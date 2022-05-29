Тысячи фанатов, кубки и счастливые игроки – это парад «Ливерпуля» после финала ЛЧ. Так, а они точно проиграли?

Клопп призывает не киснуть.

В субботу «Ливерпуль» проиграл в парижском финале Лиги чемпионов «Реалу», а уже в воскресенье днем команда забралась на три двухэтажных автобуса и проехала парадом по родному городу.

Да, «Ливерпуль» выиграл Кубок Лиги и Кубок Англии, но все равно упустил и чемпионство в АПЛ, и кубок чемпионов – а вместе с тем и заход на исторический квадрупл. Кажется, надо грустить, а не устраивать вечеринки, вот только у Юргена Клоппа другое мнение.

«В раздевалке сейчас никто не считает, что это был отличный сезон. Возможно, нам нужно будет несколько часов, чтобы принять это, – объяснял тренер «Ливерпуля» сразу после финала ЛЧ. – Я уже сказал парням, что горд за них, но им самим нужно время.

Парни провели выдающийся сезон, нам не хватило немного, чтобы выиграть два больших титула. Завтра мы будем отмечать наш сезон, а утром, когда я толкну парням речь, они поймут, насколько сезон был особенным».

Похоже, речь Клоппа действительно сработала: меньше чем через сутки после проигранного финала «Ливерпуль» веселился.

Команда в полном составе заполонила автобусы с изображением двух английских кубков.

Сами кубки на месте. Юрген и Пеп (помощник немца, а не тренер «Сити») тоже.

Жители города вместе с командой отпускали боль поражения. Хотя наверняка людей собралось бы больше, если бы в субботу «Ливерпуль» все-таки победил. На парад в честь ЛЧ-2019 пришло 750 тысяч человек – хотя в городе (согласно переписи того же 2019-го) живет всего полмиллиона!

Сейчас точную цифру не опубликовали, но она явно скромнее – может, еще не все фаны вернулись из Парижа?

Хотя и этих толп было достаточно: люди в красном забили центр еще за 2 часа до прибытия колонны.

Парад готовили давно: мэр Ливерпуля Джоан Андерсон еще в начале мая объявила о празднованиях. Хотя на самом деле проезд запланировали еще в 2020-м: из-за ковидных ограничений команда не смогла отметить с фанатами долгожданное чемпионство – Клопп пообещал при первой же возможности отпраздновать и титул АПЛ, и новые трофеи.

Так что вечеринка – еще и за тот раз.

Ван Дейка подловили в такой позе, что он кажется картонным макетом футболиста.

А вот точно картонный Трент.

«Когда проигрываешь большой финал, начинаешь переживать о том, как тебя примут по возвращении, сколько людей вообще придет. Конечно, мы думали об этом. Но боже мой, сколько здесь людей! Я всегда говорил, что вы лучшие болельщики в мире», – Энди Робертсон не мог поверить количеству фанов.

И да, это Робертсон размахивал картонной фигурой Трента.

Женская команда, победившая в аналоге Чемпионшипа, тоже праздновала трофей вместе с мужчинами.

Для Садьо Мане эта вечеринка скорее всего станет прощальной. Сразу после финала ЛЧ инсайдеры сообщили, что сенегалец заявил клубу о желании уйти. Главный претендент – «Бавария».

Помимо Мане, из команды точно уходит легендарный Дивок Ориги: уже договорился о контракте с «Миланом». Под вопросом Роберто Фирмино, Такуми Минамино, Алекс Окслейд-Чемберлен и Джо Гомес. Возможно, это и их шанс попрощаться с клубом и болельщиками на радостной ноте.

И еще немного фотографий счастливых ливерпульцев.

За 3,5 часа парад проехал по всему городу – и везде его встречали болельщики с чантами и, конечно, You’ll Never Walk Alone.

Клопп не киснет после поражений в финалах. Даже сейчас заряжен оптимизмом

Если вы вдруг считаете такой парад неуместным, то тренер «Ливерпуля» с вами не согласится. В декабре 2015-го (Клопп работал всего 2 месяца) «Ливерпуль» проигрывал «Вест Брому» дома, но вырвал ничью на 95-й. Тренер посчитал, что камбэк случился благодаря «Энфилду», и повел команду благодарить фанов за поддержку. Тогда над Юргеном смеялась вся Англия, но болельщики оценили жест.

После поражения в финале ЛЧ-2018 от того же «Реала» в сеть просочилось видео: в 6 утра Клопп не грустит, а танцует с тренерским штабом и друзьями. Компания даже сочинила песню-пророчество:

«Мы увидели кубок чемпионов, а Мадриду перепало все гребаное везение. Но мы продолжим быть крутыми – и вернем кубок в Ливерпуль».

Позитивная песенка Клоппа притянула ушастого уже через год.

Вот и сейчас Юрген заряжен оптимизмом:

«У меня есть сильное ощущение, что мы еще снова сыграем в финале Лиги чемпионов. Ребята действительно конкурентоспособны, это выдающаяся команда, и в следующем сезоне она будет такой же.

Где финал ЛЧ в следующем сезоне? В Стамбуле? Бронируйте отель ».

Заодно скажите мэру Ливерпуля, чтобы готовили парад.

Фото: REUTERS/Phil Noble, Ed Sykes; East News/OLI SCARFF/AFP, IMAGO/James Heaton; Gettyimages.ru/Jan Kruger