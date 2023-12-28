Онана и Амрабат поедут на Кубок Африки. Сколько матчей «МЮ» они могут пропустить?

Считаем лучший и худший варианты для клуба.

Футболисты «Манчестер Юнайтед» Андре Онана и Софьян Амрабат примут участие в Кубке Африки. Вратарь займет место в воротах сборной Камеруна, а хавбек − в центре поля Марокко.

Турнир стартует 13 января, а финал запланирован на 11 февраля. Групповые этапы закончатся в конце января, а первый раунд плей-офф − 30 января. Далее будут четвертьфиналы − со 2 по 3 февраля, полуфинал пройдет 7 февраля.

Онана и Амрабат точно пропустят первые две игры 2024 года, включая Кубок Англии, где «МЮ» будет играть с «Уиганом». Они также могут пропустить четвертый раунд кубка, если команды дойдет до плей-офф.

В случае выхода в полуфинал, то Тен Хагу придется обходиться без них еще в нескольких матчах АПЛ в феврале. Их число может вырасти до трех, если вдруг Марокко и Камерун сыграют друг с другом в финале.

8 января − 3-й раунд Кубка Англии − «Уиган»;

14 января − АПЛ − «Тоттенхэм»;

27/28 января − 4-й раунд Кубка Англии − соперник неизвестен;

1 февраля − АПЛ − «Вулверхэмптон»;

4 февраля − АПЛ − «Вест Хэм»;

11 февраля − АПЛ − «Астон Вилла».