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Фергюсон очень хотел Тевеса – но Карлос обиделся и ушел в «Сити», а после чемпионства держал плакат «R.I.P. Fergie»

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В сезоне-2006/07 «Вест Хэм» драматично спасся в АПЛ, а летом Алекс Фергюсон ухватил одну из главных звезд лондонцев в двухлетнюю аренду – Карлоса Тевеса.

В дебютном сезоне за «МЮ» Тевес забил 19 голов во всех турнирах, а «Юнайтед» оформил дубль – АПЛ и ЛЧ.

В то же время в нескольких километрах к востоку от «Олд Траффорд» происходила революция: шейх Мансур купил «Ман Сити» и очень хотел видеть у себя Тевеса – но Карлос отказался от пятилетнего контракта.

Вероятно, аргентинец видел долгую карьеру в «МЮ», особенно после слов Фергюсона. «Сэр Алекс сказал мне, что они собираются выкупить меня», – вспоминал Тевес.

Но «МЮ» купил Бербатова, и Карлос стал появляться на поле все реже. Тем не нее, когда аренда подошла к концу, «Юнайтед» захотел выкупить аргентинца и предложил 25 млн евро «Вест Хэму» – но игрок отказался и перешел в «Сити».

Тевес принял решение еще до конца сезона-2007/08: «За день перед финалом ЛЧ с «Барсой» я сказал Фергюсону, что собираюсь в «Сити».

После матча Карлос позвонил шейху и сел в частный самолет вместе со своей семьей, чтобы отправиться к нему в Абу-Даби.

«Это было как удар кинжалом для Фергюсона», – вспоминал Тевес.

Когда «Сити взял первое чемпионство, Тевес держал плакат с надписью «R.I.P. Fergie» («Покойся с миром, Ферги»). Так аргентинец припомнил сэру Алексу слова, что «Сити» не станет чемпионом, пока он жив. Позже Тевес извинился перед Фергюсоном: «Я не хотел оскорбить сэра Алекса. Восхищаюсь им как тренером и человеком. Видимо, я слишком увлёкся празднованием».

5 комментариев
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При всём уважении к Бербатову, не представляю, как можно было предпочесть его Тевесу. Возможно, после ухода Роналду МЮ как раз и не хватило игрока калибра Тевеса, чтобы ещё раз победить в ЛЧ.
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Что можно ожидать от аргентинца. Особенно вспоминая то, как на ЧМ себя вели.
Поэтому эпизод с плакатом от него неудивителен.
Фергюсон - один из величайших тренеров. Тевес всего лишь один из хороших футболистов.
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у Коларова и Джеко рядом как будто на лице написано "чел, что ты творишь?"
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Ответ Роман
Что можно ожидать от аргентинца. Особенно вспоминая то, как на ЧМ себя вели. Поэтому эпизод с плакатом от него неудивителен. Фергюсон - один из величайших тренеров. Тевес всего лишь один из хороших футболистов.
Попахивает расизмом
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