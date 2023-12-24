Скауты «МЮ» времен Сульшера оценивали стоимость Антони. При Тен Хаге за него переплатили в три с лишним раза

Налог на востребованность.

После прихода Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед» тренер заявил, что ему нужен дополнительный форвард. В клубе согласились, что наилучшей кандидатурой станет Антони.

По данным The Athletic, когда командой руководил Оле-Гуннар Сульшер, скауты «МЮ» составили отчет, по которому стоимость бразильца оценили в 25 млн фунтов. В середине лета 2022 года «Юнайтед» прерывал переговоры с «Аяксом», сообщив в частном порядке, что больше 60 млн не даст.

Однако в последние дни трансферного окна отчаяние на «Олд Траффорд» усиливалось, Тен Хаг требовал усиления состава, а клуб был вынужден заплатить 86 млн фунтов. Главный исполнительный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар позже сказал The Athletic, что он «бросил вызов» Арнольду и Мерто, чтобы они «зашли как можно дальше в то время, когда нидерландский клуб уже продал несколько игроков первой команды.

Тен Хаг, несомненно, очень хотел подписать Антони, но санкционирование расходов пришло сверху. Те люди, кто разбирается в структуре «Юнайтед», говорят, что во время трансферного окна «сдержками и противовесами» выступают несколько директоров, включая финансового Клиффа Бэти и главного юрисконсульта Патрика Стюарта, который сейчас временно исполняет обязанности генерального директора, что замедляет переговоры. Джоэл Глейзер, находящийся в США, ставит подпись последним.

Но в конечном итоге система дает сбои, потому что в решающий момент «МЮ» может решить переплатить за игрока и нарушить свой бюджет. Источники утверждают, что в клубе нет никого, кто умел бы оценивать стоимость игрока, а также обладал полномочиями по расходованию средств и мог целостно взглянуть на формирование состава.