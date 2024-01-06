После перехода Вернера в «Тоттенхэм» «МЮ» переключился на другого нападающего. Он тоже выступает в Бундеслиге

Флориан Плеттенберг сообщал, что «Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к Вернеру. Однако Тимо предпочел «Тоттенхэм». По данным The Athletic, лондонцы арендует немца до конца сезона с правом выкупа за 15-20 млн евро.

«Красные дьяволы» не отчаиваются. По сведениям издания Bild, команда Тен Хага переключилась на нападающего «Баварии». Речь о Шупо-Мотинге.

Как пишет Bild, Эрик-Максим согласился присоединиться к «дьяволам» на правах аренды до конца сезона.

34-летний нападающий уступил место в основе Кейну и Телю. Он лишь трижды выходил в стартовом составе мюнхенцев в этом сезоне Бундеслиги. Шупо принял участие в 19-ти матчах «Баварии» во всех турнирах, на его счету три гола. Всего на клубном уровне в текущей кампании он отыграл суммарно 519 минут.

«МЮ» также следил за Мюллером, но Томас совсем недавно продлил контракт с Рекордмайстером. «Дьяволы» проявляли интерес и к Гирасси, но за нападающего «Штутгарта» команде Тен Хага придется выложить солидную сумму.

Присмотреться к Шупо-Мотингу «дьяволам» советовал экс-партнер камерунца по «Баварии» – Марсель Забитцер, который сейчас выступает за дортмундскую «Боруссию».

А как вы смотрите но возможный трансфер Шупо в «МЮ»?