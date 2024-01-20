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Главный трудяга «МЮ». В команде есть один игрок, который прилагает больше всего усилий для своего развития

Диогу Далот Диогу Далот
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И это работает.

Под руководством Эрика тен Хага Диогу Далот стал одним из наиболее значимых игроков «Манчестер Юнайтед», и, как оказывается, в первую очередь дело в его отношении к делу. О прогрессе португальца подробно рассказал Сэмюэл Лакхерст из Manchester Evening News.

Далот очень скрупулезно относится к тренировкам. Пока команда ушла на двухнедельный перерыв, он отправился в Дубай, чтобы провести курс индивидуальных ежедневных занятий. Также источники в клубе рассказали, что Диогу остается на поле после общих тренировок, чтобы усовершенствовать свои дальние удары. Он понимает, что современного защитника в первую очередь оценивают по его вкладу в атаку, чем в защиту, и стремится увеличить свои показатели. 

Португалец больше всех остальных игроков «дьяволов» уделяет внимание и послематчевым восстановительным тренировкам, к которым Тен Хаг относится более серьезно, чем любой другой тренер «Юнайтед». Во время перелетов Далот надевает компрессоры для ног, чтобы уменьшить боль в мышцах и улучшить кровообращение.

Не менее внимательно защитник относится и к питанию. Источник в Каррингтоне отметил, что Далот особенно разборчив в питании и строго соблюдает диету. 24-летний игрок стал более выносливым после предсезонной подготовки с «Миланом», где он выступал на правах аренды в сезоне 2020/21.

Диогу является не только самым трудолюбивым, но и самым общительным игроком команды. Он часто выступает со страстными речами в раздевалке, всегда благодарит болельщиков «МЮ» после матчей и больше всех дает комментарии журналистам. Эта особенность характера Далота особенно заметна в сравнении с его конкурентом по позиции Аароном Уан-Биссакой.

Англичанина почти невозможно привлечь к медиа-обязанностям — он очень молчалив и немногословен. В пример приводится интервью, которое он дал официальному сайту во время предсезонки. В нем было почти 50 вопросов, но разговор длился лишь 20 минут, потому что Аарон слишком коротко отвечал.

 

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