не заиграет, то смеяться будут уже другие над нами. Радует и то, что ценник не такой токсичный. Те же ценники за Антони, Санчо, Нуньеса намного токсичнее. И никто их этих футболистов, пока что не играет/ не забивает столько, сколько за них отдали клубы.
Ну да.....Мне тоже на это плевать....Главное чтобы у нас хорошо играл бы....
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Диванный критик
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Ответ Zhashkovets
Исторически сложилось так, что игроки ПСВ хуже проявляют себя в топ-клубах, чем Аякса ( Бергвейн, Мален, Де Йонг, Депай ) - побоялись просто наступить на голландские грабли Депая и Ван де Беека, да и Маласия пока проигрывает конкуренцию Шоу. Удачи малому в Ливерпуле, но против здорового Диаса ой как сложно ему будет конкурировать, а он не на год вылетел.
Вылетел не на год, но уже 4 месяца не играет. А с учётом рецидива, не факт, что снова его не получит. Жота такой же парень мягкий. Фирмино тоже начал пострадывать. Дарвин нестабильный. Вот и считай теперь.
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achrustalev
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Помимо усиления атаки, это еще и сигнал Нуньесу — либо решай свои ментальные проблемы (а ничего, кроме его собственной головы, ему не мешает), либо садись на лавку до лета, а потом на выход. Если до февраля-марта ничего не изменится, конкуренцию у Жоты/Диаса (и, возможно, Гакпо, — тут еще смотреть надо) уругвайцу не выиграть.
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Ape1sin
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много маркетинга, но на мой взгляд в нём нет ничего. Это не новый ван дер Варт или Овермарс. не думаю, что МЮ придётся горевать. а связать несостоявшийся трансфер с интересом к Осимхену, Влаховичу и прочим настоящим центральным нападающим крайне странно
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ScouserKZa-ty
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меня. как болельщика Ливерпуля уже начинают напрягать новости по этому трансферу. Думаю хватит уже мусолить и издеваться над МЮ. Главное, чтобы Коди заиграл у нас. Ведь, если не заиграет, то смеяться будут уже другие над нами. Радует и то, что ценник не такой токсичный. Те же ценники за Антони, Санчо, Нуньеса намного токсичнее. И никто их этих футболистов, пока что не играет/ не забивает столько, сколько за них отдали клубы.
+4
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Павел Николаев
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Тен Хаг еще летом просил нового нападающего – Гакпо не нападающий. У МЮ очень укомплектованняй состав, говорить о том что Гакпо БЫЛ НУЖЕН довольно странно. МЮ если кого-то и подписывать, то звезду в нападение, а не "может повезет"
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Давид Agabekyan
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Ответ Amalfitano
Мне кажется, что надо подождать с выводами. Посмотрим как Гакпо проявит себя. Возможно тен хаг сэкономил эти бабки для мю.
Покупая Антони за 100 тоже экономил? При том что Гакпо лучше во всём чем Антони
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Zhashkovets
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Исторически сложилось так, что игроки ПСВ хуже проявляют себя в топ-клубах, чем Аякса ( Бергвейн, Мален, Де Йонг, Депай ) - побоялись просто наступить на голландские грабли Депая и Ван де Беека, да и Маласия пока проигрывает конкуренцию Шоу.
Удачи малому в Ливерпуле, но против здорового Диаса ой как сложно ему будет конкурировать, а он не на год вылетел.
0
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Асылжан (Актобе)
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Энцо Фернандес, Беллингем, Амрабат, Мак Аллистер - не дурно!
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Amalfitano
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Мне кажется, что надо подождать с выводами. Посмотрим как Гакпо проявит себя. Возможно тен хаг сэкономил эти бабки для мю.
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lizardking1
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грех не сделать такой рождественский подарок мю
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Ненавидящий2.0
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Ответ Artūras Grigas
Че то рано ты закукарекал. Куры спать не дают?
Артурас отлично рифмуется со словом, которое характеризует твоё поведение и манеру общения. Это так, чтобы ты примерно понимал, кем тебя тут считают. Хотя судя по твоей сообразительности, сомневаюсь, что ты осилишь смысл данного сообщения
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Ненавидящий2.0
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Ответ Artūras Grigas
Че то рано ты закукарекал. Куры спать не дают?
От не отпускает тебя петушиная тема. Это что-то личное? Болит где-то сзади у тебя что ли?
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Вертуальный
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Меньше 80 суммы МЮ просто не интересовало ведь так дёшево предлагали его один холодильник 85 стоит а здесь можно было три таких Гакпо купить
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Artūras Grigas
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Ответ Ненавидящий2.0
Как же без Артураса и его ###### (придирок) к мелочам. Передёрни что ли, может отпустит тебя
Че то рано ты закукарекал. Куры спать не дают?
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Ненавидящий2.0
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Ответ Artūras Grigas
Максим Полтавец , так кому верить? Цитата...Дэвид Орнштейн из The Athletic сообщает, что с учетом бонусов сумма может вырасти до 50 млн евро, а The Guardian пишет про 50 млн фунтов... Во втрых - с каких пор Военно Воздушные Силы что то пишет про футбол? В третьих - с каких пор ( цитата... над заклятыми соседями... ) МЮ стали соседями? В четвертых - с каких пор ( цитата... Ван Дейк и ассистент Клоппа – фанаты Коди ) Ван Дейк и Клопп стали ФАНАТАМИ Коди? О Пепа Лейндерса я промалчу - ты делал перевод через Google ( как и всю статью ) - он точно не ФАНАТ Ливерпуля ( ставлю на все 100% ) !
Как же без Артураса и его ###### (придирок) к мелочам.

Передёрни что ли, может отпустит тебя
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Artūras Grigas
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Максим Полтавец , так кому верить? Цитата...Дэвид Орнштейн из The Athletic сообщает, что с учетом бонусов сумма может вырасти до 50 млн евро, а The Guardian пишет про 50 млн фунтов... Во втрых - с каких пор Военно Воздушные Силы что то пишет про футбол? В третьих - с каких пор ( цитата... над заклятыми соседями... ) МЮ стали соседями? В четвертых - с каких пор ( цитата... Ван Дейк и ассистент Клоппа – фанаты Коди ) Ван Дейк и Клопп стали ФАНАТАМИ Коди? О Пепа Лейндерса я промалчу - ты делал перевод через Google ( как и всю статью ) - он точно не ФАНАТ Ливерпуля ( ставлю на все 100% ) !
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Экзорцизм Глейзеров
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Поймали неуловимого Джо, который нафиг никому был не нужен
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Lavinka
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Увели из под носа ... Ну если верить всему что пишут журналисты то выходит так .
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