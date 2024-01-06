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После перехода Вернера в «Тоттенхэм» «МЮ» переключился на другого нападающего. Он тоже выступает в Бундеслиге

Эрик-Максим Шупо-Мотинг Эрик-Максим Шупо-Мотинг
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Флориан Плеттенберг сообщал, что «Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к Вернеру. Однако Тимо предпочел «Тоттенхэм». По данным The Athletic, лондонцы арендует немца до конца сезона с правом выкупа за 15-20 млн евро.

«Красные дьяволы» не отчаиваются. По сведениям издания Bild, команда Тен Хага переключилась на нападающего «Баварии». Речь о Шупо-Мотинге.

Как пишет Bild, Эрик-Максим согласился присоединиться к «дьяволам» на правах аренды до конца сезона.

34-летний нападающий уступил место в основе Кейну и Телю. Он лишь трижды выходил в стартовом составе мюнхенцев в этом сезоне Бундеслиги. Шупо принял участие в 19-ти матчах «Баварии» во всех турнирах, на его счету три гола. Всего на клубном уровне в текущей кампании он отыграл суммарно 519 минут.

«МЮ» также следил за Мюллером, но Томас совсем недавно продлил контракт с Рекордмайстером. «Дьяволы» проявляли интерес и к Гирасси, но за нападающего «Штутгарта» команде Тен Хага придется выложить солидную сумму.

Присмотреться к Шупо-Мотингу «дьяволам» советовал экс-партнер камерунца по «Баварии» – Марсель Забитцер, который сейчас выступает за дортмундскую «Боруссию».

А как вы смотрите но возможный трансфер Шупо в «МЮ»?

5 комментариев
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чупе это нахрена? не играть в Лч в следующем сезоне или поиграть там с Баварией может даже и выиграть и вообще помимо прочих трофеев
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Такой бред, Инеос критикуют трансферы МЮ на примере Каземиро из-за возраста, суммы трансфера и ЗП игрока, но теперь когда они влияют на трансферы - вдруг решили взять ещё более старых Чупо и Мюллера, ну конечно мы верим. На кого рассчитаны такие слухи вообще не понимаю 🤦
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Ответ Крок
чупе это нахрена? не играть в Лч в следующем сезоне или поиграть там с Баварией может даже и выиграть и вообще помимо прочих трофеев
Собослаи ведь перешел ради игры в лиге Европы
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Ответ charly001
Собослаи ведь перешел ради игры в лиге Европы
у Ливерпуля амбиций и перспективы в будущем больше чем у Мю, Доминика купили на долгие годы и ему об этом явно говорили при переговорах
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