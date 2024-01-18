United Tweets
Блог

«МЮ» планирует капитальную перестройку обороны летом. Клуб могут покинуть 4 игрока

Джонни Эванс Джонни Эванс
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Харри Магуайр Харри Магуайр
Рафаэль Варан Рафаэль Варан
Клубы Клубы
Жан-Клер Тодибо Жан-Клер Тодибо
Виктор Линделеф Виктор Линделеф
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Маттейс де Лигт Маттейс де Лигт
Джерред Брэнтуэйт Джерред Брэнтуэйт
Саша Боэ Саша Боэ
Футбол Футбол

По информации от надежного журналиста ESPN Роба Доусона, «Манчестер Юнайтед» планирует полностью пересобрать линию защиты в ходе летнего трансферного окна.

Ожидается, что в этом месяце «красные дьяволы» будут вести себя тихо и не будут покупать новых игроков, поскольку сэр Джим Рэтклифф ждет, пока Премьер-лига одобрит его сделку, по приобретению 25% акций клуба. Но летом начнутся глобальные изменения.

Ссылаясь на источники в клубе, Доусон сообщил, что «Юнайтед» намерен избавиться от четырех защитников. Контракты Рафаэля Варана и Джонни Эванса не будут продлены, поэтому они покинут команду свободными агентами, а также «МЮ» с радостью расстанется с Виктором Линделефом и Харри Магуайром, если поступит хорошее предложение.

«Дьяволы» хотят освободить место для потенциальных новичков. Сейчас в поле зрения клуба находятся Джерред Брэнтуэйт из «Эвертона», Маттейс де Лигт из «Баварии» и Жан-Клер Тодибо из «Ниццы». Также некоторым в руководстве нравится кандидатура защитника «Галатасарая» Саши Боэ, который отлично проявил себя в матчах ЛЧ против «МЮ».

Наиболее внимательно клуб следит за игроками, чьи контракты заканчиваются в 2025 году.

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
тен хагим дальше. тодибо + мартинес - убойная связка. боэ плохой вариант - слишком маленький рост. вдруг уйдет мактоминей и мага - у нас вообще высоких игроков не останется
+1
0
+1
Давайте всех купим, будем их хейтить весь срок действия контракта, потом они уйдут бесплатно, будут отлично играть в других клубах, а мы продолжим жрать экскременты большой ложкой благодаря менеджменту и тренеру
+1
0
+1
По моему прошедшим летом была точная такая новость. Да и в другие годы тоже
+1
0
+1
Ответ рой кин
Варан что подписал 2-х летний контракт с МЮ? Почему он летом станет свободным агентом? В руководстве мю типки какие то сидят. Мой сосед лучше бы управлял :)
утка.у варана 4+1 контракт
+1
0
+1
Варан что подписал 2-х летний контракт с МЮ? Почему он летом станет свободным агентом? В руководстве мю типки какие то сидят. Мой сосед лучше бы управлял :)
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий