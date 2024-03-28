«Для меня он по-прежнему король»: Андре Онана объяснил, почему старается брать пример с Мануэля Нойера

Первый сезон в «Манчестер Юнайтед» стал для Андре Онана непростым. Камерунец столкнулся с критикой из-за неудачных выступлений, но постепенно дела стали налаживаться.

После семи месяцев адаптации в Манчестере Онана обещает фанатам «красных дьяволов» добиться успеха вместе с клубом. Возможно, справиться с трудностями камерунцу поможет пример его кумира.

В беседе с пресс-службой «МЮ» Андре рассказал, что старается равняться на Мануэля Нойера:

«Кто вдохновил меня больше всего? Это хороший вопрос, ведь мне приходится присматриваться ко многим вратарям, если я хочу быть современным голкипером. Если бы мне нужно было выбрать вратаря, который изменил мое мышление, я бы назвал Мануэля Нойера.

Все дело в манере его игры. Помню чемпионат мира в Бразилии, когда они [сборная Германии] победили. Когда я смотрел тот чемпионат мира, я будто нашел человека, на которого хотел быть похожим. Нойер заставил меня думать по-другому».

Камерунец рассказал, что его вдохновляет в игре Ману:

«Конечно, я начал учиться еще в академии, было много вратарей, на которых я смотрел и с которых брал пример. Но, если бы мне пришлось выбирать кого-то одного, я бы назвал Нойера. Да, он заставил меня мыслить иначе.

Он современный вратарь, для меня это означает, что он берет на себя большую ответственность и справляется с огромным давлением. Он вратарь, но команда использует его, как еще одного полевого игрока. Для меня он один из лучших в этом деле, даже говорить о нем – большая честь.

Для меня он по-прежнему король. Присмотритесь к вратарской позиции, я думаю, что наша позиция изменилась больше всего за последние 20 лет. Сегодня голкипер – дополнительный полевой игрок, с этим просто нужно смириться. Нойер – выдающаяся фигура, значимая личность. Он считает, что все зависит от него. Я уверен, что на него стоит равняться».

Как вам слова Онана о Нойере?