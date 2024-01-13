United Tweets
Блог

Кошмарная статистика «МЮ». The Athletic подсчитал, сколько игроков «дьяволов» избежали травм в текущем сезоне

Клубы Клубы
Аннибаль Межбри Аннибаль Межбри
Факундо Пельистри Факундо Пельистри
Алехандро Гарначо Алехандро Гарначо
Бруну Фернандеш Бруну Фернандеш
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Диогу Далот Диогу Далот
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Футбол Футбол

В нынешнем сезоне «Манчестер Юнайтед» столкнулся с небывалым кризисом травм — почти все игроки основы выбывали из-за повреждений. Оценить, как эта ситуация осложнила жизнь Тен Хагу, взялся Лори Уитуэлл из The Athletic.

За последние 5 месяцев футболисты «Юнайтед» суммарно пропустили 1052 дня из-за травм. В общей сложности на 18 травмированных игроков пропустили 195 матчей.

На протяжении 20 туров Эрику приходилось справляться, не имея стабильного состава, особенно в линии защиты. Главный тренер использовал безумные 19 сочетаний в обороне, притом 11 из них никогда не были испробованы до этого.

Но в составе «красных дьяволов» нашлись и стойкие бойцы. Целых пять игроков первой команды смогли избежать каких-либо травм.

Бруну Фернандеш, Алехандро Гарначо, Факундо Пельистри, Диогу Далот и Аннибаль Межбри — те, кто могут похвастаться этим достижением.

Вскоре положение команды все же должно улучшиться. На пресс-конференции перед встречей с «Тоттенхэмом» Эрик тен Хаг объявил, что аж 6 игроков близки к возвращению: Лисандро Мартинес, Каземиро, Люк Шоу, Амад Диалло, Кристиан Эриксен и Антони.

Как отмечает The Atheltic, причиной травм считается слишком напряженная предсезонка, в ходе которой команде пришлось пролететь более 22 тысяч километров, а также недостаточный сбор данных о физическом состоянии футболистов и сомнительные решения медицинского штаба. 

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Will Turner
все таки предсезонка никакого отношения к этим травмам не имеет. к январю уж точно это должно быть всем понятно а вот к мед штабу много вопросов
Предсезонка очень важна.
Тут скорее совокупность: коммерческие турниры с перелетами через весь свет, скомканная предсезонка и да, мед штаб
+3
0
+3
все таки предсезонка никакого отношения к этим травмам не имеет. к январю уж точно это должно быть всем понятно
а вот к мед штабу много вопросов
+1
0
+1
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий