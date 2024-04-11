Играл с Роналду, работает над стилем Бакайоко. Экс-форвард «МЮ» нашел себя в моде

Многие бывшие профессиональные футболисты, завершив карьеру, остаются в игре: переходят на тренерскую или руководящую должность. Однако некоторые кардинально меняют жизнь.

К примеру, экс-защитник «Ливерпуля» Даниэль Аггер стал мастером по тату (а также совладельцем компании по управлению канализационными стоками), а чемпион мира француз Фабиан Бартез стал гонщиком на мотоциклах и ралли.

Экс-форвард «МЮ» Давид Бельон выбрал что-то среднее между «уйти совсем из футбола» и все-таки остаться в нем. После того, как в 2016 году он завершил карьеру, француз занялся модным стилем.

Что входит в его работу? Разработка персонального модного стиля для футболистов. К примеру, именно Бельон работал над тем, как выглядит экс-игрок «Челси» Тьемуэ Бакайоко.

Во время разговора с французским GQ Давид Бельон рассказал, что его любовь к моде восходит к временам, когда он играл за «Юнайтед».

«Когда заканчивались тренировки, я шел в магазины, чтобы просто посмотреть на одежду. Иногда я ничего не покупал. Я большой романтик, и это прекрасно отражается на моем восприятии вещей, на общении с людьми. Во мне есть немного ребенка. У меня не очень развит дух соперничества, скорее, одержимость красотой. Появление в GQ доставляет мне такое же удовольствие, как подписание контракта с «МЮ».

В 2018 году экс-форвард пообщался с The Sun. Тогда он объяснил свою любовь к искусству так: «В детстве меня не окружало искусство. Я из скромной семьи. Но с раннего возраста я был очень, очень разборчив в вещах, которые мне нравились. Во всем, что я хотел, чтобы у меня было. Думаю, у меня был хороший взгляд на то, что выглядело не так, как все, или «эдаким». Мне всегда нужны были тренчи, которых не было ни у кого».

Давида Бельона в 2003 году выписали из «Сандерленда» за 3 млн фунтов. Тогда сэр Алекс Фергюсон хотел, чтобы он стал ответом «Арсеналу» на Тьерри Анри. В 40 матчах за «Юнайтед» француз забил 8 голов и отдал 3 голевые передачи. В его активе также были матчи за «Вест Хэм», «Ниццу», «Бордо» и «Ред Стар».