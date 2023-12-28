Межбри отказался от поездки на Кубок Африки. Зимой ему найдут новый клуб

Ждет перехода.

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Аннибаль Межбри отказался от участия на Кубке Африке в составе сборной Туниса.

Ожидалось, что 20-летний игрок, проведший 27 матчей за сборную, будет включен в заявку команды. Однако незадолго до товарищеских игр Межбри заявил, что отказывается от участия.

Главный тренер Туниса объяснил отсутствие полузащитника на пресс-конференции: «Аннибаль сказал мне, что не готов, потому что переживает важный момент в клубе».

Предполагается, это связано с будущим игрока. В этом сезоне Меджбри девять раз выходил на поле в составе «Юнайтед». Эрик тен Хаг хвалил молодого футболиста, но он, скорее всего, в скором времени сменит прописку.

По словам Фабрицио Романо, у Меджбри уже есть три предложения: «Севилья», «Лион» и «Фрайбург» заинтересованы в его услугах.

Речь идет не о трансфере, а об аренде. «МЮ» готов в ближайшее время продлить контракт с футболистом.