Санчо - главный трансферный провал «МЮ» последних лет, но не единственный упущенный талант. Помните бельгийца Янузая?

Когда-то его считали будущим «Юнайтед».

Аднан Янузай - воспитанник бельгийского «Андерлехта», в молодежке «МЮ» оказался в 2011 году, а уже спустя 2 сезона был переведен в основной состав.

За 4 сезона у Аднана 50 матчей в составе «МЮ» и 5 голов, хотя начинал бельгиец очень ярко, но об этом ниже. После Манчестера летом 2017 года полузащитник перешел в «Реал Сосьедад», до этого проведя 2 сезона на правах аренды в «Сандерленде» и дортмундской «Боруссии». Сумма трансфера 22-летнего бельгийца составит 11 миллионов евро.

В «Сосьедаде» все складывалось настолько неплохо, что Аднан чуть было не перешел в «Барселону» - Хави впечатлился 132 матчами Аднана, но до контракта дело не дошло.

В итоге Янузай оказался в «Севилье», где приуныл и даже съездил в аренду в Турцию. В этом сезоне у него 26 минут в 7 матчах, а когда-то это был один из самых многообещающих футболистов Европы.