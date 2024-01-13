«Его лучшие годы уже прошли». Экс-полузащитник «МЮ» считает, что решение клуба расстаться с Роналду было верным

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Гордон Стракан считает, что клуб поступил правильно, расставшись с Криштиану Роналду в ноябре 2022 года.

Контракт португальского форварда с «красными дьяволами» был разорван «по соглашению сторон» менее чем через 18 месяцев после возвращения игрока на «Олд Траффорд». Он провел всего четыре матча Премьер-лиги под руководством Эрика тен Хага и был явно недоволен количеством игрового времени. Свое разочарование Роналду излил в интервью Пирсу Моргану, и это стало последним аккордом в его отношениях с «Юнайтед».

С тех пор почти не прекращается дискуссия, правильно ли клуб поступил с легендой, особенно на фоне скромной результативности команды в текущем сезоне. Стракан, выступавший за манкунианцев с 1984 по 1989 год, уверен, что «МЮ» сделал все верно:

«Ему определенно пора было уйти. Он несколько раз выказывал недовольство клубом и своим пребыванием там. Что бы вы ни думали, его лучшие годы уже прошли. Он все еще может забивать голы, и это классно. Но выстраивание команды вокруг 38-летнего игрока нанесло бы «Манчестер Юнайтед» большой ущерб».

Результативность «дьяволов» в этом сезоне определенно не на высоте: у них на счету всего 22 гола, меньше лишь у идущих в зоне вылета «Бернли» (21) и «Шеффилда» (15). У Роналду же 24 гола и 11 ассистов в 25 матчах за «Аль-Наср».

А как вы считаете, верно ли было расставаться с португальской звездой?