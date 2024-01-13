Кошмарная статистика «МЮ». The Athletic подсчитал, сколько игроков «дьяволов» избежали травм в текущем сезоне
В нынешнем сезоне «Манчестер Юнайтед» столкнулся с небывалым кризисом травм — почти все игроки основы выбывали из-за повреждений. Оценить, как эта ситуация осложнила жизнь Тен Хагу, взялся Лори Уитуэлл из The Athletic.
За последние 5 месяцев футболисты «Юнайтед» суммарно пропустили 1052 дня из-за травм. В общей сложности на 18 травмированных игроков пропустили 195 матчей.
На протяжении 20 туров Эрику приходилось справляться, не имея стабильного состава, особенно в линии защиты. Главный тренер использовал безумные 19 сочетаний в обороне, притом 11 из них никогда не были испробованы до этого.
Но в составе «красных дьяволов» нашлись и стойкие бойцы. Целых пять игроков первой команды смогли избежать каких-либо травм.
Бруну Фернандеш, Алехандро Гарначо, Факундо Пельистри, Диогу Далот и Аннибаль Межбри — те, кто могут похвастаться этим достижением.
Вскоре положение команды все же должно улучшиться. На пресс-конференции перед встречей с «Тоттенхэмом» Эрик тен Хаг объявил, что аж 6 игроков близки к возвращению: Лисандро Мартинес, Каземиро, Люк Шоу, Амад Диалло, Кристиан Эриксен и Антони.
Как отмечает The Atheltic, причиной травм считается слишком напряженная предсезонка, в ходе которой команде пришлось пролететь более 22 тысяч километров, а также недостаточный сбор данных о физическом состоянии футболистов и сомнительные решения медицинского штаба.
Тут скорее совокупность: коммерческие турниры с перелетами через весь свет, скомканная предсезонка и да, мед штаб
а вот к мед штабу много вопросов