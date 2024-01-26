Амрабат зажигает на Кубке Африки🔥 Софьян попал в символическую сборную по итогам группового этапа турнира

Софьян Амрабат покоряет Кубок Африки в составе Марокко.

Полузащитник, который находится в аренде в «Манчестер Юнайтед» до конца сезона, до сих пор выходил в стартовом составе во всех матчах сборной Марокко.На групповом этапе Амрабат провел все три игры. Во время матча с Замбией точность его пасов составила 96%, он был признан лучшим игроком матча.

Кроме того Амрабат попал в символическую сборную турнира по итогам группового этапа.