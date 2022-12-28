«Ливерпуль» увел Гакпо у Тен Хага. Спортивный директор работал в Рождество, а «МЮ» слишком долго думал

Действовали стремительно.

«Ливерпуль», неважно стартовавший в этом сезоне, укрепляется зимой. Первое подписание – нападающий Коди Гакпо из ПСВ. Клуб из Эйндховена еще 26 декабря подтвердил договоренность с «Ливерпулем», а футболист отправился в Англию на медосмотр.

Контракт до 2028 года. Предполагаемая стоимость трансфера – 37 млн фунтов, рекордная продажа в истории ПСВ. И это еще не все: Дэвид Орнштейн из The Athletic сообщает, что с учетом бонусов сумма может вырасти до 50 млн евро, а The Guardian пишет про 50 млн фунтов.

Гакпо зажег на чемпионате мира – три гола в пяти матчах. Хорош был и по ходу клубного сезона: в 24 играх забил за ПСВ 13 голов и раздал 17 голевых передач. Коди – лидер Европы по системе гол+пас (да, набрал даже больше Эрлинга Холанда и Лео Месси).

Естественно, «Ливерпулю» пришлось побороться за Гакпо с другими клубами из английской топ-6.

Тен Хаг с лета просил Гакпо. Но «МЮ» долго думал и упустил момент

Долгое время главным претендентом на Гакпо считали «Манчестер Юнайтед». Эрик тен Хаг был заинтересован в переходе голландского нападающего, летом с игроком даже согласовали условия личного контракта.

Тогда же за Гакпо приходили «Лидс» и «Саутгемптон» – и предлагали больше «Юнайтед». BBC пишет, что несмотря на желание Тен Хага, те, кто в «МЮ» отвечают за трансферы, сильно сомневались в целесообразности приобретения Гакпо. Они склонялись к тому, что Коди стоит ближе к 30 млн фунтов, а не к 44, которые просили в ПСВ.

Летом «МЮ» отказался от сделки и решили последить за прогрессом игрока. Сезон у Гакпо получился хорошим, но даже сейчас «Манчестер» сомневался.

«Я был близок к отъезду летом. Мы несколько раз разговаривали с Тен Хагом. В итоге сделка не состоялась, это огорчило меня, потому что «МЮ» – один из крупнейших клубов мира», – факт переговоров подтверждал и сам Коди.

The Guardian пишет, что рассматривали вариант с арендой на полгода с правом выкупа. Такое предложение не особо впечатлило ПСВ – те предпочли продажу в «Ливерпуль», чтобы было больше времени найти замену.

В английских медиа уточняют: «Ливерпуль» не платил больше, просто действовал стремительно (пока «Юнайтед» сомневался). И благодаря этом заполучил футболиста.

Зачем «Юнайтед» нужен был Гакпо? Тен Хаг еще летом просил нового нападающего – и Гакпо отвечал требованиям тренера. После ухода Криштиану Роналду, у «МЮ» остались только травматичный Марсьяль и Рэшфорд. Так что, после срыва трансфера Гакпо клуб интересуется Осимхеном, Влаховичем, Феликсом и Гонсалу Рамушем.

А болельщики «Ливерпуля» получили повод для шуток над заклятыми соседями – Гакпо попал в список тех, кого клуб в последний момент увел из под носа у «МЮ».

Как «Ливерпуль» перехватил Гакпо: спортивный директор работал в Рождество, Ван Дейк и ассистент Клоппа – фанаты Коди

Еще до чемпионата мира голландский журналист Ханс Краай сказал:

«Гакпо уже ушел. Вероятно, в «Манчестер Юнайтед», потому что они потеряли Криштиану Роналду. Но есть вариант с «Ливерпулем»: Пеп Лейндерс (ассистент Клоппа) – большой фанат Коди. Он даже рекламировал игрока Клоппу как «недостающее звено» и настаивал на приобретении».

На переход Гакпо в «Ливерпуль» намекал и спортивный директор ПСВ Марцель Брандс:

«Они всегда действуют сосредоточенно. Иногда они подписывают игроков на следующий сезон уже в ноябре. Будут ли они хорошим партнером, чтобы продать им Гакпо следующим летом? Да, конечно».

Лейндерс в последние годы набрал вес в «Ливерпуле»: Клопп сказал, что именно готовность Пепа остаться помощником подольше сыграла роль в подписании немцем нового контракта. Так что Пеп вполне мог и продавить трансфер. Особенно в условиях, когда в конце сезона уходят и спортивный директор Джулиан Уорд, и главный аналитик Иэн Грэм.

Главный английский инсайдер Дэвид Орнштейн пишет, что скаутский отдел «Ливерпуля» давно вел Гакпо. А спортивный директор Уорд активно работал весь период праздников, чтобы провернуть сделку. Предварительные переговоры провели во время сборов в Дубае, а за 72 часа на рождественской неделе согласовали все детали.

В Англии проводят параллели между трансфером Гакпо и переходом Диаса прошлой зимой. Там тоже игрок согласовал все детали с «Тоттенхэмом», но потом Уорд и «Ливерпуль» перехватили игрока. Буквально за день-другой.

В Нидерландах говорят, что значительную роль в переходе сыграл Ван Дейк. Капитан сборной Голландии хорошо общается с Гакпо, поэтому нападающий позвонил именно Вирджилу, когда получил предложения от английских клубов. ВВД повлиял на решение перейти.

«Коди – очень хороший игрок и приятный парень. Мы видим это на тренировках, а вы видите на поле, – говорил Ван Дейк во время ЧМ. – Переход в «МЮ» или «Реал»? Не думаю, что эти команды сейчас на одном уровне. Коди нужен шаг вперед».

Зачем Гакпо Клоппу? У «Ливерпуля» действительно есть кризис кадров в атаке

За одно лето «Ливерпуль» потерял Садьо Мане, Дивока Ориги и Такуми Минамино. На замену купили только молодого Фабиу Карвалью и Дарвина Нуньеса, который никак не начнет стабильно забивать.

Все потери не стали бы проблемой, но поочередно с серьезными травмами вылетели Луис Диас и Диогу Жота. Обоих не стоит ждать раньше февраля-марта. На обоих Клопп очень рассчитывал перед стартом сезона, но теперь проведет ключевой отрезок сезона без них.

А попадать в Лигу чемпионов как-то надо. Первый после возвращения Премьер-лиги тур провели с Алексом Окслейд-Чемберленом слева в атаке – тоже не самый надежный вариант. Так клуб и вышел на рынок еще до 1 января.

Гакпо ждут в Ливерпуле уже на днях – Фабрицио Романо предполагает, что клуб объявит о трансфере в среду. И Коди сможет сыграть за новую команду уже в понедельник.

На этом зимняя закупка Клоппа не закончена. Дыра в центре полузащиты все еще не закрыта, так что с «Ливерпулем» связывают более-менее всех интересных полузащитников: Энцо Фернандеса, Беллингема, Амрабата, Мак Аллистера.

А, возможно, клуб уже завершает какое-то приобретение, о котором ничего не было слышно – работа в тишине стала фишкой «Ливерпуля» в последние годы.

Фото: globallookpress.com/Joel Marklund, Ian Stephen