Салах хочет зарабатывать на уровне Де Брюйне (400 тысяч фунтов), но «Ливерпуль» столько не дает. Будущее Мо в тумане

Отношения могут расклеиться.

«Ливерпуль» до сих пор в чемпионской гонке АПЛ, но внутри команды есть очень важный вопрос: контракт с Мохамедом Салахом до сих пор не продлен. Соглашение с египтянином (а еще с Мане и Фирмино) истекает летом 2023-го, а значит остался всего год – и пора что-то делать.

Известно, что переговоры с Салахом начинались, но застопорились перед Кубком Африки. Клоппа спрашивать не перестали, и перед матчем с «Брайтоном» тренер обрисовал ситуацию:

«Мо хочет, чтобы клуб проявлял амбиции. Мы тут не можем сделать больше. С моей точки зрения, все в порядке. Ничего нового не случилось: никто не подписал и не отверг контракт. Нам нужно просто подождать, нет никакой спешки.

Сейчас Мо выкладывается на максимум в играх за клуб. И нам нужно беспокоиться только об этом. Все остальные вопросы решатся, когда придет время. Когда что-то произойдет, мы об этом сообщим. Всему свое время, это касается и других игроков в похожей ситуации. Клуб постоянно общается с агентами всех футболистов».

Вроде бы слова Юргена должны были всех успокоить, но тут в твиттере выступил Реми Абас Исса – агент Салаха. В твите были только смеющиеся эмодзи.

Салах и «Ливерпуль» с декабря не обсуждают контракт. Салах просит больше

Намек агента быстро подтвердился. Инсайдами поделился журналист Фабрицио Романо, который знаком с Абасом Иссой (они часто и уважительно реплаят друг другу в твиттере). Порция инсайдов:

• «Ливерпуль» сделал предложение по контракту в декабре – Салах и агент его не приняли. И ситуация с тех пор не изменилась. Агент сказал, что не сядет за стол переговоров, если не улучшат условия;

• Все затормозилось из-за зарплаты: Мохамед считает, что должен получать больше, но клуб не хочет разрушать существующую зарплатную структуру. И считает, что предложение хорошее.

• По контракту осталось больше года, так что «красные» перед выбором: продать 30-летнего нападающего летом или попытаться переубедить Салаха за следующий сезон. Но в таком случае есть риск потерять Мо бесплатно.

• Салах хочет остаться в «Ливерпуле». Но если по условиям не сойдутся, он попробует себя в другой английской команде.

Последний пункт максимально сужен с учетом финансовых проблем «Челси». Подобную зарплату потянут только клубы из Манчестера, «Арсенал» и разбогатевший «Ньюкасл».

Мо зарабатывает 200 тысяч фунтов в неделю, но хочет в два раза больше (как Де Брюйне)

Теперь подробнее про декабрьские переговоры.

• Салах хочет получать на уровне лучших игроков Премьер-лиги. Mirror считает, что Реми Абас Исса и Мо ориентируются на новый контракт Кевина Де Брюйне – бельгиец зарабатывает 400 тысяч фунтов в неделю.

• В «Ливерпуле» пока больше всех получает Вирджил Ван Дейк – 220 тысяч фунтов. У Салаха по действующему соглашению на 20 тысяч меньше. Декабрьское предложение Мохамеду, по версии английских инсайдеров, было в районе 350 тысяч фунтов без учета бонусов.

Даже такой контракт подбрасывал Салаха в топ-5 самых больших зарплат АПЛ. Больше получают только Криштиану, Де Брюйне и Де Хеа. И да, такое соглашение уже сделает его самым высокооплачиваемым игроком в истории «Ливерпуля».

На всякий случай «Ливерпуль» собрал кандидатов на замену

Есть два мнения касательно требований Салаха.

Джейми Каррагер считает, что египтянин заслуживает улучшенный контракт. Болельщики не простят владельцам из FSG уход главной звезды.

Второе мнение выразил другой бывший игрок «красных» Джон Барнс: «Ливерпуль» любит Салаха, но не может принимать любое требование по контракту – клуб смотрит на возраст нападающего (29 лет), оценивает перспективы и все делает правильно.

«Ливерпуль» на всякий случай изучает альтернативы. Есть целый список претендентов на замену: Джаррод Боуэн из «Вест Хэма», Букайо Сака из «Арсенала» и Рафинья из «Лидса». Все они – молодые левоногие нападающие.

Хотя видеть «Ливерпуль» без Салаха будет уже очень непривычно.

Фото: Gettyimages.ru/Emilio Andreoli, Michael Regan; REUTERS/Tony Obrien