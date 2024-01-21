United Tweets
Блог

Отъезд Пельистри в «Гранаду» на грани срыва. Клубы не могут решить, кто будет платить Факундо зарплату

Клубы Клубы
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Факундо Пельистри Факундо Пельистри
Гранада Гранада
Футбол Футбол

Аренда Факундо Пельистри в «Гранаду» под угрозой срыва из-за нежелания испанской стороны брать на себя зарплату игрока.

Пельистри должен был уйти в аренду еще летом, но в итоге остался в «Манчестер Юнайтед» после того, как правый нападающий Амаду Диалло получил травму колена на предсезонных сборах.

Несмотря на интерес со стороны других клубов, 22-летний Пельистри выбрал «Гранаду», которая занимает предпоследнее место в Ла Лиге.

Напомним, что «Юнайтед» подписал Пельистри из «Пеньяроля» за 9 миллионов фунтов стерлингов в октябре 2020 года.

Ранее Пельистри выступал на правах аренды в «Алавесе».

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий