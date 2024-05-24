Лучшие игроки и лучший гол. Фернандеш, Далот и Гарначо получили награды по итогам сезона

«Манчестер Юнайтед» наградил отличившихся в этом сезоне футболистов: Фернандеша, Далота и Гарначо.

Алехандро забрал себе приз за лучший гол сезона. В этой номинации аргентинец обошел Кобби Майну, Амада Диалло и Маркуса Рэшфорда. А награду Гарначо получил за свой великолепный мяч в ворота «Эвертона» в 13-м туре АПЛ.

Лучшим игроком «красных дьяволов» по версии подопечных Тен Хага стал Диогу Далот.

В этом сезоне португалец провел за манкунианцев 49 матчей во всех турнирах. Он забил три гола и отдал пять ассистов.

Бруну Фернандеш получил приз имени Сэра Мэтта Басби – это награду получает лучший игрок «Ман Юнайтед» по версии болельщиков.

Португалец третий раз взял приз Мэтта Басби. Лишь Де Хеа и Роналду чаще признавались фанатами лучшими игроками «МЮ» в сезона – оба по четыре раза.

Лауреаты со своими призами!

Награды заслуженно нашли своих обладателей?