Андре Онана – игрок месяца в «Манчестер Юнайтед». Лучшим голом признан мяч Диалло в ворота «Ливерпуля»

Болельщики «Манчестер Юнайтед» назвали Андре Онана лучшим игроком команды в марте. В прошедшем месяце «МЮ» провел четыре матча, во всех играх ворота «красных дьяволов» защищал Онана.

В голосовании фанатов голкипер обошел Алехандро Гарначо и Диогу Далота.

В матче против «Эвертона» камерунец сохранил ворота «сухими». В манчестерском дерби он начал атаку, приведшую к голу Рэшфорда. Всего в четырех встречах Андре пропустил семь голов. Онана впервые был признан игроком месяца в «МЮ».

Поклонники «красных дьяволов» также выбрали лучший гол марта. Тут, пожалуй, без сюрпризов – фанаты проголосовали за мяч Амада Диалло в Кубке Англии против «Ливерпуля» .

На награду также претендовал Рэшфорд, забивший единственный гол «красных дьяволов» в матче с «Сити», Маркус занял второе место в голосование. На третьей строчке расположился Антони и его гол в ворота «Ливерпуля».

Как вам итоги фанатского голосования? Результаты справедливы?