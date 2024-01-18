«МЮ» планирует капитальную перестройку обороны летом. Клуб могут покинуть 4 игрока

По информации от надежного журналиста ESPN Роба Доусона, «Манчестер Юнайтед» планирует полностью пересобрать линию защиты в ходе летнего трансферного окна.

Ожидается, что в этом месяце «красные дьяволы» будут вести себя тихо и не будут покупать новых игроков, поскольку сэр Джим Рэтклифф ждет, пока Премьер-лига одобрит его сделку, по приобретению 25% акций клуба. Но летом начнутся глобальные изменения.

Ссылаясь на источники в клубе, Доусон сообщил, что «Юнайтед» намерен избавиться от четырех защитников. Контракты Рафаэля Варана и Джонни Эванса не будут продлены, поэтому они покинут команду свободными агентами, а также «МЮ» с радостью расстанется с Виктором Линделефом и Харри Магуайром, если поступит хорошее предложение.

«Дьяволы» хотят освободить место для потенциальных новичков. Сейчас в поле зрения клуба находятся Джерред Брэнтуэйт из «Эвертона», Маттейс де Лигт из «Баварии» и Жан-Клер Тодибо из «Ниццы». Также некоторым в руководстве нравится кандидатура защитника «Галатасарая» Саши Боэ, который отлично проявил себя в матчах ЛЧ против «МЮ».

Наиболее внимательно клуб следит за игроками, чьи контракты заканчиваются в 2025 году.