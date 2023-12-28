😒 Скучаете по Эду Вудворду? Есть четыре причины, по которым не стоит этого делать 🙅

Трансферные «успехи» «Манчестер Юнайтед» в последний год вызывают новые вопросы относительно бывшего исполнительного директора клуба Эда Вудворда.

Нельзя сказать, что позиции Вудворда в фанатской среде были незыблемыми, скорее наоборот. Давайте вспомним ряд ключевых ошибок, о которых не стоит забывать болельщикам, желающим возвращения специалиста.

Есть ряд игроков, получивших неоправданно длинные контракты с «МЮ», а теперь остались без клубов.

Давид Де Хеа.

«Манчестер Юнайтед», очевидно, сотрудничал с Де Хеа дольше, чем стоило. Вудворд дал испанцу очень длинный и дорогой контракт (£290 тысяч в неделю).

Не будем вспоминать все ошибки Давида на футбольном поле - их слишком много.

Де Хеа летом покинул «МЮ», но до сих пор не может найти новый клуб. Возможно, виной тому его странные комментарии в соцсетях.

Джесси Лингард.

Мало кто понял, как Лингард сумел числиться игроком «Юнайтед» до 30 лет, учитывая, что почти всю карьеру он регулярно покидал клуб, уходя в аренду. Многие справедливо называют виновником ситуации Эда Вудворда.

Летом 2022 года Лингард, наконец, покинул клуб. Далее игрок нашел место в «Ноттингем Форест», но вскоре его контракт был расторгнут. С тех пор он без клуба.

Эрик Байи.

Провальный трансфер, который «МЮ» не хотел признавать семь лет.

Постоянные травмы, плохая форма и отсутствие мотивации - все это про Байи. Недавно защитник переехал в «Бешикташ», но оказалось, что он не нужен и там.

Фил Джонс.

Разумеется, Фил Джонс.

Единственное, чего по-настоящему достиг англичанин в «МЮ» - стал мемом.

Джонс получил тяжелую травму колена, которая вывела его из строя почти на два года, но он так и не оправился от нее полностью. Тем не менее, защитник получил долгосрочный контракт с «Юнайтед», убедив руководство, что сумеет вернуться.

Время показало, что это была ошибка.

Летом Джонс покинул «Манчестер Юнайтед» в качестве свободного агента. Как сообщается, теперь он планирует получить тренерскую лицензию.