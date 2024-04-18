«Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» придумали хитрый обмен игроками. Итальянцы усилят нападение, а англичане - оборону

«Манчестер Юнайтед» придумал, как выжать максимум из интереса «Ювентуса» к Мэйсону Гринвуду.

По данным Gazzetta dello Sport, «красные дьяволы» хотят использовать нападающего в рамках сделки с Глейсоном Бремером.

27-летний защитник крайне интересует англичан. Высока вероятность, что Джим Рэтклифф летом попробует привезти его на «Олд Траффорд».

Поскольку «Ювентус» ищет нападающего, а «Ман Юнайтед» стремится укрепить оборону, не исключено, что клубы договорятся об обмене, с доплатой одной из сторон.