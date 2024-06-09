«МЮ» может выкупить Амрабата: все зависит от продажи другого игрока

По данным Manchester Evening News, руководство «красных дьяволов» не исключает возможности подписать Амрабата на постоянной основе летом.

В сделку Амрабата включен пункт, который позволяет «Манчестер Юнайтед» подписать его за сумму около 25 миллионов евро после его аренды.

Но официальные лица «Манчестер Юнайтед» пока не исключают возможность активации этого пункта. Вероятно, они примут это решение после того, как определятся с будущим Эрика тен Хага на посту тренера.

Поскольку «Манчестер Юнайтед», как сообщается, хочет продать Каземиро, было бы разумно подписать Амбрабата в качестве прикрытия или варианта ротации на роли опорного полузащитника.