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Амрабат зажигает на Кубке Африки🔥 Софьян попал в символическую сборную по итогам группового этапа турнира

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Софьян Амрабат покоряет Кубок Африки в составе Марокко.

Полузащитник, который находится в аренде в «Манчестер Юнайтед» до конца сезона, до сих пор выходил в стартовом составе во всех матчах сборной Марокко.На групповом этапе Амрабат провел все три игры. Во время матча с Замбией точность его пасов составила 96%, он был признан лучшим игроком матча.

Кроме того Амрабат попал в символическую сборную турнира по итогам группового этапа.

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