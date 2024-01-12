«В кабинете как будто взорвалась граната». Экс-хавбек «Абердина» и «МЮ» почувствовал на себе гнев Фергюсона 😡

Разбудили в шотландце зверя запросом на трансфер.

Легенда «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон всегда приходил в ярость, когда игроки говорили ему о желании покинуть клуб.

По словам Гордона Стракана, который играл у Ферги и в «Абердине», и в «МЮ», уже в Шотландии тренер использовал свой знаменитый стиль управления командой. Бывший полузащитник рассказал, как в 1982 году попал под горячую руку Фергюсона, сравнив его гнев со взрывом светошумовой гранаты.

«После чемпионата мира 1982 года мы вместе с Алексом Маклишем решили пойти и поговорить с сэром Алексом о трансфере. За участие на ЧМ нам повысили зарплату на 25 фунтов, и мы подумали, что можем уйти и играть в любом клубе мира. Мы оба решили зайти к нему в кабинет, один за другим, но тренер как будто знал, что мы придем.

Сэр Алекс поступил умно, когда сказал, что я должен зайти первым, потому что был старше. Я вошел в кабинет, он сидел за столом. «Тренер, я играю здесь около четырех с половиной лет и думаю, что мне пора двигаться дальше».

Он просто посмотрел на меня, и я не знаю точно, что произошло после этого, но было похоже на маленький взрыв. Знаете, когда спецназ бросает светошумовую гранату, которая взрывается, и все в шоке и дезориентированы? Так вот, что-то подобное и произошло!

Фергюсон, очевидно, знал, что Маклиш стоит снаружи, и закричал: «Да, и забери его с собой». Алекс, очевидно, слышал этот «взрыв» в кабинете и не покидал клуб еще более десяти лет. Только некоторое время назад я узнал, что мной интересовался «Мадрид». Оказывается, что они позвонили, а тренер просто поднял трубку и сказал «нет». Я бы ни за что не поменял свою карьеру, но узнал о случившемся тогда спустя много лет».

Алекс Маклиш играл за «Абердин» с 1978 по 1994 год, тогда как Гордон Стракан играл за шотландский клуб с 1977 по 1984, после чего пять лет провел в «МЮ».