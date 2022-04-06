Неслучайно, что именно у Диаса гол+пас против «Бенфики». Фанат португальцев от злости запустил в игрока «Ливерпуля» палкой

Главный герой победы «Ливерпуля» над «Бенфикой» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов – колумбиец Луис Диас.

Он сначала классно разобрался и ассистировал головой на Садьо Мане, а в концовке забил третий мяч гостей, когда реализовал выход один на один.

Диас никогда не проигрывал «Бенфике» – теперь 6 побед в 8 матчах

Диас, которого мы и не только мы называли перспективной заменой Мане, вышел рядом с ним на левом фланге атаки. В итоге половина его обводок (3) – успех, все передачи верхом (тоже 3) он принял, точно отдал 32 из 35 передач – в общем выглядел очень уверенно.

Наверняка Луису было особенно важно сыграть именно против «Бенфики» – во-первых, он как бывший игрок «Порту», перешел всего пару месяцев назад, точно лучше многих знал особенности этой команды, только за первую половину сезона, которую провел еще в Португалии, Диас успел дважды сыграть с принципиальным соперником.

Во-вторых, колумбиец просто никогда в жизни до этого не проигрывал «Бенфике»: теперь у него шесть побед и две ничьих в восьми матчах.

А в четвертьфинале ЛЧ он провел еще и самый результативный матч с этим соперником: до этого суммарно были гол и пас, теперь и того, и другого по два.

И самый результативный матч за «Ливерпуль»: впервые гол+пас, до этого были только голы «Норвичу» и «Брайтону».

«Луис сразу же хорошо прижился в команде, он играл за одного из самых принципиальных соперников для них – и сейчас принес нас разницу в два мяча, это хорошее преимущество», – комплимент после матча от Энди Робертсона на BT Sport.

Диаса освистывали из ненависти, а после гола в него полетела палка

Фанаты «Бенфики» встретили Диаса соответствующе – конечно же, они знали, что этот парень привык доставлять им боль. А сейчас форвард был еще и дополнительной силой в руках Юргена Клоппа – хоть он и шутил, что не извлек никакой пользы: «Он 10 минут пытался мне что-то объяснить, но я не понял ни слова!», – отшучивался тренер перед матчем. Но не сомнений, что это был просто эпизод публичных шпионских игр.

По ходу матча даже в трансляции часто было слышно, как «Эштадиу да Луш» реагирует на встречи Луиса с мячом – а он коснулся 58 раз, в большинстве случаев публика не упускала шанса и свистела.

Но пик – это, конечно, секунды после гола.

Диас забил и полетел праздновать в сторону трибун. Правда прям полетел.

Конечно же, там в первых рядах были болельщики «Бенфики», хоть красный цвет и похож на домашние трибуны «Ливерпуля».

И ладно бы полетели просто проклятья. У одного фаната в руках вдруг оказалась вот такая белая палка.

На глаз не определить точно – возможно, просто пластмассовое древко от клубного флага. Но даже если так.

Человек прицелился, размахнулся и запустил эту палку в сторону Диаса, когда тот уже повернулся спиной.

Пролетело мимо – возможно, форвард «Ливерпуля» и не заметил. Но в этом эпизоде, в этом взгляде и действии вся нелюбовь фанов «Бенфики» к Диасу.

Уехал из «Порту» и все равно вредит «Бенфике».

Фото: East News/PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP, AP Photo/Armando Franca; REUTERS/Pedro Nunes