«Надеюсь, что он останется». Эванс первым публично поддержал Тен Хага

Защитник-ветеран «Манчестер Юнайтед» Джонни Эванс стал первым футболистом клуба, который публично высказался о будущем Эрика тен Хага.

В субботу нидерландский тренер привел «Юнайтед» ко второму трофею за два сезона − в финале Кубка Англии «МЮ» обыграл «Сити» (2:1).

Эванс, вышедший на поле на последних 17 минут игры, поддержал желание тренера остаться: «В этом сезоне для меня он был просто великолепен. Он вернул меня в команду, верил в меня и выпускал на поле».

«За последний месяц или около того он продемонстрировал невероятную тактическую гибкость. Я знаю, что это не тот стиль, в котором он видит себя тренером, но он смог это сделать и нашел подходящее время для этого. У меня есть только хорошие слова о нем, и я надеюсь, что он останется».