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«Ливерпуля» вообще могло не быть в ЛЧ – если бы не гол Алиссона «Вест Брому». Помните этот удар?

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«Это бог прикоснулся к моей голове».

28 мая «Ливерпуль» сыграет в финале Лиги чемпионов, но всего этого могло не быть, если бы не маленькое чудо, которое сотворил Алиссон. Переносимся на год назад.

16 мая. «Ливерпуль» в 36-м туре в гостях играет 1:1 против «Вест Бромвича». 95-я минута. Нужна только победа. На последний угловой прибегает Алиссон – и замыкает передачу Трента. Отличный удар головой – все обнимают вратаря и празднуют победу 2:1!

«Иногда я отрабатываю игру головой на тренировках, но просто чтобы повеселиться! Я чувствую, как бить головой! Это футбол. Я видел, как приближается мяч. Постарался занять хорошую позицию, чтобы помочь партнерам. Никто не следил за мной – мне повезло. Все объяснить нельзя: возможно, бог прикоснулся рукой к моей голове», – объяснял вратарь после матча.

За всю 129-летнюю историю «Ливерпуля» Алиссон стал первым вратарем, забившим в официальном матче.

Гол действительно стал важнейшим. «Ливерпуль» ужасно провел начало года и к середине марта оказался на 8-м месте. За 10 туров до конца отставание от зоны Лиги чемпионов составляло 10 очков.

С одной стороны, команде Клоппа везло – конкуренты на финише дружно начали терять очки. Но и от «Ливерпуля» требовалось пройти финальный отрезок без ошибок. Потеря очков против уже вылетевшего «Вест Брома» за три тура до конца могла добить шансы на ЛЧ.

Но «красные» выстрадали победу благодаря Алиссону – и пробились в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Алиссон тяжело переживал смерть отца. Гол посвятил ему

Для вратаря «Ливерпуля» гол тоже стал важным моментом – по личным причинам. Дело даже не в скомканном сезоне – Алиссону досталось за привозы в матчах против «Лестера» и «Ман Сити». Но самым тяжелым моментом точно стала смерть отца.

57-летний Жозе Беккер утонул неподалеку от своего ранчо в Бразилии. Из-за коронавирусных ограничений Алиссон даже не смог полететь на родину, чтобы проститься с папой.

Гол Беккер, конечно, посвятил отцу.

«Я слишком взволнован. Футбол – моя жизнь, с детства я играл с отцом. Надеюсь, он где-то смотрит и празднует. Я долго не ходил на интервью, потому что не могу спокойно говорить об этом [смерти отца], становлюсь эмоциональным.

Но хочу сказать спасибо всем, кто присылал мне письма со словами поддержки – среди них «Эвертон», Карло Анчелотти, «Ман Сити». Бог любит нас через людей. Я хочу поблагодарить всех за то, что помогли мне пройти через это.

Иногда борешься изо всех сил, но что-то не получается. Я очень рад помочь команде, потому что мы сражаемся вместе, у нас есть важная цель – попасть в Лигу чемпионов. Я не мог бы быть счастливее, чем сейчас».

Клопп считает удар Алиссона образцовым. Использовал как учебное пособие (и это сработало)

Официальные аккаунты «Ливерпуля» в соцсетях отреагировали на победу фотографией удара Алиссона с подписью «Отправляем в Лувр».

Клопп тоже нахваливал вратаря.

«Невероятный гол! Потрясная техника и идеальный момент для этого. В раздевалке мы уже 10 раз пересмотрели этот момент. Гол мирового класса!

Я обещал Йону Ахтербергу (тренеру вратарей) сказать на пресс-конференции, что Алиссон четыре дня в неделю отрабатывает удары головой на тренировках – и это наконец окупилось! К сожалению, это неправда. Скорее всего, сработала мышечная память из детства, когда Али еще играл в поле».

Гол Алиссона – образцовый с точки зрения игры головой, по крайней мере, по мнению Юргена Клоппа. Простой факт. В центре защиты у «Ливерпуля» тогда играл Нэт Филлипс, который выигрывал много единоборств вверху, но забить головой у него не получалось. Клопп использовал видео гола Алиссона как учебное пособие для Филлипса.

«На неделе мы с Филлипсом обсуждали, я показал ему удар Али. Нэт мог тоже забить в том моменте, но слишком рано закрыл глаза. Он действительно хорош на втором этаже, но в чужой штрафной ему мешает то, что он рано закрывает глаза».

После такого занятия Филлипс забил головой буквально в следующем же туре.

Болельщики «Ливерпуля» выбрали гол Алиссона лучшим в сезоне. Неймар и Нойер тоже восхищены

Мяч Алиссона стал одним из самых ярких событий уикенда в Европе. Мануэль Нойер даже запостил в соцсетях поздравление для бразильца.

Болельщики «Ливерпуля» выбрали гол «Вест Брому» лучшим в сезоне. Ни один из мячей Салаха и Мане не сравнился с ударом головой на 95-й минуте. Летом Беккер поехал со сборной на Копа Америка – и там партнеры тоже вспоминали майский гол.

«Неймар и все остальные были в восторге, – рассказывал Алиссон. – На одной из тренировок со сборной мы чисто веселились. И я играл в нападении, забил пару голов. Теперь для меня это обычное дело! Мне приятно слышать, что люди думают про мой гол.

Еще важнее его делает тот факт, что мы квалифицировались в Лигу чемпионов. Так давайте в следующем сезоне выиграем ее – и тогда гол станет еще более особенным».

В 1984-м Анчелотти пропустил финал против «Ливерпуля» из-за травмы колена. А ведь он был домашним для его «Ромы»

Фото: Gettyimages.ru/Laurence Griffiths, Tim Keeton

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