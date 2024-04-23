Жозе Моуринью: «В «МЮ» до сих пор есть пара игроков, которых я еще 5-6 лет назад не хотел видеть в команде»

В беседе с The Telegraph Жозе Моуринью сказал: «У меня не было такого уровня поддержки в «Манчестер Юнайтед». У меня не было такого уровня доверия. Поэтому я покинул клуб, я чувствовал, что нахожусь в начале пути».

«В некоторые моменты я чувствовал, что если бы руководители клуба доверяли мне и верили в мой опыт, все могло бы быть по-другому. Там все еще есть пара игроков, которых я не хотел оставлять пять или шесть лет назад».

«Думаю, они обладают не самым высоким профессиональным уровнем и не подходят клубу. Но я выполнил там свою работу. Время всегда говорит правду. Я бы хотел, чтобы «Манчестер Юнайтед» добился успеха».

Виктор Линделоф, Диогу Далот, Люк Шоу, Скотт Мактоминей, Маркус Рэшфорд, Антони Марсьяль — футболисты, которые играли при Моуринью и продолжают это делать после его ухода из «МЮ».

Есть предположения, кого имел в виду Жозе?