Кто из игроков «МЮ» отправится на Евро и Кубок Америки? Болеем за «красных дьяволов»

Этим летом пройдут чемпионат Европы и Кубок Америки 2024 года. Футболисты «Манчестер Юнайтед» примут участие в обоих турнирах.

Всего в заявку на Евро-2024 попали восемь игроков «Юнайтед». Посмотрите, кому это удалось.

Кобби Майну, Люк Шоу – Англия

Скотт Мактоминей – Шотландия

Расмус Хейлунд, Кристиан Эриксен – Дания

Диогу Далот, Бруну Фернандеш – Португалия

Алтай Байындыр – Турция

Между тем, на Кубке Америки будут только две звезды «Юнайтед» - Алехандро Гарначо и Лисандро Мартинес, оба представляют Аргентину.

Напомним, что чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля, а Кубок Америки - с 20 июня по 14 июля.