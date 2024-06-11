Кто из игроков «МЮ» отправится на Евро и Кубок Америки? Болеем за «красных дьяволов»
Этим летом пройдут чемпионат Европы и Кубок Америки 2024 года. Футболисты «Манчестер Юнайтед» примут участие в обоих турнирах.
Всего в заявку на Евро-2024 попали восемь игроков «Юнайтед». Посмотрите, кому это удалось.
Кобби Майну, Люк Шоу – Англия
Скотт Мактоминей – Шотландия
Расмус Хейлунд, Кристиан Эриксен – Дания
Диогу Далот, Бруну Фернандеш – Португалия
Алтай Байындыр – Турция
Между тем, на Кубке Америки будут только две звезды «Юнайтед» - Алехандро Гарначо и Лисандро Мартинес, оба представляют Аргентину.
Напомним, что чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля, а Кубок Америки - с 20 июня по 14 июля.