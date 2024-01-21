Отъезд Пельистри в «Гранаду» на грани срыва. Клубы не могут решить, кто будет платить Факундо зарплату

Аренда Факундо Пельистри в «Гранаду» под угрозой срыва из-за нежелания испанской стороны брать на себя зарплату игрока.

Пельистри должен был уйти в аренду еще летом, но в итоге остался в «Манчестер Юнайтед» после того, как правый нападающий Амаду Диалло получил травму колена на предсезонных сборах.

Несмотря на интерес со стороны других клубов, 22-летний Пельистри выбрал «Гранаду», которая занимает предпоследнее место в Ла Лиге.

Напомним, что «Юнайтед» подписал Пельистри из «Пеньяроля» за 9 миллионов фунтов стерлингов в октябре 2020 года.

Ранее Пельистри выступал на правах аренды в «Алавесе».