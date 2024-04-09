🤯 «Манчестер Юнайтед» ждет грандиозная чистка этим летом. Стали известны фамилии игроков, которые покинут клуб

По данным Manchester Evening News, «Манчестер Юнайтед» планирует провести чистку основного состава в летнее трансферное окно.

«Красные дьяволы», скорее всего, бесплатно отпустят Антони Марсьяля, Тома Хитона и Брэндона Уильямса. Игроки покинут клуб в июле, после истечения срока действия их контрактов.

Кроме того, у «манкунианцев» есть планы продать ряд игроков первой команды, которые не входят в планы клуба.

Джейдон Санчо, Факундо Пельистри, Мэйсон Гринвуд и Донни ван де Бек - покинут клуб, после возвращения из аренды.

Более того, Мари Форсон, который недавно дебютировал за основную команду, также может быть продан с целью получения прибыли.

«Манчестер Юнайтед» будет искать любые способы получения прибыли будущим летом, которые помогут в подписании новых футболистов.